Joi, 18 Ianuarie 2024 (13:05:10)

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan este unul dintre cei mai activi parlamentari din județ, iar asta se vede în cifre concrete. Acesta a inițiat 65 de proiecte legislative, dintre care 18 sunt deja legi în vigoare. Exemple în acest sens ar fi legea pentru digitalizarea serviciilor consulare, legea pentru accesul pacienților la medicina personalizată, legea pentru certificare voluntară a produselor alimentare românești „De Origine România - DOR”, dar și alte legi prin care s-a îmbunătățit protecția copilului sau sprijinul pentru creșterea animalelor și pentru activitățile zootehnice.

Ioan Balan a formulat nu mai puțin de 114 întrebări și interpelări la adresa miniștrilor, prin care a sesizat o serie de probleme cu care se confruntă sucevenii. Cu ajutorul acestor interpelări extrem de utile, a reușit să soluționez cea mai mare parte dintre problemele semnalate.

În plenul Camerei Deputaților, parlamentarul liberal a avut 77 de intervenții și declarații, în care a susținut constant necesitatea dezvoltării infrastructurii de transporturi, de sănătate, de educație și dezvoltării mediului de afaceri din județul Suceava, ca singurele garanții pentru asigurarea de locuri de muncă bine plătite și pentru creșterea standardului de viață al sucevenilor.

”Cred cu putere că sucevenii care și-au pus încrederea în noi trebuie să cunoască tot ceea ce facem noi efectiv în Parlament, în ce constă activitatea noastră și cum contribuim noi la dezvoltarea țării și a județului. Am sprijinit județul Suceava prin formularea de amendamente la bugetul de stat, astfel încât autoritățile publice locale din județul meu să dispună de resurse financiare pentru a realiza investiții de calitate – rețele de utilități, școli, spitale, drumuri comunale și orășenești. Ca președinte al Grupului de prietenie cu Ucraina, am avut contacte constante cu oficialii din Parlamentul și Guvernul statului vecin și am contribuit la îmbunătățirea drepturilor de care se bucură comunitățile de români din statul vecin, inclusiv în privința respectării dreptului la învățământul în limba română”, a detaliat Ioan Balan.

Acesta a mai precizat că parlamentarii PNL de Suceava s-au grupat în spatele președintelui Gheorghe Flutur și au susținut toate proiectele de dezvoltare ale județului din ultimii ani, iar modul în care s-a dezvoltat Suceava de când este condusă de o echipă liberală nu îl poate contesta nimeni, pentru că se vede cu ochiul liber.

”Suceava a devenit un model de succes și de referință pentru o administrație publică de calitate. Pentru că la data de 1 februarie începe sesiunea parlamentară de primăvară, mi-am propus deja un set de noi obiective legislative pe care le voi elabora împreună cu colegii mei liberali. Vor fi proiecte care vor viza îmbunătățirea legislației în domeniul administrației publice, al încurajării și sprijinirii antreprenorilor români, al sprijinirii fermierilor români, adoptarea de măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile și măsuri împotriva abandonului școlar, precum și multe altele. Atunci când proiectele vor fi finalizate și înaintate Parlamentului spre adoptare, voi fi bucuros să le prezint în spațiul public”, a dezvăluit Ioan Balan planurile pentru noua sesiune parlamentară.