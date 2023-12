Investiție

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a aprins flacăra de gaz metan, în Vatra Dornei. Prezent vineri în acest municipiu, Gheorghe Flutur a aprins cu un chibrit flacăra la aragazele din casele a două locuințe din Vatra Dornei care s-au branșat deja la noua rețea de gaz metan. Alături de primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, viceprimarul Marius Rîpan și deputatul PNL Angelica Fădor, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că deși mulți nu mai credeau, în ajun de Crăciun acest municipiu are gaz metan.

„Astăzi a venit gazul metan la Vatra Dornei, deși mulți nu credeau. Am trecut Mestecănișul și în sfârșit lumea de aici, casele, pensiunile, apartamentele, centrala termică și sper ca industria alimentară și ceilalți să aibă gaz metan. Pentru că Dorna merită. Este o zonă cu iarnă lungă și merită să aibă gaz metan”, a spus Flutur. El a adăugat că a fost alături de locuitorii din Vatra Dornei, amintind că în urmă cu aproape o lună a deschis Cazinoul Băilor, precizând că a fost și diriginte de șantier la lucrările din municipiu, deși a fost criticat pentru acest lucru.

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că Vatra Dornei este unul dintre orașele care au cunoscut ce mai frumoasă dezvoltare din județ, având proiecte de dezvoltare de peste 50 de milioane de euro. „Sunt proiecte care au schimbat stațiunea la față. De la străzi, apă canal, ambulatoriu de la spital, locuințe sociale, investiții atât de frumoase și de necesare cum este și gazul metan. Acestea erau necesare, s-au întâmplat și anul viitor o să mai urmeze și altele”, a spus președintele CJ Suceava, care a ținut să mulțumească conducerii primăriei și dornenilor „pentru că au avut încredere în noi”.

Flutur, într-o casă din Vatra Dornei: „Primiți cu gazul?”

Tot vineri, Gheorghe Flutur a mers personal în două locuințe din Vatra Dornei, la intrare el întrebând proprietarii dacă primesc cu gazul. „Primiți cu gazul? Colindătorii vin cu gazul acum”, a spus Flutur. În una din case, președintele CJ Suceava a subliniat faptul că, după mulți ani, gazul metan a ajuns și la Vatra Dornei. „În 2011, pe 2 decembrie, aprindeam tot cu un chibrit din acesta gazul la Câmpulung Moldovenesc. Și mă bucur că astăzi, în ajun de Crăciun, am venit cu gazul la Vatra Dornei. Vreau să mulțumesc primăriei, domnului primar, domnului viceprimar pentru că s-au implicat aici, doamnei parlamentar Fădor, pentru că a fost o luptă”, a transmis Gheorghe Flutur.

El a precizat că are un mesaj pentru dorneni, spunând că aceștia aproape și-au pierdut speranța că această investiție se va realiza. „Din primul mandat de președinte am luat acest proiect cu o conductă făcută undeva până la Vama, la Prisaca Dornei, și abandonată. Cei dinaintea mea au venit cu o firmă rusească, Stroytransgaz, care a falimentat și s-a oprit acel proiect <Utilități și mediu>. Am luat-o de la zero și acum sunt aproape 40 de kilometri de conductă construită până la Vatra Dornei. Nu a fost ușor. Trecerea prin munte a fost cea mai dificilă în zona Pojorâta și pasul Mestecăniș, cu proprietari de păduri diverși și pe unii nu îi găseam, cu zonă stâncoasă, unde s-a modificat soluția tehnică a Transgazului, și vreau să mulțumesc acestei companii. Anul trecut am venit cu premierul Ciucă la Vatra Dornei și arătam că am ajuns la marginea orașului cu gazul metan. Astăzi, după o investiție de peste 30 de kilometri de rețele de gaze naturale în municipiul Vatra Dornei, a ajuns gazul în acest oraș”, a spus Flutur. El a mai precizat că de acum dornenii au o altă alternativă la lemn, încălzirea cu gaz metan. „Eu văd asta ca o soluție extraordinară pentru locuințe, pentru pensiunile turistice, pentru industria alimentară care poate folosi gazul metan și pentru atragerea investitorilor în Țara Dornelor”, a declarat șeful administrației județene. El a amintit că investiția Transgaz în construcția magistralei de la Pojorâta la Vatra Dornei a fost de 4,2 milioane de euro. De asemenea, Flutur a mulțumit și firmei care a construit rețele de gaz din Vatra Dornei, Corsem Impex SRL, precizând că „au fost harnici și s-au ținut de cuvânt”. Gheorghe Flutur a mai afirmat că în Vatra Dornei funcționează o centrală termică la care sunt racordate circa 2.600 de apartamente și că sunt încă peste 3.000 de beneficiari care ar putea să treacă pe soluția alternativă de gaz metan.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a aprins flacăra de gaz metan, în Vatra Dornei. Prezent vineri în acest municipiu, Gheorghe Flutur a aprins cu un chibrit flacăra la aragazele din casele a două locuințe din Vatra Dornei care s-au branșat deja la noua rețea de gaz metan. Alături de primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, viceprimarul Marius Rîpan și deputatul PNL Angelica Fădor, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că deși mulți nu mai credeau, în ajun de Crăciun acest municipiu are gaz metan.

