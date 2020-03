#petimpdepandemie

Am vrut să aflăm de la suceveni plecați în străinătate care este situația în zonele în care locuiesc ei, care sunt măsurile luate de autorități împotriva răspândirii coronavirusului și cum îi afectează pe fiecare dintre ei această pandemie.

Ne-am mobilizat în redacție și am trimis mesaje prietenilor de pe Facebook, despre care știam că sunt plecați în lumea întreagă.

Am primit mesaje de peste tot, din diferite locuri ale lumii, de pe aproape toate continentele, din Europa până în Asia, America de Nord, Africa, Australia… și tot primim.

Sperăm ca prin mesajele sucevenilor din diaspora, prin ceea ce trăiesc și văd în țările în care trăiesc, să ne putem mobiliza mai bine în fața acestei pandemii.

Scrie-ne pe redactie@monitorulsv.rosau pe pagina de facebook a Monitorului.

Silviu Mondiru, Laval - Canada: ”Mai rău chiar decât EBOLA și atentatele de la 11 septembrie 2001”

Silviu lucrează în Montreal, Canada, este inginer mecanic. Face naveta zilnic din Laval, cu mașina personală.

Zilele trecute, el ne-a transmis următorul mesaj:

“Locuiesc în Laval de nouă ani, este orașul-insulă din nordul Montréal-ului, altă insulă, și care face parte din marea aglomerare urbană numită <le Grand Montréal>. Primii 13 ani după sosire am locuit chiar în Montréal.

Noi suntem aici, în marea aglomerare urbană Montréal, de 22 de ani. Încă nu am fost martori la desfășurarea unor evenimente asemănătoare în anii trecuți, fie că a fost vorba de SARS (n.r. - la nivel mondial aproximativ 8000 de oameni au fost infectaţi cu acest virus şi peste 900 au decedat), de MERS (n.r. - virusul a fost depistat în 2012, iar între 2012 şi 2015 a infectat peste 1.227 de persoane și a luat viața a 449 de oameni), de Ebola (n.r. -a fost cea mai amplă epidemie între 2013-2016. A provocat peste 11.000 de morți şi peste 28.600 de persoane au fost infectate) sau de evenimentele din 2001 (atentatele de la 11 septembrie, din New York). După o săptămână de așteptare și studiu, aici guvernul provincial a venit (în decursul a două zile) cu o cascadă de măsuri pentru a încerca încadrarea și minimizarea amenințării pericolului sanitar care prinde contur. Exact ca în majoritatea țărilor: a fost instaurată starea de urgență medicală, deblocare de fonduri, închiderea școlilor la toate nivelurile până la sfârșitul lui martie cel puțin, anularea adunărilor de peste 250 de persoane, concerte - spectacole, limitarea accesului în spitale, cămine de bătrâni, facilitarea accesului la fonduri de șomaj. Lucrătorii autonomi, firmele mici, mijlocii și în nume personal, vor avea acces la măsuri financiare compensatorii. Prețul benzinei a scăzut la aproximativ 95 de cenți litrul (benzină regular) de la 1,40 dolari. Guvernul Federal studiază și întârzie încă deocamdată luarea de măsuri, aeroporturile, porturile, granițele le aparțin și sunt încă (prea) ușor permeabile. Accesul este încă nefiresc de ușor. O mare responsabilitate (măsurile enumerate mai sus, în paragraful anterior, aparțin guvernului provincial) este lăsată pe umerii acestor provincii, care au pus în mișcare planuri de măsuri bine coordonate pe plan local. Oamenii sunt totuși îngrijorați și nu sunt dispuși la compromisuri sau să păcălească sistemul pentru că toată comunitatea trebuie să funcționeze. Panica de început și unele comportamente sunt (re)aduse aici de cei veniți din Europa de Est, Asia, Asia Mică. Vedem zi de zi asemenea devieri în comunitatea și orașul-insulă în care locuim de nouă ani. Pe străzi, în centrele comerciale este trafic mai scăzut, o liniște cam nefirească. Localnicii, de la care am învățat și noi, au eliminat din comportament și vocabular de mulți ani noțiuni ca raționalizare, cartele etc. Societatea canadiană, și nu numai în provincia Québec, a fost lovită în esența ei: mobilitatea și comunicarea, foarte asemănător cu Italia. Oamenii se mobilizează ca să poată scăpa de restricții cât mai repede”.

