Probleme de comportament

Medicul alergolog Ana Maria Scurtu, care are cabinet în Policlinica Areni, din municipiul Suceava, a fost reclamată, ieri, la Colegiul Medicilor pentru că a agresat fizic şi verbal mama unui copil adus la consultaţie. Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, dr. Irina Badrajan, ne-a declarat că plângerea împotriva medicului Scurtu a fost înaintată Comisiei de jurisdicţie din cadrul colegiului, urmând să fie analizată ”cu maximă atenţie”. ”Dacă va fi găsită vinovată, va fi sancţionată”, a declarat dr. Badrajan. Ea a menţionat că majoritatea plângerilor înregistrate la CM vizează probleme de comportament ale medicilor, mai puţin cazuri de culpă medicală. În situaţii ca cele menţionate, vinovăţia medicului este sancţionată, de regulă, de CM cu avertisment.

Carmina Dăscălescu ne-a declarat ieri că a fost pur şi simplu şocată, la fel ca şi fiul ei în vârstă de 4 ani, de reacţia disproporţionată a medicului faţă de faptul că a bătut la uşă şi a intrat în cabinet pentru a întreba dacă îl va mai consulta pe copil: „A început să ţipe şi să mă împingă încât nici nu ştiam ce să mai fac. Putea să îmi spună civilizat că nu avem programare şi nu-l poate consulta pe fiul meu Andrei şi plecam fără nici o problemă. Nu pot să înţeleg de ce a avut o astfel de reacţie total inacceptabilă pentru un medic”.

De altfel, Carmina Dăscălescu a şi postat pe pagina sa de Facebook înregistrarea video a ultimei părţi din „discuţia” cu medicul alergolog. Femeia a postat, sâmbătă după-amiază, şi următoarea explicaţie la înregistrare: ”Cam aşa se întâmplă după o oră de aşteptat cu copilul şi cu acordul ei, în faţa cabinetului dnei dr. Scurtu Ana Maria, alergolog – policlinica Suceava. Te scoate afară îmbrâncindu-te, speriind copilul şi strângându-te de gât. Motivul: programul se termină, iar copilul meu nu prezintă pe tot corpul bube pentru a fi o urgenţă (dar de fapt nici nu ştia ce are, de ce venisem, copilul avea altă problemă), să mă programez săptămâna viitoare, că are o altă pacientă de consultat care prezintă urticarie pe spate. <Când o să aibe bube pe tot corpul atunci o să fie o urgenţă, nu acum>, zise domnia sa. Concluzia vă rog să o trageţi dvs.”.

”Comunicarea cu pacienţii este o chestiune la care trebuie să mai lucrez”

Contactată în legătură cu cele întâmplate, dr. Ana Maria Scurtu ne-a declarat că regretă cele întâmplate şi recunoaşte că uneori are probleme de comportament vizavi de pacienţii săi. ”Regret profund ce s-a întâmplat. Doamna respectivă a intrat în cabinet, unde eu consultam o pacientă care era urgenţă. Era la sfârşitul săptămânii şi al unei zile foarte încărcate, mă grăbeam pentru că trebuia să plec din localitate. Copilul nu era programat, îl examinasem sumar puţin mai înainte şi nu era urgenţă, iar eu trebuia să plec neapărat. Ştiu că au mai fost probleme, comunicarea cu pacienţii este o chestiune la care trebuie să mai lucrez”, ne-a declarat dr. Scurtu.

Pe reţelele de socializare, opiniile despre singurul medic alergolog din Policlinica Suceava sunt împărţite. Cei care au avut norocul s-o prindă în toate bune spun că sunt foarte mulţumiţi: ”Eu am fost la dna dr. de cel puţin şase ori anul trecut şi tot timpul a avut un comportament ireproşabil, atât cu mine, cât şi cu copilul meu de 1 an. Nu am avut tot timpul trimitere de la medicul de familie şi nu a fost nici o problemă, ba din contră, ca să nu trebuiască să plătesc consultaţia a acceptat să-i aduc ulterior trimiterea”, scrie suceveanca Anka Stoica.

Cele mai multe probleme apar din cauza faptului că numărul de consultaţii medicale gratuite pentru pacienţii asiguraţi este limitat la 19 pe zi, ceea ce face ca un pacient să poată fi consultat gratuit şi să primească reţetă gratuită doar o dată pe lună. A doua consultaţie într-o lună se face doar contra cost sau prin voluntariatul medicului, situaţii care iscă de multe ori situaţii conflictuale între pacient şi medic.

Dr. Ana Maria Scurtu recunoaşte că nu de puţine ori au loc discuţii tensionate cu pacienţii, generate de obligativitatea programărilor inclusiv pentru citirea analizelor, dar spune că nu este vina ei că sistemul medical a fost conceput astfel.