Fiecare cu propriul calendar

Anunţul care era de dorit să nu mai vină niciodată a fost dat alaltăieri. Conform acestuia, turneul final al Campionatului European de Fotbal ar urma să se desfăşoare exact între aceleaşi date, numai că nu anul ăsta, ci în 2021. Şi uite-aşa, pas cu pas (ptiu!) ajunge să se adeverească mai tot ce preconizasem eu, mai mult la mişto, în această rubrică, încă de acum vreo două săptămâni. Logica interzicerii competiţiilor sportive (şi implicit a prezenţei spectatorilor) este în legătură directă cu adunarea la un loc a unor oameni, dintre care există riscul ca un număr oarecare să fie bolnavi sau măcar purtători / transmiţători de Covid-19. Foarte interesant este că în ţări unde pandemia îşi făcea deja de cap, s-a tras de timp până la limita sinuciderii colective, campionatele de fotbal întrerupându-se abia când era deja târziu, ca să nu zic prea târziu. În acest sens, cred că la noi s-a procedat corect, întreruperea survenind simultan cu apariţia primelor îmbolnăviri dovedite. Abordări de tipul "da' de ce nu se joacă totuşi, chiar fără spectatori, că oricum ne putem uita la televizor?" sunt ilogice, din moment ce s-au înregistrat destule îmbolnăviri în rândul sportivilor, ba chiar printre cei care s-au izolat riguros. De aceea, chiar şi un contact cu adversarul la o săritură la cap poate să te contamineze, aşa că nu poate fi vorba de fotbal sau de oricare alt sport, cu spectatorii la distanţă, din moment ce şi sportivii sunt oameni, deci potenţial purtători de virus. Aşa că până vom avea din nou parte de competiţii, chiar nu-mi imaginez cum va arăta această rubrică. De final, să observăm că unii au amânat cu un an o competiţie majoră, alţii au întrerupt pentru 30 de zile campionatele, unii doar până la sfârşitul lunii actuale, ideea fiind că fiecare for are propria sa imagine asupra evoluţiei pandemiei, şi deci un calendar propriu, în funcţie de cât de optimişti, realişti sau pesimişti sunt cei ce iau deciziile. Singurul lucru pe care-l putem face şi noi, şi ei, pentru reluarea competiţiilor, e să spunem cu convingere "Doamne ajută!".