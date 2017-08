Temeri

Lucrările de modernizare a reţelelor de termoficare care deservesc trei puncte termice din municipiul Suceava – Zamca 4, Obcini 4 şi Parc - mai au doar o lună de zile până la termenul de finalizare, dar până acum nu au „văzut” nici un ban din finanţările care trebuiau asigurate de la bugetul de stat. Din această cauză, dar şi dintr-o acută lipsă a forţei de muncă calificată, lucrările sunt în întârziere, iar cei mai afectaţi vor fi locuitorii cartierului Obcini.

„Cea mai grea problemă pe care o avem este legată de lucrările de termoficare. Sunt îngrijorat, am fost ieri pe teren, am stat vreo două ore la aceste lucrări... O scuză pentru constructor este faptul că nu au venit încă banii de la Bucureşti”, a spus primarul Ion Lungu. Edilul sucevean a spus că sunt veşti bune în privinţa acestora, pentru că a fost obţinut avizul ANRE pentru documentaţia depusă, a fost semnat contractul de finanţare, plus că a avut discuţii la Bucureşti, la nivel înalt, pentru a grăbi trimiterea banilor.

„Luni şi marţi voi fi şi eu la Bucureşti, la Comitetul Director al Asociaţiei Municipiilor din România, dar şi cu alte probleme ale municipalităţii. Nu mă las până nu vin banii la Suceava”, a spus Lungu.

Lucrările de termoficare din Zamca, aproape finalizate

În urma comandamentului de marţi dimineaţă şi a vizitelor în teren, de luni, edilul sucevean şi-a exprimat convingerea că pe Zamca lucrările de termoficare vor fi încheiate până la 30 septembrie, inclusiv cu refacerea străzilor afectate.

„Chiar de astăzi urmează să înceapă astuparea străzii Grigore Ureche, pe care s-au făcut probele, lucrarea este finalizată, dar pe Ion Neculce şi Octav Băncilă se lucrează. În Centru, la PT Parc se lucrează pe strada Ion Vodă Viteazu, într-o săptămână vom ieşi cu lucrările de acolo. Rămâne o mare problemă cartierul Obcini, unde lucrările sunt executate la stadiu fizic undeva la 25% şi mai este mult de lucrat”, a concluzionat Lungu.

Lipsa forţei de muncă

Pentru ca lucrarea să nu fie întârziată prea mult, conducerea Primăriei Suceava a solicitat firmei Consix Bucureşti să închidă cât mai rapid lucrările din Centru şi Zamca şi să comaseze echipele în Obcini.

„Am cerut cu toată fermitatea constructorului să aducă forţă de muncă. În primul rând le-am sugerat să transfere în Obcini formaţia care lucrează în Centru, dar să aducă şi alţi oameni. Este problema lor să găsească alte formaţii, le trebuie forţă de muncă suplimentară, să deschidem şi alte fronturi – se lucrează pe două tronsoane şi mai sunt alte două de lucrat. Treaba noastră este să le aducem banii, să nu mai existe această problemă, dar ei trebuie să găsească forţă de muncă suplimentară”, a spus Lungu marţi dimineaţă, la comandament.

Pentru lucrările de termoficare de anul acesta trebuie să ajungă în conturile primăriei şapte milioane de lei, de la bugetul de stat, alte patru milioane de lei fiind alocate de municipalitate din fondurile proprii.