Şef de promoţie

Sute de absolvenţi ai Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” Bucureştiau încheiat capitolul studenţiei, celebrând totodată un nou început, alăturându-se colegilor lor din Ministerul Afacerilor Interne.

Liderul promoţiei 2018 este suceveanul Alin Mucea, absolvent al Facultăţii de Pompieri, tânărul bifând cel mai bun rezultat din cei aproape 600 de absolvenţi ai Academiei, de la toate facultăţile.

Sublocotenent ing. Alin Mucea a încheiat cu 10 toţi cei patru ani de facultate, obţinând media maximă şi la examenul de licenţă.

Tânărul este originar din Dorneşti, urmând studiile liceale la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi.

„Sunt o persoană extrem, dar extrem de ambiţioasă, şi am vrut să demonstrez că pot mai mult”, mărturiseşte Alin.

Urmează exemplul tatălui şi fratelui său, ambii pompieri

Suceveanul şi-a dus pasiunea şi devotamentul pentru viitoarea profesie spre perfecţiune, rezultatele lui fiind maxime.

În urmă cu patru ani, Alin păşea timid, însă plin de ambiţie, pe treptele Facultăţii de Pompieri. Şi-a dorit să calce pe urmele fratelui său, pompier în Botoşani, şi ale tatălui său, pompier în cadrul Detaşamentului din Rădăuţi, astfel că alegerea facultăţii nu a fost un pas dificil.

„Au fost patru ani frumoşi, bogaţi în experienţe. Am avut colegi din toate colţurile ţării, ba chiar şi din alte ţări, din Palestina, Republica Moldova etc. Am stat câte 12 în dormitor, a fost şi distracţie, dar şi momente mai grele legate de examene. Am legat prietenii chiar şi cu cei din Palestina, m-am înţeles extraordinar de bine cu ei. Una peste alta, îmi dau seama că timpul a trecut foarte, foarte repede, pe nesimţite”, a povestit Alin.

Şi-a dorit să se autodepăşească, să fie mai bun şi mai conştiincios decât în anii de liceu, iar gândul la viitor l-a stimulat să obţină performanţe pentru care a primit felicitările celor mai înalţi demnitari ai statului.

„În liceu nu aş putea spune că am excelat, abia în clasa a X-a am conştientizat că trebuie să fac ceva cu viitorul meu. A fost apoi o creştere spectaculoasă, la fel şi la bacalaureat. La facultate am vrut să mă autodepăşesc, mi-am dat seama că pot realiza mai mult. Am vrut să am rezultate bune şi pentru că repartiţia finală se realizează în funcţie de medie”, a transmis Alin.

Ceremonia de absolvire

Ceremonia de absolvire a promoţiei “Centenarul Marii Uniri 2018” s-a desfăşurat sâmbătă, 14 iulie.

Încurajat de părinţi şi profesori, Alin Mucea a fost înaintat în gradul de sublocotenent, fiind răsplătit şi cu o Diplomă de excelenţă.

„La ceas de bilanţ le aduc, în primul rând, sincere mulţumiri celor care ne-au călăuzit primii paşi în viaţă, şi anume părinţii noştri, celor care le datorăm ceea ce reprezentăm astăzi, tineri cu potenţial social şi profesional deosebit, pentru că dumnealor sunt cei care ne-au susţinut necondiţionat în demersurile întreprinse şi ne-au cultivat sentimentul datoriei, dreptăţii, demnităţii şi, cel mai important, al respectului faţă de colegi, profesori, instituţie şi, bineînţeles, România. (...) Să nu uităm că <munca stăruitoare învinge totul>, iar cu acest dicton, stimaţi colegi, să fraternizăm şi să ne unim potenţialul pentru un viitor mai bun şi mai sigur pentru compatrioţii noştri”, a menţionat tânărul în discursul susţinut la ceremonia de absolvire, la care au luat parte şi ministrul Afacerilor Interne - Carmen Dan, dar şi Raed Arafat, secretar de stat în cadrul aceluiaşi minister.

Încununat de rezultatele meritorii obţinute în anii de studiu, absolventul aşteaptă încadrarea în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) Bucureşti, unde va lucra în cadrul Compartimentului de Relaţii Internaţionale.

”Dorinţa mea este să profesez acasă. Acum am parte de două săptămâni de concediu, după care voi lucra la sediul central al IGSU. Aş vrea să profesez o perioadă acolo, să mai capăt experienţă şi apoi să mă întorc acasă cu cunoştinţe solide şi cu o experienţă la un nivel înalt”, a mai arătat Alin.