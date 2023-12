Critici

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat vineri, la Vatra Dornei, că în timp ce PSD a îndatorat județul cu peste 150 de milioane de euro prin proiectul „Utilități și mediu”, prin care nu s-a realizat nici o investiție, administrația județeană liberală a adus 270 de milioane de euro pentru gaz metan în 59 de comune. Gheorghe Flutur a spus că în județul Suceava a început cel mai mare proiect de gaze naturale, de 270 de milioane de euro, pe Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, 59 de primării primind aprobare pentru investiții în rețele de gaze naturale. „Noi avem 16 primării care au până astăzi gaz, toate municipiile, Vatra Dornei este ultimul municipiu care are gaz pe lângă Fălticeni, Rădăuți, Câmpulung Moldovenesc și Suceava. Apoi sunt 11 orașe care au gaz metan, din 12, și acum 59 de comune. Mare lucru pentru populația din județ. Asta înseamnă economie la lemne de foc, pădure mai puțină tăiată și mai mult confort”, a precizat Flutur. El precizat că în comparație, vechiul proiect „Utilități și mediu” lansat de fosta administrație județeană PSD, înainte de primul său mandat de președinte al CJ Suceava, a fost unul foarte prost gândit. „86 de milioane de euro împrumut și nu s-a făcut acel proiect. Dar populația județului până în 2030 plătește acel proiect. Sunt 86 de milioane de euro împrumutate de 61 de primării. La acest credit, până acum am plătit dobândă de 70 de milioane de euro. Deci costul creditului depășește 150 de milioane de euro până în momentul de față. Iar noi, prin programele prin care am venit, Anghel Saligny, fără să coste nimic județul Suceava, am atras 270 de milioane de euro. Se poate face o diferență”, a încheiat Flutur.