UPDATE:

Silviu ne-a transmis că între timp au apărut măsuri și mai drastice:

- A fost dată ordonanță de închidere a barurilor, restaurantelor şi cinematografelor. Se pot face comenzi "take-out" de la restaurante.

- Canada închide frontierele. Nici un cetățean străin nu va mai fi admis. Singura excepție: cetățenii SUA.

- Numai patru aeroporturi acceptă zboruri internaționale: Toronto, Montréal, Calgary, Vancouver. Echipe de medici vor fi detașate în aceste aeroporturi.

Laura Ciornei, Paris – „Guvernul francez a asigurat firmele că le va ajuta pentru a nu ajunge la faliment”

Laura Ciornei locuiește de trei ani și jumătate în Paris, împreună cu soțul și cu cei doi copii ai săi, un băiat și o fată.

Locuiește aproape de Turnul Eiffel, o zonă turistică foarte aglomerată de obicei, dar care zilele acestea este aproape pustie.

Despre situația de acolo, suceveanca ne-a relatat următoarele:

„Poate doar în lunile de august am văzut Parisul atât de pustiu, când foarte mulți francezi pleacă în vacanțe.

Sunt închise școli, grădinițe, creșe, restaurante, instituții de stat. La fel și obiectivele turistice. Trebuie să ne izolăm în casă și să ieșim doar pentru urgențe, în cazul în care avem nevoie să mergem pentru ceva cumpărături, la doctor, la farmacie sau la locul de muncă. Cei care nu vor respecta noile reguli vor fi sancţionaţi.

În schimb, Guvernul a asigurat firmele că le va ajuta pentru a nu ajunge la faliment, va sprijini salariații și francezii în general.

Va fi amânată plata taxelor, la fel și facturile pentru apă, gaze, energie electrică și chirii.

Lumea este panicată, și aici au mers prin magazine, compărând tot de pe rafturi.

Toți trăim cu speranța că va trece cât mai repede”.

Mugur Moscaliuc, Doncaster -Anglia: “Se recomandă apelarea sistemului de urgență doar în cazul în care bolnavul este în stare gravă”

Mugurel Moscaliuc este un tânăr sucevean mutat în Anglia de câțiva ani. Locuiește la Doncaster, South Yorkshire, și este programator. Acesta confirmă și el că deocamdată în Marea Britanie lumea nu este încă foarte panicată, iar politica guvernamentală este de a impune puține restricții privind deplasarea și circulația. Oamenii cumpără mai mult din magazine, dar nu se prea feresc unii de alții. Pot fi văzute mame cu copii mici printre rafturile magazinelor.

”Deși au în acest moment în jur de 70 de decese din cauza COVID-19, numărul celor infectați ajungând la aproape 2.000, britanicii își văd de viață, fără a impune deocamdată restricții drastice.

Magazinele sunt pline, toți se îmbulzesc să își facă provizii, însă nimeni nu poartă măști de protecție, mai mult de atât, stau de vorbă printre rafturi în grupuri de câte 4-5 persoane. Cerere mare este la hârtia igienică, săpun, alimente de bază și băuturi alcoolice.

Și pe străzi situația este la fel, nu se observă vreo diminuare a traficului, autobuzele sunt la fel de pline ca înainte, oamenii merg la muncă și copiii la școală, este probabil ca pub-urile să fie mai goale, pentru că am remarcat că se cumpără foarte multă băutură din supermarketuri, însă englezii beau destul de mult oricum.

Pe site-ul NHS (sistemul britanic de sănătate), oamenii sunt sfătuiți să se autoizoleze dacă au simptomele caracteristice infectării cu Coronavirus, și nu se recomandă apelarea sistemului de urgență decât în cazul în care bolnavul este în stare gravă.

Surprinzător este nivelul lor de optimism, în condițiile în care mulți angajatori nu plătesc pentru concediul medical, iar în cazul în care o fac, suma este destul de mică. Reprezentații guvernului, însă, recomandă oamenilor care vor avea probleme financiare să apeleze la ajutorul social, iar proprietarii de locuințe sunt încurajați să ofere sprijin chiriașilor care nu-și permit să plătească chiria în această perioadă, prin eșalonarea restanțelor acumulate.

Deși abordarea lor este criticată, se pare că oamenilor de rând le stă mai bine optimiști și poate în acest fel impactul asupra economiei va fi mai mic, comparativ cu alte state care au impus măsuri radicale imediat.”