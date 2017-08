Legile noi ale Justiţiei, transmise spre aplicare ministrului Tudorel Toader de cuplul cârmuitor Dragnea-Tăriceanu, au reapărut, ceea ce indică o obsesie şi un ţel, pitite sub plapuma unui program guvernamental confecţionat din danii. Ordonanţa 13, cea care a reuşit performanţa postrevoluţionară de a scoate în stradă un ocean de oameni, scoate din nou capul de sub paragrafe legislative care împăturesc în aluat de clătite miezul otrăvit. Neputinţele lui Iordache au fost date spre transformare magică în mâinile altui ministru, cu alonjă universitară şi fără studii la seral. Domnul Tudorel Toader a devenit astfel mercenarul politic perfect. El n-are, aparent, uniformă de partid, iar izmenele lui intelectuale nu se colorează galben când dă ordine Dragnea. Aş!

Am privit mereu cu o anume încântare personajul pe care părinţii l-au botezat, parcă vrând să înfrâneze o ambiţie voievodală, Tudorel. Onomastic mic, domnul, ajuns ministru, se vrea Ștefan cel Mare şi Pintea Viteazul. Cum să te prezinţi astfel cu un diminutiv de alint matern în buletin? Ambiţiosul jurist are motive să-şi deteste naşul de botez care a transferat în ridicol o alonjă a firii, disproportionate în raport cu dotările.

Domnul Tudorel Toader, unul dintre miniştrii menţinuţi de jupânul Dragnea în guvernul său II, e cel care face hatârul presei de a întârzia la taifas cu politicienii. Pe treptele ministerului, preschimbate în amvon, domnul Toader scoate printre buzele lui bosumflat-cărnoase fraze care nu se mai termină şi care sfârşesc prin ameţirea bieţilor gazetari. Anularea unor posibili inamici, pe care-i remodelează în plastilina dibăciei sale didactice, continuă cu alte anulări. Subordonarea a tot ce mişcă în şi aşa vulnerabila noastră justiţie, mâncată şi ea de cariul corupţiei, ca tot ce înseamnă putere în România, e un ţel. De ce ar fi ţelul domnului de la Iaşi şi nu sarcina ascunsă care l-a adus la putere? Va deveni el, modificând legi, Tudor din Tudorel, un Vladimiresc peste pandurii parchetelor, sau e doar o înmânare de plocon? Către cine? Ei către cine?! Dragnea va purta caftanul aurit, iar dregătoria tribunalelor va ajunge, în sfârşit, pe mâna cui trebuie. Dă-i înainte, domnule Tudorel, şi nu te lăsa înspăimântat de ăia trei inşi sau 300 de inşi care au ieşit în bulevard. Până la recordurile lui Iordache mai e.