Pe timp de pandemie

Doar o săptămână de vacanță îi mai desparte pe elevii suceveni de începutul unui an școlar atipic, legat de pandemia de Covid-19. Aproape 80% dintre instituțiile de învățământ din județul Suceava au stabilit deja scenariile de funcționare în funcție de situația epidemiologică și de resursele umane și logistice de care dispune fiecare unitate de învățământ în parte.

Aceste planuri de măsuri pentru noul an școlar, care va începe pe 14 septembrie, au fost trimise mai întâi Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, care, prin intermediul inspectorului școlar general Grigore Bocanci, au fost prezentate, la sfârșitul săptămânii trecute, și Prefecturii Suceava. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Suceava urmează să transmită luni,7 septembrie, IȘJ și CJSU situația epidemiologică actualizată la nivelul fiecărei localități din județul Suceava, astfel încât să poată fi verificată concordanța scenariilor propuse de consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu criteriile epidemiologice clar stabilite în Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ preuniversitar. „Având în vedere că până cel târziu pe 10 septembrie toate unitățile de învățământ trebuie să decidă asupra unuia dintre scenariile de organizare și funcționare a cursurilor, pe 8 septembrie, la ora 10.00, urmează a fi organizată o videoconferință la care vor participa toți directorii unităților/instituțiilor de învățământ din județul Suceava, reprezentanți ai IȘJ, Instituției Prefectului-județul Suceava, DSP și ISU”, reiese dintr-un comunicat al Prefecturii Suceava.

Învățământul vocațional merge pe scenariul verde

Am stat de vorbă cu câțiva directori de unități școlare din județ, pentru a afla cum decurg pregătirile pentru noul an școlar. Majoritatea școlilor au propus sistemul hibrid, în care o parte dintre elevi vor merge la școală, iar alții vor învăța online, prin rotație. Unii directori de școli nu au dorit, deocamdată, să vorbească foarte mult despre planul de măsuri pe care îl vor aplica în noul an școlar, pentru că, spun ei, oricând pot să apară modificări, în funcție de situația epidemiologică. Am aflat de la directoarea Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. Alexandra Bejinaru, că unitatea de învățământ pe care o conduce a optat pentru scenariul I (scenariul verde) în ceea ce privește învățământul vocațional, având în vedere faptul că activitățile didactice sunt organizate în grupe de 5-12 elevi (la specializarea muzică) și în grupe de 7-14 elevi (la specializarea arte vizuale).

„La secția instrumentală proporția este 1/1 (profesor/elev). Consiliul profesoral și Consiliul de administrație al școlii au stabilit ca scenariu de lucru pentru disciplinele de cultură generală scenariul II (scenariul galben), cu participarea zilnică a tuturor elevilor din învățământul primar și cu participarea parțială a elevilor din clasele V-XII. Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) s-a aprobat în conformitate cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și prevenție a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Scenariile pot fi schimbate pe parcursul celor două semestre, în funcție de modificările de context epidemiologic”, ne-a mai spus prof. Alexandra Bejinaru.

Școală într-un singur schimb, excepție făcând preșcolarii și elevii din învățământul primar

La o altă unitate de învățământ din județ, la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, conducerea propune scenariul galben, în care preșcolarii, elevii din învățământul primar și elevii din clasele V, VIII, IX și XII să meargă la școală. Restul claselor, împărțite în două grupe, vor merge pe sistemul hibrid, în care o parte dintre elevi vor merge la școală, iar alții vor învăța online, prin rotație, probabil o săptămână la școală, o săptămână online. La această unitate școlară se va învăță într-un singur schimb, excepție făcând preșcolarii și elevii din învățământul primar. Conducerea liceului dă asigurări că se vor respecta toate normele prevăzute de Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării.

Și directoarea de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, prof. Gabriela Mihai, ne-a spus că scenariul hibrid este potrivit pentru școala pe care o conduce. Clasele vor în împărțite în două grupe, astfel că două săptămâni vor veni la școală jumătate dintre elevi, iar ceilalți vor face învățământ online, după care vor schimba: cei care au făcut școală online vor veni la școală pentru cursuri față în față cu profesorii. Și la această unitate de învățământ au fost achiziționate materiale dezinfectante, de curățenie și produse de protecție antivirucide, școala având și un stoc de măști, doar pentru cazurile în care elevul și-a uitat masca acasă sau trebuie înlocuită urgent. Ora de curs va avea 55 de minute, dar în acest timp elevii, prin rotație, vor avea o pauză cuprinsă între 10 - 15 minute. Profesorilor le rămâne doar o pauză de 5 minute, pentru a schimba clasa unde trebuie să susțină lecția.

O grupă, împărțită în două subgrupe care vor frecventa grădinița alternativ, câte două săptămâni

Am stat de vorbă și cu directoarea Grădiniței „Gulliver” Suceava, prof. Maria Matei, care ne-a spus care sunt măsurile pe care le-a luat pentru începerea anului școlar. În primul rând a dotat grădinița, pentru fiecare grupa, cu echipamente tehnice necesare derulării procesului didactic (laptopuri, videoproiectoare, ecrane de proiecție), a cumpărat materiale dezinfectante, de curățenie și produse de protecție antivirucide pentru toate cele trei locații de grădiniță. „Noi am creionat circuitele pentru preșcolari, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Circuitele pentru preșcolari și cadre didactice sunt aceleași, cu specificația că în nici o situație nu se întâlnesc la intrare și ieșire, cadre didactice cu preșcolari, orele de intrare și ieșire fiind altele. Grupele de preșcolari vor fi împărțite, fiecare, în două subgrupe care vor frecventa grădinița alternativ, câte două săptămâni. Grupele care vor rămâne acasă vor beneficia de activități de învățare online”, ne-a explicat directoarea Maria Matei.

Tot la această grădiniță, activitatea didactică față în față se va desfășura conform programei specifice, cu mențiunea că la fiecare 20 de minute se vor realiza activități care vizează formarea de deprinderi igienice (spălatul pe mâini) și aerisirea sălilor de grupă, după o schemă orară elaborată pentru fiecare palier, pentru evitarea întâlnirii a două grupe în același timp, la locul de recreere amplasat pe fiecare hol. „În toată această perioadă am fost sprijiniți constant de autoritățile locale, care au alocat resurse financiare consistente pentru dotarea instituției cu materialele necesare și consiliați de IȘJ Suceava asupra scenariului cel mai potrivit pentru instituția noastră”, a completat prof. Maria Matei.