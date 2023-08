Primăria Suceava și Consiliul Local au OBLIGAȚIA ca mâine, dacă nu au făcut-o ieri, să taie din finanțarea acordată așa-zisului club de fotbal Foresta Suceava sau să o oprească pentru o vreme! Foresta Suceava este un club plin de datorii și fără pic de credibilitate. Foresta este un club care ani de zile a înghițit milioane de lei din banii sucevenilor, păcălindu-i pe aceștia că va duce echipa de fotbal măcar în liga a II-a. Pe bani publici, Foresta a făcut tot felul de experimente care au eșuat. Foresta este un club în interiorul și în jurul căruia au roit și încă mai roiesc personaje cu o biografie neclară și cu interese necunoscute. Din banii sucevenilor au fost plătiți de-a lungul anilor niște cetățeni aduși din țară sau de peste hotare pe post de conducători, de antrenori sau de fotbaliști, însă aceștia, cu mici excepții, au dovedit că sunt străini de fenomen. Cu toții și-a luat banii și au plecat, iar sucevenii au rămas să aștepte în continuare performanțele promise.

Într-un târziu, când clubul mai avea un pic și-și dădea duhul, membrii fondatori ai acestuia, care, atenție, NICIODATĂ, DAR ABSOLUT NICIODATĂ nu au dat socoteală în fața întregii conduceri a Primăriei Sucevei și a Consiliului Local, au apelat la cine trebuie. La conducerea tehnică a echipei a fost adus suceveanul Dorin Goian, fost jucător la echipe cu nume din țară și din străinătate, și fost component de bază al Naționalei. Totodată, omul de afaceri sucevean Gabriel Clim, care este cunoscut pentru seriozitatea sa, a fost numit președinte al clubului, iar Marian Bordeianu a fost numit vicepreședinte. Cu toate că membrii clubului le-au pus mai mereu bețe în roate acestora și tot au vrut să bage mâna adânc în banii echipei primiți de la municipalitate, cei trei au mers cu Foresta până la finalul sezonului. Și au dus Foresta până pe primul loc în seria I a Ligii a III-a și au jucat barajul pentru promovare cu Ceahlăul Piatra Neamț, pe care, din păcate, l-au pierdut. Dorin Goian a știut să construiască o echipă competitivă și care a practicat un joc plăcut. Dorin Goian a știut să închege o echipă de băieți tineri, mulți dintre ei din zona Sucevei. Dorin Goian a promovat mulți juniori de la Liceul cu Program Sportiv și s-a gândit și la copiii Sucevei, pe care i-a dat ”pe mâna” lui Florin Cristescu, antrenor experimentat și fost căpitan al echipei CSM Suceava pe vremea când aceasta a evoluat inclusiv în prima ligă a țării. Drept mulțumire, cei trei au fost puși pe fugă de comportamentul scandalos al celor care s-au făcut stăpâni pe brandul Foresta.

Membrii fondatori ai clubului Foresta Suceava, care au mințit publicul sucevean de atâtea și atâtea ori, au anunțat că vor aduce niște investitori, a căror sosire o tot anunță de când s-a terminat campionatul. Până una alta, la conducerea clubului a fost numit Sorin Paraschiv, pe care Foresta l-a prezentat, pe 17 august 2023, cu mare pompă: ”Fostul jucător, care a câștigat trei titluri de campion alături de Steaua București și care a ajuns cu <roș-albaștrii> în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005/2006, este începând de astăzi noul președinte al clubului ACS Foresta Suceava”. Dar Dorin Goian nu a fost campion cu Steaua și nu a jucat semifinala din Cupa UEFA cu Middlesbrough? Și încă Goe a jucat în ambele meciuri ale semifinalei, și nu doar într-unul singur, ca domnul Paraschiv, și a și înscris un gol. Apoi, nu domnul Paraschiv a marcat golul din victoria cu Olanda care a calificat România la Campionatul European din 2008, ci Goe a făcut-o. Totodată, Dorin Goian a fost mult timp om de bază al Naționalei, ceea ce nu se poate spune și despre Sorin Paraschiv. De ce a trebuit fugărit suceveanul Dorin Goian de la Foresta? Pentru a fi adus de la București Sorin Paraschiv? Și cine-i domnul Paraschiv ca președinte de club, ca tehnician sau ca profesionist, are ochi pentru tinere talente? Și cum să vii la un club care știe cum l-a tratat pe fostul tău coleg de la Steaua?

