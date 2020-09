Inițiativă

Candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Mirela Adomnicăi, a declarat că își propune ca în județ să nu mai existe investiții nefinalizate de ani de zile. Mirela Adomnicăi a vizitat, sâmbăta trecută, alături de liderul PSD Marcel Ciolacu, noul spital municipal din Fălticeni, investiție începută cu câțiva zeci de ani în urmă și care acum urmează a fi inaugurată. Adomnicăi a spus că în acest spital s-au făcut vizite pentru a se vedea evoluția investiției doar după ce Guvernul PSD a alocat fonduri. „Am vizitat acest spital de fiecare dată când a fost un ajutor din partea Ministerului Sănătății, o alocare pentru continuarea unei investiții și am realizat că toate vizitele la acest spital s-au făcut după ce guvernele PSD au alocat fonduri. Pentru că numai Guvernul PSD a sprijinit investiția în acest spital, atât de necesar”, a arătat Adomnicăi. Ea a spus că a făcut o trecere în revistă și a altor investiții din județul Suceava care au fost finalizate de guvernările PSD. „Am făcut un remember referitor la ce investiții mai avem în județul Suceava, sau ce investiții am avut anunțate în județ, plecând de la varianta ocolitoare a Sucevei, care a fost finalizată tot în timpul unei guvernări PSD, după 11 ani de zile de la începere”, a declarat candidatul PSD pentru președinția CJ Suceava. Ea a făcut referire și la Casa Corpului Didactic, o investiție începută și abandonată de ani de zile, care acum stă ca o piesă de muzeu. „Mi-am amintit de investiții doar anunțate care nici măcar nu au fost transpuse în proiecte, sau cel puțin începute ca și fază de construcție. Suntem în anul 2020, suntem în plină campanie electorală și vom avea alegeri în data de 27 septembrie. Consider că acesta este un moment al schimbării în județul Suceava, un moment pe care l-am simțit și din discuțiile pe care le-am purtat cu sucevenii”, a spus Mirela Adomnicăi. Ea consideră că această schimbare trebuie să se producă și pentru ca în județ să nu mai existe investiții istorice din perspectiva anilor necesari pentru finalizarea lor, ci să fie investiții istorice din perspectiva dimensiunii acestora. Mirela Adomnicăi a spus că momentul pentru această schimbare, dar și pentru a avea investițiile de care are nevoie județul Suceava, dar finalizate în termene rezonabile, este 27 septembrie, la alegerile locale.