Cum sa profiti mai usor de ofertele din mediul online

Intr-o epoca in care timpul petrecut in fata unui ecran, fie el de telefon, tableta, laptop, televizor sau monitor, creste de la o zi la alta, este firesc ca evolutia magazinelor online sa fie una remarcabila. Nici nu e de mirare, daca stam sa ne gandim ca exista o sumedenie de motive pentru care, de cele mai multe ori, este mai simplu sa cumparam o gramada de chestii de pe internet.

Parca ieri apelam la diverse cunostinte, posesoare de dubite, pentru a ne ajuta in legatura cu transportul unor obiecte din categoria ,,grea’’ - combine frigorifice, masini de spalat, aragaze sau piese de mobilier de la magazin pana acasa, iar acum, e suficient sa ne hotaram asupra modelului si din 2-3 click-uri comanda e deja plasata, urmand sa fie la usa in doar cateva zile sau chiar ore, in functie de zona in care locuiesti.

Daca mai adaugam si faptul ca in mediul online ai posibilitatea sa gasesti o gramada de pareri ale celor ce au cumparat si utilizat deja produsul pe care intentionezi sa il comanzi plus diversitatea modalitatilor de plata, e chiar simplu sa intelegem de ce branduri internationale ca Amazon, E-bay, Alibaba cu vanzari de milioane de euro sau autohtone, ca eMAG, Cell si multe altele, se afla in continua expansiune.

Parte a strategiei de marketing, cuvintele bonus, oferta sau promotie ne starnesc interesul aproape de fiecare data si, chiar daca nu toate sunt la fel de reale precum par la prima vedere, iata cateva sfaturi menite sa te ajute sa economisesti bani si timp!

Instaleaza-ti aplicatiile dezvoltate de cele mai mari retaileri online! Motivul este simplu. Majoritatea companiilor ofera discounturi semnificative pentru anumite comenzi plasate prin intermediul aplicatiilor speciale, reduceri de care nu poti beneficia cumparand direct pe site.

Nu te grabi sa cumperi un produs din primul loc in care il gasesti! Aloca cel putin cateva minute pentru a compara preturile la diverse magazine. Nu e deloc greu, mai ales ca exista si siteuri speciale care te ajuta in acest sens, compari.ro fiind extrem de popular in tara noastra.

La fel stau lucrurile si in cazul in care ai chef sa iti incerci norocul, pariind pe echipa ta favorita, pe diverse emisiuni sau chiar alegeri prezidentiale, atunci cand e cazul. Poti deschide un cont de pariuri pe primul site de gambling ce il gasesti sau, din contra, te poti informa in cateva minute despre bonusurile si ofertele celor 23 de operatori licentiati in tara noastra. Vei fi surpins sa afli ca unii dintre ei iti ofera bonus fara depunere, sume mici de bani (20-50 ron de regula), supuse unor termeni si conditii, insa complet gratuit.

Daca faci cumparaturi pe internet foarte des, poate nu ar fi rau sau afli cate ceva despre programele de fidelizare oferite atat de comerciantii virtuali, cat si de bancile online. Poate nu vei fi impresionat de reduceri de 2-3% sau puncte de fidelizare, insa chiar si 20 RON economisiti la o comanda saptamanala inseamna aproximativ 1.000 RON intr-un an intreg.

La final, trebuie sa spunem ca, in ciuda faptului ca exista din pacate destule situatii in care reducerile online sunt mai mult pentru reclama, numarul ofertelor online care chiar merita accesate este destul de semnificativ, asa ca merita sa investiti putin efort inainte de orice sesiune de shopping.