Culmea culmilor este că pe post de antrenor a fost adus Florin Croitoru, în vârstă de 44 de ani, care este cunoscut în lumea fotbalului mai mult ca fratele mai mare al lui Marius Croitoru, antrenorul fără licență care tocmai s-a despărțit de FC Botoșani din cauza rezultatelor slabe. Oare domnul Croitoru II o fi având licență de antrenor sau pe la liga a IV-a nu îți trebuie? Conform site-ului prosport.ro, în sezonul trecut, Croitoru II a pregătit echipa de liga a IV-a Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. Referitor la numirea sa la Foresta, Florin Croitoru a declarat: ”Este un proiect pe termen lung, pe cel puțin doi ani. Primul obiectiv al nostru este ca în sezonul acesta să formăm o echipă competitivă, care în campionatul următor să se poată bate la promovare”. Adică, cu Dorin Goian Foresta a jucat barajul de promovare în liga a II-a, iar noul antrenor spune că are nevoie de alți doi ani pentru a încerca promovarea?! Pe de altă parte există informații că domnul Croitoru a adus niște juniori de pe la Huși, acolo unde dumnealui a antrenat echipa mare. Dar juniorii de la LPS Suceava ce au?

Primăria Suceava și Consiliul Local Suceava au OBLIGAȚIA să pună capăt acestei bătăi de joc la adresa Sucevei și a sucevenilor. Bugetul pentru anul în curs este de 3 milioane de lei, dar acesta a fost dat în baza proiectului depus de echipa Goian-Clim-Bordeianu. Cum aceștia nu mai au treabă cu Foresta, contractul Municipalitate-Foresta ar trebui să înceteze IMEDIAT.

Primăria și Consiliul Local ar trebui să organizeze IMEDIAT o ședință la care să-i invite pe noii investitori, dacă aceștia într-adevăr există, pe Sorin Paraschiv și pe Florin Croitoru.

Investitorii ar trebui să se prezinte cu cărțile de identitate în mâna pentru a putea fi identificați și ar trebui să explice de ce au venit la Foresta, un club falimentar, și ce gânduri au. Totodată, ar trebui să vină cu acte prin care să demonstreze cum au făcut banii, câţi bani au și câţi vor să investească. Că doar municipiul Suceava nu-și poate permite să se asocieze cu oricine, nu? Sorin Paraschiv și Florin Croitoru ar trebui să explice și ei cu ce gânduri au venit de pe la București și de pe la Huși la un club falimentar ca Foresta.

Suceava nu trebuie să le dea casă, masă și salariu lui Sorin Paraschiv și lui Florin Croitoru pentru ca aceștia să câștige experiență și să-și poată lega numele de un brand cum este municipiul Suceava. Suceava nu trebuie să le dea casă, masă și salariu unor juniori de la Huși și nici unora din Cehia care au fost aduși în probe și despre care se spune că ar fi fotbaliști.

În funcție de planurile noilor veniți trebuie acordată noua finanțare, care nu mai poate fi în nici un caz de 3 milioane de lei. CSM Bucovina Rădăuți, care promovează jucători locali, primește de la municipalitate numai 800.000 de lei. La momentul actual, clubul Foresta oricum nu ar merita acești bani. Dar mai bine municipalitatea nu ar mai da nimic o vreme, dacă tot vin investitori serioși, după cum tot suntem anunțați. Să lase clubul până când se votează bugetul pe 2024 fără nici un ban și în cazul în care se observă că la Foresta se întâmplă lucruri bune, atunci să reînceapă finanțarea.

Dar și mai bine municipalitatea ar trebui să sprijine înființarea unei echipe de la zero, cu jucători din zonă, în special, dar și cu Makongo, Samson și Chika de la Foresta, care s-a văzut că au valoare, și să o înscrie în liga a IV-a.

Bătaia de joc la adresa Sucevei, a bugetului Sucevei și a sucevenilor, în special a celor care iubesc fotbalul, trebuie stopată ACUM!

P.S. Acest comentariu-protest aparține unui sucevean născut, și nu făcut. M-am născut și am crescut la Suceava, și țin la acest oraș mult mai mult decât cei pe care viața i-a adus aici definitiv sau doar în trecere. Am fost legitimat la echipele de copii și de juniori ale CSM Suceava, și am bătut mingea cu unii dintre cei care au ajuns fotbaliști mai mari sau mai mici. Le port respect celor care, ca fotbaliști sau ca antrenori, au adus bucurie în rândul sucevenilor de-a lungul anilor, cum ar fi Florin Cristescu, Victor Gălușcă, Ilie Gafencu, Ion Buzoianu, Dorin Goian, Marin Barbu, Eugen State și mulți, foarte mulți alții. În fosta ediție de campionat, în calitate de jurnalist, dar și de suporter, am mers pe banii mei în aproape toate deplasările, iar pe toate stadioanele unde a jucat Foresta, inclusiv pe Areni, am plătit bilet de intrare. Mulțumesc tuturor redacțiilor sucevene care au fost de acord să găzduiască acest articol manifest.