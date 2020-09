Susținere

Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a fost prezent, duminică, la lansarea oficială a candidaților acestui partid pentru alegerile locale din județul Suceava. Eugen Tomac s-a declarat convins că PMP va reuși să scrie istorie în județ la aceste alegeri locale, mizând pe echipa Marian Andronache, la Primăria Suceava și Ioan Bogdan Codreanu, la Consiliul Județean.

„Sunt mândru că am găsit aici la Suceava o echipă determinată să scrie istorie pentru Bucovina și pentru județul Suceava. Sunt absolut convins că acest tandem, Andronache – Codreanu, va reuși să scrie pur și simplu istorie”, a spus Tomac. El a arătat că partidele vechi și-au atins limitele și au arătat tot ce pot să facă pentru județul Suceava. „În schimb noi nu venim în această campanie pentru a prezenta oameni care se ascund în spatele unor sigle. Noi venim cu o ofertă credibilă, cu oameni care au demonstrat ceea ce pot să facă fără a avea sigle de partid în spate. Pariul PMP pentru Suceava este unul extrem de îndrăzneț. Toți colegii mei care au intrat în această competiție îi vor convinge pe suceveni că suntem cea mai bună și cea mai serioasă echipă politică din județul Suceava. Sunt absolut convins că vom câștiga foarte multe primării”, a declarat liderul PMP. El a spus că ar fi foarte bucuros dacă la nivelul conducerii Primăriei Suceava s-ar întâmpla o rocadă, dar și că Ioan Bogdan Codreanu va fi un președinte excelent al Consiliului Județean Suceava. „Sunt convins că domnul primar Marian Andronache nu ar avea nimic împotrivă dacă domnul Lungu va dori să mai rămână pe lângă primărie, în funcția de viceprimar”, a spus Eugen Tomac.

Marian Andronache: PMP este un partid puternic, în creștere, care va fi surpriza acestor alegeri

La rândul său, liderul PMP Suceava și candidatul pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ, Marian Andronache, a ținut să sublinieze faptul că împreună cu echipa sa va putea să facă din Suceava un oraș civilizat, educat, verde, sănătos, inteligent, curat, sigur, viu și eficient. Marian Andronache a dat asigurări că PMP nu face nici un blat la aceste alegeri locale și a ținut să clarifice și zvonurile cu privire la existența unei dispute între el și actualul primar Ion Lungu. „Au fost articole în care a apărut că ar fi, ața, o dispută între mine și primarul Ion Lungu. Eu nu vorbesc neapărat de o dispută, dar încă o dată vreau să fac apel către echipa lui și nu numai către echipa lui, ci și către echipele PSD și USR, care în continuare vin cu tot felul de zvonuri. PMP nu face blat electoral cu nimeni. PMP este un partid puternic, în creștere în momentul actual, care va fi, spun eu, surpriza acestor alegeri. Nu am făcut parte din echipa nimănui. Dacă la Primăria Suceava am făcut o majoritate în 2016, am făcut-o pentru ca Suceava să funcționeze, să meargă în continuare, să se dezvolte”, a spus Andronache. El crede că PMP va obține cel puțin 4 – 5 consilieri locali, pentru a deveni și mai puternic în Consiliul Local Suceava. „La primăria Suceava, la funcția de primar, mă bat pentru a câștiga acest fotoliu. Și le spun de pe acum contracandidaților mei, atât domnului Cușnir, cât și domnului Lungu: vor avea o surpriză foarte mare”, a precizat liderul PMP Suceava. El a arătat că foarte mulți peneliști și pesediști vor vota pentru el la funcția de primar al Sucevei.

Bogdan Codreanu: „Vreau și pot să fiu campionul sucevenilor, a bucovinenilor”

În cuvântul său, candidatul PMP pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, primarul comunei Pojorâta, Bogdan Codreanu, a spus că a sosit momentul unei pauze pentru toți „politrucii politici” care în ultimul an au tratat rău județul, cetățenii și tot ce este mai frumos și mai valoros „lăsat de moșii și strămoșii noștri”. „Pentru ei am un mesaj: a sosit momentul să facă o pauză. Să se ducă acasă. A sosit momentul ca tinerii, profesioniștii care au demonstrat că se poate, să facă un pas în față. Tuturor sucevenilor și bucovinenilor le garantez că modelul Pojorâta poate fi transferat în fiecare localitate din județul Suceava. Împreună putem demonstra că suntem valoroși. Ne iubim Bucovina, ne iubim sucevenii și dorim ca împreună să realizăm tot ceea ce nu s-a putut realiza până acum. Sucevenii, bucovinenii visează în fiecare zi la un campion. Vreau și pot să fiu campionul lor. Pentru că Bucovina mea nu este de vânzare. Bucovina mea nu este negociabilă, Bucovina mea merită mult mai mult și alături de echipa PMP la Consiliul Județean Suceava și echipa de primari PMP din județ vom realiza tot ceea ce ne dorim”, a declarat Ioan Bogdan Codreanu.