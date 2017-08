Fotbal

Speranţele de supravieţuire ale echipei de fotbal Foresta Suceava au crescut foarte mult în ultimele zile şi se leagă de venirea la Suceava a unor investitori din Republica Moldova şi din Franţa, oameni care după mai multe discuţii cu oficialii Forestei au decis să investească în club, în primă fază pentru a-l aduce pe linia de plutire sau mai exact la zero cu datoriile către finanţe, jucători şi antrenori. Ieri, într-o conferinţă de presă organizată la stadionul Areni, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului sucevean, Andrei Ciutac, a anunţat pentru prima dată în mod oficial interesul acestor investitori şi a argumentat de ce a ţinut să înceapă campionatul cu juniorii de la Omnia, tocmai în ideea ca echipa să nu fie depunctată sau exclusă din campionat.

„După o lungă perioadă în care veştile despre echipă au fost mai mult proaste, din fericire am ajuns la un moment în care putem să discutăm şi de lucruri mai frumoase. Cu riscul de a mă repeta obsesiv vreau să-i mulţumesc încă o dată domnului Cristescu (n.r. - Florin Cristescu, antrenorul echipei de juniori Omnia, care a jucat în acest început de campionat pentru Foresta) pentru efortul pe care l-a depus în ultima perioadă, dar şi copiilor, părinţilor care i-au lăsat să facă aceste deplasări, chiar dacă se ştia că lucrurile nu vor fi tocmai în regulă şi că singurul lucru pe care puteam să îl facem era să încercăm să limităm proporţiile scorului. Mă bucur că au făcut cele două deplasări şi au jucat meciul de acasă şi datorită lor putem să discutăm acum în continuare de existenţa Forestei Suceava.

Aşa cum am mai spus, motivul pentru care am ales să începem campionatul în această formulă a fost dat de discuţiile pe care le-am avut cu persoane interesate de clubul nostru, mai exact doi cetăţeni francezi şi doi din Republica Moldova, ce au cetăţenie română. Ei au venit de o săptămână şi jumătate la Suceava şi am început împreună activitatea, în primul rând prin stabilirea priorităţilor pentru a ieşi din acest impas”, a explicat Andrei Ciutac.

Noii investitori au plătit aproape toate datoriile către foştii jucători şi antrenori, în sumă de peste 70.000 de euro

Zilele trecute, noii investitori ai echipei au plătit aproape toate restanţele către foştii jucători şi antrenori, acest lucru fiind primordial pentru ca echipa să nu rişte blocarea transferurilor şi a legitimărilor.

„Primul pas a fost achitarea restanţelor salariale către foştii jucători şi antrenori, deoarece aici era problema cea mai stringentă, pentru că am ajuns în situaţia de a risca depunctarea sau interzicerea dreptului de a transfera şi legitima jucători. Dacă s-ar fi întâmplat toate aceste lucruri, atunci toate eforturile noastre ar fi fost în zadar. În acest moment cred că am achitat datoriile în proporţie de 80% către foştii jucători şi antrenori ai clubului, urmând să finalizăm aceste plăţi în zilele următoare, până acum fiind cheltuiţi în jur de 70.000-80.000 de euro”, a explicat Ciutac.

Zilele următoare se va face şi noua organigramă a clubului, iar după aceea se vor plăti datoriile la finanţe.

„Eu cred că e o chestiune de zile şi formalităţi birocratice până vom semna actele finale în ceea ce priveşte viitoarea organigramă a clubului şi viitorii membri fondatori, după care vom achita datoriile către finanţe. Astfel vom putea prezenta la primărie acel certificat fiscal zero şi vom putea accesa o parte din fondurile aprobate de Consiliul Local pentru echipă în 2017. Împreună cu noii investitori am avut o discuţie şi cu domnul primar Ion Lungu, care şi-a arătat din nou susţinerea pentru Foresta. Când vom avea acel certificat îl vom prezenta public şi vom solicita din nou sprijin de la autorităţile locale, pentru a ne putea continua activitatea”, a spus Andrei Ciutac.

Foresta are şapte jucători noi, dintre care trei sunt din lotul echipei din sezonul trecut

Având certitudinea că lucrurile au început să intre pe o linie normală, conducerea Forestei i-a rechemat pe trei jucători din fosta echipă, Cerlincă, Stănescu şi Masella, ce vor intra mai mult ca sigur în teren la meciul de mâine, de pe Areni, cu FC Argeş.

