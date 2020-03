Consecințe

Accesul publicului în sediul Primăriei Bosanci a fost restricționat începând de ieri dimineață. Măsura vine în contextul în care un localnic în vârstă de 56 de ani a fost infectat cu noul coronavirus, iar până să ajungă la spital a intrat în contact cu mai multe persoane din Bosanci, inclusiv cu angajați ai primăriei.

Aleodor Nichifor, viceprimarul comunei Bosanci, a spus că propunerea de a bloca accesul persoanelor străine în primărie îi aparține și a fost formulată cu ocazia ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgență.

”Am cerut ca toți angajații primăriei să fie testați pentru a afla dacă au fost infectați, dar nu s-a întâmplat așa ceva. Cel puțin nu încă. De asemenea, am propus ca sala de sport, târgul auto de la Cumpărătura și orice manifestare cu mai mult de 10 persoane să fie interzise. Din păcate, domnul primar, care este și președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, refuză să le pună în aplicare. Această tergiversare poate avea efecte dintre cele mai grave pentru comunitatea din Bosanci și sper ca măcar în ceasul al 13-lea să conștientizeze pericolul reprezentat de răspândirea bolii COVID-19”, a arătat Aleodor Nichifor.

Familia bărbatului infectat acuză DSP Suceava de ”pasivitate”

Revenind la bărbatul infectat cu noul coronavirus, familia acestuia acuză autoritățile de lipsă de reacție.

”Familia fratelui meu, adică soția și cei doi copii, au fost testați abia marți seară de către cei de la DSP Suceava pentru a afla dacă sunt infectați cu coronavirus. În rest, nimeni din familie nu a fost testat, deși am cerut insistent acest lucru. Tata și mama, oameni în vârstă și care au reclamat ceva probleme, nu au fost testați. Oare vor să-i vadă că ajung într-un stadiu critic pentru a lua ceva măsuri? Chiar nu pot înțelege această impasibilitate. Eu, care am intrat în contact cu fratele, am intrat în izolare la domiciliu și aștept ca cineva să vină să mă testeze. În plus, sunt și cadru medical și știu ce înseamnă fiecare clipă care trece fără să se ia măsuri”, a precizat sora bărbatului din Bosanci.

Acesta a venit din Belgia pe 4 martie și a fost diagnosticat cu COVID-19 în urmă cu câteva zile. Familia a mai ținut să adauge că la sosirea în țară nu prezenta simptome ale bolii, iar la acea dată Belgia nu se afla pe lista țărilor cu probleme majore, motiv pentru care nu a considerat că este cazul să intre în izolare.