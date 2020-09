Infrastructură

Consiliul Județean Suceava a început lucrările de modernizare a drumului județean Mănăstirea Humorului – Pleșa, spre Solonețu Nou. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care candidează pentru un nou mandat și primarul comunei Mănăstirea Humorului, Constantin Moldovan, au inspectat recent lucrările la acest drum. Gheorghe Flutur a spus că valoarea investiției este de 4,2 milioane de euro, fonduri asigurate de instituția pe care o conduce. Flutur a arătat că acesta este ”un drum foarte dificil care trece peste Obcina Mare și leagă Bazinul Humorului de Bazinul Cacica. „Practic va fi o scurtătură pentru turiști dar și pentru localnici, legătura dintre Mănăstirea Humorului și zona Cacica, Solca, Rădăuți. De precizat că această investiție se realizează în același timp cu lucrările de canalizare, printr-un proiect al Primăriei Mănăstirea Humorului”, a precizat Gheorghe Flutur. El a explicat că proiectul de modernizare a acestui drum mai include construcția a peste 6 kilometri de rigole pe ambele părți ale drumului, dar și executarea a câtorva sute de metri de ziduri de sprijin. De asemenea, lățimea drumului va fi de șapte metri, din care șase are carosabilul. Pe întreaga porțiune a drumului se vor turna două straturi de asfalt din care al doilea va fi beton asfaltic pentru o aderență mai mare, având în vedere că drumul este în pantă. „Sunt bucuros că am ajuns să facem și această investiție pentru comunitate de aici care așteaptă așa ceva. Acest drum are și un rol turistic extrem de important pentru că leagă Mănăstirea Humorului, ca monument UNESCO, de Bazilica de la Cacica, dar și de zonele Sucevița, Rădăuți și Marginea. Sper ca în această toamnă să acoperim lucrările până la Pleșa”, a declarat președintele CJ Suceava. El a spus că este dator cu un răspuns pentru cei care așteaptă legătura de la Poiana Micului la Sucevița. „Acolo mai sunt 7 km de modernizat și nu am avut suficiente fonduri pentru a plăti scoaterea din fond forestier a acestui tronson. Este destul de scump, însă sper ca anul viitor să avem acești bani pentru a putea da drumul și la deschiderea către Sucevița. Turiștii care vin pot să facă un drum pe scurtătură pe aici prin Pleșa și îi invit pe toți cei care doresc să vadă una din cele mai frumoase, mai pitorești zone, să vină la Mănăstirea Humorului, să urce pe Pleșa, să coboare la Solonețu Nou, să meargă la Cacica, la Solca, la Marginea”, a declarat Flutur. El a amintit că în primul său mandat a fost asfaltat drumul spre Poiana Micului, care arată bine și astăzi. În același timp, președintele CJ Suceava l-a felicitat pe primarul din Mănăstirea Humorului, Constantin Moldovan, pentru cum s-a implicat în dezvoltarea acestei comune. „Vreau să îl felicit pe primarul Moldovan, pe are îl susțin cu toată forța mea. Este un primar care a făcut multe în localitatea Mănăstirea Humorului și mă refer aici și la rețelele de canalizare, la iluminatul public modern, dar și proiectele pe care le-a pregătit să le depună pentru ultimele drumuri neasfaltate. E vorba de zona Lunga și zona Chilia care vor fi modernizate în perioada următoare și eu am încredere că populația de aici va fi alături de noi”, a arătat Flutur.

Constantin Moldovan: ”Acest drum va fi un drum de interes turistic fantastic”

Prezent alături de Gheorghe Flutur, primarul Constantin Moldovan, care candidează pentru un nou mandat, i-a mulțumit șefului administrației județene pentru sprijinul constant acordat comunității din Mănăstirea Humorului. „Ne străduim să facem cât mai mult și cât mai bine. Vă mulțumesc domnule pentru că ne sunteți alături. Drumul care va lega Mănăstirea Humorului de Cacica va fi în primul rând un drum de interes turistic fantastic, pentru că turistul care vine la Voroneț, dinspre Humor nu se va mai întoarce să meargă la Putna sau la Sucevița și o va face direct prin Mănăstirea Humorului, prin Pleșa, prin Cacica. Vă mulțumesc de asemenea pentru asfaltarea pe care ați făcut-o în anii precedenți și ne-ați ajutat foarte mult pentru că avem monument turistic de grad zero în comună. De asemenea, un proiect extrem de important este modernizarea celor două străzi Chilia și Lunga și contez și aici pe sprijinul dumneavoastră”, a declarat Constantin Moldovan.