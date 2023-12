Întâmpinarea Crăciunului

25 de tineri, îmbrăcați în straie populare, care fac parte din Corul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS), au colindat vineri redacția Monitorului de Suceava, vestind Nașterea Domnului.

Tineri sunt elevi la liceele și colegiile din municipiul Suceava. După cum este tradiția, an de an, tinerii vestesc apropierea Crăciunului, colindând angajații spitalelor, angajații și beneficiarii căminelor de bătrâni, echipele de jurnaliști etc., reușind în acest fel să aducă bucurie și speranță pentru noul an.

La redacția Monitorului de Suceava, tinerii au interpretat colindele: „Toată obștea creștinească”, „Dați drumul la cer”, „Busuioc bătut pe masă”, „Colindul ninsorilor”, „Întâmpinarea Crăciunului”.

Corul Asociației Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) a fost înființat de părintele Justinian Remus Cojocar, coordonatorul asociației, în septembrie 2019, și este dirijat acum de tânăra Elisabeta Holban. „Proiectele majore ale corului sunt: Sfintele Liturghii misionare (tinerii cântă în parohiile sărace, îmbătrânite, izolate) și concertele de colinde din luna decembrie a fiecare an, când este un adevărat maraton de colinde. Tinerii sunt mereu îmbrăcați în straie populare și și-au propus să fie ambasadori ai portului nostru popular”, a spus pr. Justinian Remus Cojocar, care împreună cu voluntarii se implică în numeroase activități culturale, educaționale, umanitare.