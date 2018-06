Personajele din poveşti, precum Scufiţa Roşie, Lupul sau Peştişorul de Aur, n-au scăpat de glume făcute pe seama lor. Iată aici o selecţie incompletă – de pe internet - cu cele mai bune bancuri de acest gen. 1. Porcuşorul agresiv şi sadic se plimbă prin pădure, când o întâlneşte pe Zâna cea Bună. - Te omor, te omor!, strigă el. - Nu mă omorî şi am să-ţi îndeplinesc două dorinţe! - Bine, ia bagă un cui în copacul ăla, încât să nu-l poată scoate nimeni! Zâna se execută. - Şi ce-a de a doua dorinţă? - Scoate-l afară! 2. Bunicul le spune un basm nepoţeilor: - Ce credeţi voi că i-a spus prinţul Cenuşăresei, când a văzut că i se potriveşte pantofiorul? - Nu ştim, bunicule! - Te rog, arată-mi şi bonul de la magazin! Să văd dacă nu eşti o prefăcută! 3. - Vrei să te măriţi cu mine?, o întreabă Făt-Frumos pe Ileana Cosânzeana. - Nu!, îi răspunde ea. Şi aşa au trăit fericiţi, ambii, până la adânci bătrâneţe. 4. Scufiţa Roşie se întâlneşte cu lupul: - Scufiţă Roşie, pe unde vrei să te conduc, pe stradă sau pe potecă, prin pădure? - Astăzi, scuze...pe stradă, că sunt grăbită! Lasă, lupule...că ne mai vedem noi... 5. Scufiţa Roşie intră în casă, fără să ştie că lupul a înghiţit-o pe bunicuţă. Se apropie de pat şi zice: - Vai, bunicuţo, ce urechi mari ai! - Ca să te pot auzi mai bine, draga bunicuţei, zice lupul. - Vai, bunicuţo, ce mâini mari ai! - Ca să te pot îmbrăţişa mai bine, draga bunicuţei. - Vai bunicuţo, şi ce ochi mari şi roşii ai! - Asta, pentru că sunt constipat! 6. O fată găseşte - în vremea comunismului (existența, în acest scenariu, a unei fecioare de 18 ani (!) ar trebui să vă convingă despre vechimea glumei!) - pe malul lacului o broscuţă care se chinuia să ajungă la apă. I se face milă şi o aruncă în lac. Acolo, broasca se dă peste cap şi se preface într-un prinţ, care îi spune: - Am fost blestemat de o vrăjitoare să mă prefac într-un broscoi şi să stau aşa până mă va ajuta o fecioară. Spune-mi trei dorinţe şi ţi le voi îndeplini. - Vreau să fiu bogată! Imediat, în mâna fetei apare un cec de 10 miliarde de lei (”comunişti”, repet!) - Vreau să fiu frumoasă! Când se uită în oglindă, nu-i vine să creadă ochilor cât de frumoasă se făcuse. Ultima dorinţă se gândi să fie una de care să se bucure toată lumea. Bani avea, frumoasă era, ce mai putea dori pentru sine?! Fiind membră U.T.C. şi bine educată - citeşte ”dresată” în spiritul ”omului nou”, comunist de omenie, fata cere: - Vreau să deschizi graniţele, ca toţi cei care vor să plece din ţară, să poate merge oriunde doresc! - Aha, nebunatico, în fine...vrei să rămânem singuri?! (P.S. Nu mai ştiu...finalul!) 7. Scufiţa Roşie merge pe cărare, prin pădure, ca să-i ducă merinde bunicuţei. După un tufiş îl vede pe lup stând pe vine, cu ochii bulbucaţi, cu limba scoasă şi cu o mutră congestionată. - Scufiţa Roşie, spune-mi repede, ce-ai în coşuleţ? - Păi, un pui fript... - Altceva? - Un... Un cozonac... - În ce-i învelit cozonacul? - Într-un ziar... - Minunat! Lasă-mi mie ziarul şi tu...dă-i drumul mai departe! 8. Un tip, care se plimbă pe malul mării, se împiedică de o lampă veche, de bronz. O ridică, o freacă, pentru a-i vedea ornamentele şi, în acel moment, din lampă iese duhul: - Fiindcă m-ai eliberat, îţi îndeplinesc o dorinţă! Tipul îi spune, uimit: - Totdeauna mi-am dorit să ajung în Hawaii, dar nu suport avionul, aşa că aş vrea să faci un pod până acolo... - Nu, aşa ceva nu-mi stă în puteri! Cere-mi altceva! – Atunci, îmi doresc o gagică blondă, frumoasă, inteligentă, care să ştie să gătească şi să fie o bună gospodină. Dar şi fidelă mie, când plec în delegație câte o săptămână! Duhul se agită, nemulţumit, iar apoi se răsteşte: - Ia te uită la el, ce mai dorinţă! Mai bine spune-mi: unde să fie podul ăla?! 9. Un ţăran prinde un peştişor de aur şi acesta îi spune: - Ţărane, ţărane, dacă ai să mă arunci înapoi în apă, am să-ţi îndeplinesc trei dorinţe... Atunci, ţăranul, furios, aruncă jos peştişorul de aur şi îl striveşte cu piciorul. - Pe cine faci tu ţăran, mă, tâmpitule? Un om mândru, ce mai încolo-încoace!10. Iubito, în noaptea asta, vreau să fii Frumoasa mea din Pădurea Adormită. - Nicio problemă, dragule, oricum, când te văd, mă ia somnul!