„Astăzi a venit gazul metan la Vatra Dornei, deși mulți nu credeau. Am trecut Mestecănișul și în sfârșit lumea de aici, casele, pensiunile, apartamentele, centrala termică și sper ca industria alimentară și ceilalți să aibă gaz metan. Pentru că Dorna merită. Este o zonă cu iarnă lungă și merită să aibă gaz metan”, a spus Flutur. El a adăugat că a fost alături de locuitorii din Vatra Dornei, amintind că în urmă cu aproape o lună a deschis Cazinoul Băilor, precizând că a fost și diriginte de șantier la lucrările din municipiu, deși a fost criticat pentru acest lucru.

Gheorghe Flutur a subliniat faptul că Vatra Dornei este unul dintre orașele care au cunoscut ce mai frumoasă dezvoltare din județ, având proiecte de dezvoltare de peste 50 de milioane de euro. „Sunt proiecte care au schimbat stațiunea la față. De la străzi, apă canal, ambulatoriu de la spital, locuințe sociale, investiții atât de frumoase și de necesare cum este și gazul metan. Acestea erau necesare, s-au întâmplat și anul viitor o să mai urmeze și altele”, a spus președintele CJ Suceava, care a ținut să mulțumească conducerii primăriei și dornenilor „pentru că au avut încredere în noi”.

Flutur, într-o casă din Vatra Dornei: „Primiți cu gazul?”

Tot vineri, Gheorghe Flutur a mers personal în două locuințe din Vatra Dornei, la intrare el întrebând proprietarii dacă primesc cu gazul. „Primiți cu gazul? Colindătorii vin cu gazul acum”, a spus Flutur. În una din case, președintele CJ Suceava a subliniat faptul că, după mulți ani, gazul metan a ajuns și la Vatra Dornei. „În 2011, pe 2 decembrie, aprindeam tot cu un chibrit din acesta gazul la Câmpulung Moldovenesc. Și mă bucur că astăzi, în ajun de Crăciun, am venit cu gazul la Vatra Dornei. Vreau să mulțumesc primăriei, domnului primar, domnului viceprimar pentru că s-au implicat aici, doamnei parlamentar Fădor, pentru că a fost o luptă”, a transmis Gheorghe Flutur.

El a precizat că are un mesaj pentru dorneni, spunând că aceștia aproape și-au pierdut speranța că această investiție se va realiza. „Din primul mandat de președinte am luat acest proiect cu o conductă făcută undeva până la Vama, la Prisaca Dornei, și abandonată. Cei dinaintea mea au venit cu o firmă rusească, Stroytransgaz, care a falimentat și s-a oprit acel proiect <Utilități și mediu>. Am luat-o de la zero și acum sunt aproape 40 de kilometri de conductă construită până la Vatra Dornei. Nu a fost ușor. Trecerea prin munte a fost cea mai dificilă în zona Pojorâta și pasul Mestecăniș, cu proprietari de păduri diverși și pe unii nu îi găseam, cu zonă stâncoasă, unde s-a modificat soluția tehnică a Transgazului, și vreau să mulțumesc acestei companii. Anul trecut am venit cu premierul Ciucă la Vatra Dornei și arătam că am ajuns la marginea orașului cu gazul metan. Astăzi, după o investiție de peste 30 de kilometri de rețele de gaze naturale în municipiul Vatra Dornei, a ajuns gazul în acest oraș”, a spus Flutur. El a mai precizat că de acum dornenii au o altă alternativă la lemn, încălzirea cu gaz metan. „Eu văd asta ca o soluție extraordinară pentru locuințe, pentru pensiunile turistice, pentru industria alimentară care poate folosi gazul metan și pentru atragerea investitorilor în Țara Dornelor”, a declarat șeful administrației județene. El a amintit că investiția Transgaz în construcția magistralei de la Pojorâta la Vatra Dornei a fost de 4,2 milioane de euro. De asemenea, Flutur a mulțumit și firmei care a construit rețele de gaz din Vatra Dornei, Corsem Impex SRL, precizând că „au fost harnici și s-au ținut de cuvânt”. Gheorghe Flutur a mai afirmat că în Vatra Dornei funcționează o centrală termică la care sunt racordate circa 2.600 de apartamente și că sunt încă peste 3.000 de beneficiari care ar putea să treacă pe soluția alternativă de gaz metan.

