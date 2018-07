Reprezentat in cele mai multe cazuri de un om cu cap de soim si disc solar deasupra capului, RA era pentru egiptenii antici cel mai puternic zeu, cel care a stat la baza Creatiei. Cunoscut si sub numele de Zeul Soarelui, acesta era venerat de locuitorii Egiptului mai mult decat orice alta divinitate.

Intruchipand lumina si caldura soarelui, Ra era considerat ca fiind reprezentativ pentru toti zeii Egiptului, chiar si faraonii aducandu-i acestuia ofrande. In calitate de zeu al soarelui, Ra naviga pe cer pe tot parcursul zilei, intr-o ambarcatiune intitulata ,,Barca Milioanelor de Ani’’. Aceasta se mai numea si Madjet (a prinde putere) dimineata, la rasarit, si Semektet (a deveni slab) la sfarsitul zilei, moment in care se credea ca Ra murea inghitit de Nut, urmand a naviga sub pamant, in timp ce luna ii tinea locul pe cer, pana la un nou rasarit. De asemenea, egiptenii credeau ca, pe durata calatoriei zilnice, Ra se lupta cu inamicul sau principal, un sarpe pe nume Apep sau cu Lordul Haosului. In unele variante, Ra lua forma unei pisici pe nume Mau si invingea sarpele rau, motiv pentru care simpaticele feline sunt atat de venerate in Egipt, si in zilele noastre.

Conform legendelor stravechi, Ra avea 2 copii: Shu, Zeul Aerului si al Rasaritului si sora sa geamana, Tefnut, Zeita Umiditatii si a Aerului Cald. Avand capul unui leu, Tefnut era responsabila pentru roua si prospetime, iar oamenii ar fi fost creati din lacrimile sale magice.

Cum orice lucru are si un sfarsit, dupa atatia ani in care a fost venerat cu devotament, se pare ca in cele din urma Ra a imbatranit si si-a pierdut puterile divine. In acel moment, conform Legendei lui Ra, Isis (Zeita Magiei si a Vietii) a creat un sarpe din saliva batranului zeu, care l-a muscat pe Ra, determinandu-l sa ii transfere puterile lui Isis.