„În acest moment, la antrenamente sunt şapte jucători noi, dintre care trei au făcut parte din lotul echipei şi-n sezonul trecut, Cerlincă, Stănescu şi Masella. Cu cei trei vrem să semnăm astăzi contracte, pentru a-i legitima, astfel încât să-i putem folosi în meciul de miercuri. În plus, încercăm să-i legitimăm cât mai repede şi pe jucătorii străini veniţi la Suceava, fotbalişti ce trebuie să facă nişte formalităţi la poliţie, iar noi să obţinem cartea verde de la cluburile de care au aparţinut. Dacă nu reuşim până miercuri, sper ca până cel târziu sâmbătă să reuşim, astfel încât să ne prezentăm într-o altă formulă de echipă. Cu cei şapte jucători deja putem discuta despre o altă echipă a Forestei şi-n cel mai scurt timp vom putea emite pretenţii la primele puncte. Sunt jucători cu experienţă, dar şi jucători tineri, iar eu am mare încredere în partenerul francez că va aduce doar jucători de calitate, astfel încât să ne menţinem în Liga a II-a şi, de ce nu, să urcăm cât mai sus în clasament”, a spus Andrei Ciutac.

Forestierii au încercat să-l aducă şi pe portarul Hânţăscu, dar acesta a refuzat oferta, motivând că a semnat un contract cu Juniorul Suceava şi-n acelaşi timp şi-a găsit şi-un loc de muncă.

Sucevenii vor să-l aducă pe fostul antrenor al elveţienilor de la FC Sion, Amar Boumilat

Oficialii echipei sunt în discuţii avansate şi cu un antrenor străin, Amar Boumilat, tehnician ce a antrenat echipa elveţiană FC Sion.

„Astăzi urma să mai avem o discuţie cu cel pe care vrem să-l aducem antrenor principal, Amar Boumilat, un tehnician străin ce a jucat pentru cluburi mari din Europa şi care a antrenat echipa elveţiană FC Sion. Dacă vom reuşi să-l aducem cred că va fi o lovitură de imagine pentru club, iar în caz contrar mai avem câteva variante de antrenori români, cu licenţă Pro. Este foarte important ca viitorul antrenor să cunoască engleza şi franceza, deoarece jucătorii din lot sunt din toate colţurile lumii”, a spus ieri preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului sucevean.

La Suceava au ajuns şi patru jucători străini, aduşi de un impresar francez. Este vorba Daniel Pappoe, un fundaş central cu o talie impresionantă originar din Ghana, fost junior timp de 7 ani la Chelsea, fotbalist ce a jucat la mai multe cluburi din Anglia, Issaga Diallo, un mijlocaş central la închidere din Senegal, ce poate juca şi fundaş central şi care anul trecut a bifat 30 de meciuri în prima ligă din Cipru, Khalid Chalabi, un atacant format la AS Monaco, ce a jucat la câteva cluburi din Franţa, dar şi un mijlocaş de bandă de origine turcă, Seven Can. Pe lângă aceştia a venit şi un preparator fizic din Franţa, Florent Lacasse, fost campion de atletism al Hexagonului ce a mai lucrat şi la englezii de la Crystal Palace şi care este la Suceava de o săptămână şi face câte două antrenamente pe zi.

Foresta va semna protocoale de colaborare cu clubul Omnia şi LPS Suceava pentru echipa a doua şi cele de juniori

Ca fiecare echipă din eşalonul II al fotbalului românesc, Foresta este obligată să participe în competiţii şi cu o echipă secundă şi alte şase echipe de juniori. În acest sens, oficialii Forestei au ajuns la o înţelegere cu clubul Omnia şi LPS Suceava.

„Cred că este un mare plus pentru noi că am reuşit să avem o colaborare bună atât cu clubul Omnia, cât şi cu LPS Suceava. În ce priveşte echipa a doua am făcut un protocol de colaborare cu CS Omnia, prin care ei vor juca la seniori şi la juniori A la Liga a IV-a, iar LPS Suceava cu cele cinci grupe de juniori. Astăzi urmează să semnăm aceste protocoale, astfel încât să putem începe activitatea şi la echipa a II-a şi juniori. În fiecare zi vor veni câte doi-trei jucători până vom reuşi să completăm lotul, vom pune accent şi pe jucătorii din zonă pentru că este important ca-n echipă să fie şi suceveni, inclusiv cei trei sub 21 de ani vor fi localnici. Vor veni mulţi jucători în perioada următoare, o parte în probe, şi oricum nu vor putea toţi să joace la prima echipă, şi de aceea vrem să aibă meciuri în picioare, chiar şi la echipa a II-a”, a mai adăugat Andrei Ciutac.

Vineri, echipa suceveană va avea echipamente noi, tot în culorile clubului, galben-verde, echipamente ce au fost comandate deja. În plus, jucătorii şi staff-ul echipei vor avea seturi complete de echipamente şi treninguri pentru antrenament sau prezentare, atât de iarnă, cât şi de vară, plus mingi noi.

Mâine, într-o etapă intermediară, Foresta va primi vizita celor de la FC Argeş, de la ora 18.00.