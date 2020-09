Opinie

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă susținută la Fălticeni, că actualul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, ar fi trebuit să-și prezinte demisia de onoare după ”nenorocirea” din județ din timpul pandemiei de coronavirus. Marcel Ciolacu a spus că a venit în județul Suceava pentru a susține candidatura Mirelei Adomnicăi din partea PSD pentru Consiliul Județean Suceava, dar și cea a lui Dan Ioan Cușnir pentru Primăria municipiului Suceava. „Îmi face o deosebită plăcere să vin în campanie alături de doamna Adomnicăi, fostă colegă din parlament, dar și de Dan Ioan Cușnir pentru Primăria Suceava. Și vreau să spun că Mirela Adomnicăi a fost prima femeie deputat din Suceava, prima femeie prefect de Suceava și eu cred că va fi și prima femeie președinte de Consiliu Județean. Are toată susținerea noastră și nu e o misiune grea, având în vedere tot ce s-a întâmplat la Suceava”, a spus liderul PSD. El a adăugat că știe patriotismul local și „cum trebuie să ne apărăm între noi”, însă consideră că ceea ce s-a întâmplat la Suceava în timpul pandemiei de coronavirus nu are nici o justificare. „Indiferent cât am vrea să fim de indulgenți, județul Suceava, municipiul Suceava în acest moment este pe primul loc, atât la decese, cât și la îmbolnăviri. Îmi pare rău pentru domnul Flutur. Cred că era momentul de retragere din politică. Nu are nici o justificare, nici domnia sa și nici fostul manager al spitalului, pentru managementul defectuos”, a declarat Marcel Ciolacu. El a adăugat că acest management defectuos nu a dus la pierderi de bani sau inundări de locuințe, ci „a dus la pierderi de vieți omenești”. ”Cel mai corect față de suceveni și față de toată țara după o asemenea nenorocire ar fi fost demisia de onoare și sub nici o formă o nouă candidatură”, a încheiat Marcel Ciolacu.