Ilie Boncheș: Avem foarte multe cereri de branșare la rețeaua de gaz metan

La rândul său, primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a spus că este extrem de bucuros de faptul că în cele din urmă gazul metan a ajuns și în acest municipiu. Ilie Boncheș a apreciat modul în care a lucrat constructorul Corsem Impex SRL și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. „Avem cereri foarte multe de branșare și cât de repede, de pe 10 ianuarie vom continua contractele și branșările la ceilalți oameni. Sunt încântat că pot fi aici și îi mulțumesc președintelui Flutur pentru că a fost alături de noi și cu adevărat avem această zi aparte, cu toată echipa care a fost implicată, începând cu viceprimarul Marius Rîpan, care e tot timpul lângă mine, doamna deputat Fădor și ceilalți”, a transmis Ilie Boncheș.

Angelica Fădor: „Avem gaz la Vatra Dornei, și asta datorită efortului administrației liberale”

Nu în ultimul rând, deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a precizat că ajungerea gazului la Vatra Dornei este un moment mult așteptat de către dorneni, având în vederea că de-a lungul timpului s-a discutat mult despre această aducțiune de gaz metan. „Pe de o parte a fost privită cu încredere, cu speranță, pe de altă parte cu scepticism, și pe bună dreptate. Nu pot în acest moment să nu aduc aminte și de impedimentele de până în momentul acesta când avem gaz la Vatra Dornei, fie că vorbim de impedimente birocratice, de relief, de proprietate. Și aici vreau să amintesc doar cele două hotărâri de Guvern de scoatere din circuitul silvic și agricol a terenului pe care urma să treacă conducta. Însă ceea ce este important este că avem gaz la Vatra Dornei, și asta datorită efortului administrației liberale. Iar gazul la Vatra Dornei înseamnă implicarea tuturor, înseamnă dezvoltare, civilizație și un pas înainte. Felicitări tuturor celor implicați”, a spus Fădor.

La rândul său, primarul din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, a spus că este extrem de bucuros de faptul că în cele din urmă gazul metan a ajuns și în acest municipiu. Ilie Boncheș a apreciat modul în care a lucrat constructorul Corsem Impex SRL și a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. „Avem cereri foarte multe de branșare și cât de repede, de pe 10 ianuarie vom continua contractele și branșările la ceilalți oameni. Sunt încântat că pot fi aici și îi mulțumesc președintelui Flutur pentru că a fost alături de noi și cu adevărat avem această zi aparte, cu toată echipa care a fost implicată, începând cu viceprimarul Marius Rîpan, care e tot timpul lângă mine, doamna deputat Fădor și ceilalți”, a transmis Ilie Boncheș.

Angelica Fădor: „Avem gaz la Vatra Dornei, și asta datorită efortului administrației liberale”

Nu în ultimul rând, deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a precizat că ajungerea gazului la Vatra Dornei este un moment mult așteptat de către dorneni, având în vederea că de-a lungul timpului s-a discutat mult despre această aducțiune de gaz metan. „Pe de o parte a fost privită cu încredere, cu speranță, pe de altă parte cu scepticism, și pe bună dreptate. Nu pot în acest moment să nu aduc aminte și de impedimentele de până în momentul acesta când avem gaz la Vatra Dornei, fie că vorbim de impedimente birocratice, de relief, de proprietate. Și aici vreau să amintesc doar cele două hotărâri de Guvern de scoatere din circuitul silvic și agricol a terenului pe care urma să treacă conducta. Însă ceea ce este important este că avem gaz la Vatra Dornei, și asta datorită efortului administrației liberale. Iar gazul la Vatra Dornei înseamnă implicarea tuturor, înseamnă dezvoltare, civilizație și un pas înainte. Felicitări tuturor celor implicați”, a spus Fădor.