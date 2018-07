Sfaturi esentiale pentru pariorii online incepatori

Atrasi de mirajul posibilelor castiguri de sute sau chiar mii de lei cu doar cativa lei mizati sau pur si simplu pentru a trai evenimentele sportive mai intens, tot mai multi oameni isi incearca norocul plasand bilete la casele de pariuri sportive, al caror numar nu este deloc mic atat in mediul offline, cat si in cel online. Cu aproximativ 5.000 de locatii stradale si 23 de operatori online, licentiati in totalitate, piata de gambling din Romania a fost estimata in 2017 la aproximativ un miliard de dolari, conform datelor puse la dispozitie de site-ul bursa.ro.

Fata de tarile vestice, acolo unde aproximativ 50% din pariori aleg mediul online pentru gambling, procentul jucatorilor romani ce prefera locatiile stradale este inca ceva mai mare decat cel al pariorilor online, insa situatia se va schimba clar in perioada urmatoare, datorita eliminarii principalului neajuns existent pana in primavara acestui an la operatorii online. Ne referim desigur la plata impozitului anual catre ANAF, care, incepand cu 24 martie 2018, se retine la sursa, agentiile fiind obligate din acel moment sa iti retina automat impozitul pe orice retragere. Asadar, eliminat fiind acest major impediment, este clar ca numarul pariorilor online va creste semnificativ in cursul acestui an.

Fie ca esti pe cale de a schimba mediul offline cu cel online, fie ca vrei sa iti incerci norocul si alegi sa o faci pe internet, trebuie sa tii cont de cateva sfaturi care te vor ajuta sa pasesti cu dreptul in lumea pariurilor online.