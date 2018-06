Proba a doua

Trei elevi din judeţ, care susţineau cea de-a doua probă scrisă din cadrul bacalaureatului, au fost eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă.

Doi dintre aceştia, elevi la Colegiul Naţional ”Ştefan cel Mare” Suceava şi Liceul Tehnologic Vicovu de Sus, au fost sancţionaţi astfel pentru că au păstrat asupra lor telefonul mobil, iar celălalt, de la Colegiul ”Alexandru cel Bun” Gura Humorului, a fost surprins cu ciorna unui coleg.

Incidentele s-au petrecut deşi candidaţii au fost atenţionaţi în repetate rânduri asupra faptului că pătrunderea în sală cu telefonul mobil sau orice tentativă de fraudă atrage eliminarea din examen, indiferent dacă materialele au fost folosite sau nu.

Elevii vor mai putea susţine examenul de bacalaureat abia peste două sesiuni.

Cea de-a doua probă scrisă din cadrul bacalaureatului a adunat în sălile de examen 4.756 de elevi dintr-un total de 5.217 înscrişi.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Suceava, prezenţa înregistrată a fost de 91,16%, 458 de candidaţi absentând de la evaluare (363 la matematică şi 95 la istorie).

Dintre cei prezenţi, 3.080 au susţinut proba la matematică şi 1.676 la istorie.

De asemenea, din cauza unor probleme de sănătate, un candidat de la Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi a susţinut cea de-a doua probă a examenului maturităţii la Spitalul Judeţean Suceava. Tot din motive medicale, alţi doi candidaţi de la Colegiul „Mihai Eminescu” Suceava au beneficiat de un timp de lucru de patru ore, cu o oră în plus faţă de colegii lor.

Impresii la cald

Absolvenţii de la profilul real, de la filiera tehnologică sau profilul pedagogic au susţinut examenul scris la matematică, în timp ce candidaţii de la uman sau vocaţional au dat examen la istorie. Şi la matematică subiectele au fost diferenţiate în funcţie de profilul studiilor liceale, astfel ca elevii de la specializarea matematică-informatică au avut subiecte cu un grad de dificultate mai ridicat decât cele ale absolvenţilor de la pedagogic, de la ştiinţele naturii şi filiera tehnologică.

Teona Stavarachi a absolvit Colegiul Naţional „Petru Rareş” şi se pregăteşte pentru admiterea la Facultatea de Teatru, de la Bucureşti. Primele două probe de la bacalaureat i s-au părut uşoare, iar la proba de miercuri nici un subiect nu a pus-o în mare încurcătură.

„Am avut norocul că au fost subiecte foarte bune. La subiectul III a picat comunismul. Noi am fost o generaţie care nu a prins comunismul şi atunci a fost puţin mai greu pentru că nu am simţit terorile de atunci, dar e un subiect interesant care ne-a prins pe toţi. Ne-am panicat degeaba. La prima probă a fost foarte bine. Noi am avut norocul de un liceu foarte bun şi ne-am descurcat bine până acum”, ne-a mărturisit Teona.

În schimb, colega sa Larisa a susţinut proba la matematică, însă a trecut cu bine de toate cerinţele.

”A fost acceptabil, la subiectul III mi s-a părut un pic mai dificil, nu a fost punctul meu foarte”, a menţionat Larisa, tânăra adăugând că şi la prima probă, cea de limba română, cerinţele au putut fi abordate de oricine.

”A fost simplu. A fost comunismul, un subiect apropiat zilelor noastre. Mă pregătesc de acest examen încă din clasa a IX-a, doamna profesoară a avut grijă de acest lucru. Primul test de clasa a IX-a a fost de fapt un subiect de bac”, ne-a mai spus un alt elev de la „Petru Rareş”, la ieşirea din examen.

Elena îşi doreşte să continue studiile universitare la Academia de Studii Economice din Bucureşti, iar miercuri a susţinut proba la matematică.

”A fost bine, sunt mulţumită de ce am făcut. Am avut emoţii la început, dar după ce am citit subiectul totul s-a clarificat şi a fost bine. Într-o oră jumătate am terminat subiectul şi apoi am verificat”, ne-a spus eleva.

Astăzi este programată ultima probă a examenului de bacalaureat, cea la alegere a profilului şi specializării, unde sunt aşteptaţi 5.232 de elevi (1.808 la biologie, 1.283 la geografie, 1.201 la logică, argumentare şi comunicare, 349 la informatică, 243 la fizică, 155 la chimie, 84 la sociologie, 72 la psihologie, 22 la filosofie, 15 la economie). Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.