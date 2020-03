Zero toleranță pentru lemnul ilegal

Unul dintre cei mai mari procesatori de masă lemnoasă din România, EGGER, care are o fabrică cu 900 de angajați la Rădăuți, a suspendat total relațiile comerciale cu un furnizor de material lemnos, ca urmare a informațiilor primite de la un activist de mediu care a găsit o metodă ingenioasă de a verifica legalitatea transporturilor de masă lemnoasă.

“EGGER România a primit informații din partea reprezentantului Asociației Moldovița, Tiberiu Boșutar, în data de 17.03.2020, cu privire la suspiciunile acestuia din urmă legate de un transport de material lemnos ce era pe punctul de a ajunge la poarta fabricii noastre.

Ca urmare a informațiilor primite de la dl. Boșutar, am decis să nu permitem camionului să intre în fabrica noastră, ci să lăsăm autoritățile competente să facă verificările necesare și să decidă asupra legalității transportului.

În același timp, am decis să luăm măsuri imediate și să investigăm și noi situația. Drept consecință, am blocat colaborarea cu furnizorul și am demarat un audit asupra furnizorului în cauză.

În urma auditului realizat de experți interni, am decis să suspendăm definitiv colaborarea cu acest furnizor”, au anunțat miercuri reprezentanții EGGER.

O reacție similară au avut cei de la EGGER la începutul lunii martie, când au blocat toate livrările de masă lemnoasă de la un furnizor, ca urmare a unor sesizări făcute pe ”Salvați pădurile din Bucovina”, care, în urma verificărilor demarate, s-au dovedit adevărate. Și atunci, la baza acelei sesizări a fost tot o informație furnizată de Tiberiu Boșutar, care a instalat camere de supraveghere în Moldovița, înregistrând toate camioanele care transportă masă lemnoasă. În baza acestor imagini și a informațiilor disponibile în SUMAL, pot fi enunțate suspiciuni privind legalitatea unor transporturi.

“Pe această cale, le mulțumim celor care se implică și ne furnizează astfel de informații. Aceste sesizări sunt importante pentru noi și ne ajută să ne întărim și mai mult sistemele proprii de control.

Așa cum am declarat în repetate rânduri anterior, în cadrul EGGER avem zero toleranță pentru lemnul ilegal. În România, ca și în celelalte țări unde avem fabrici, acționăm responsabil și susținem un management forestier sustenabil”, au transmis reprezentanții Egger, grup care deține din 2008 o fabrică în România, în Rădăuți, județul Suceava. Acolo sunt produse plăci de PAL brut și melaminat pentru industria mobilei, precum și plăci OSB pentru industria construcțiilor din lemn și sectorul retail.