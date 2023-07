Marţi, 18 Iulie 2023 (12:58:33)

Prefectura Suceava, prin subprefectul Florin Sinescu, a transmis, luni, o adresă către toți cei 114 primari din județ, prin care li se cere „monitorizarea atentă”, prin serviciile de asistență socială din cadrul primăriilor, a asistenților personali ai persoanelor cu handicap, precum și a asistenților maternali care au în grijă copii. Subprefectul a declarat, marți, că miercuri dimineață are o întâlnire cu toți șefii instituțiilor implicate în verificarea centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și pentru copii, întâlnire la care sunt invitați și reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

Potrivit subprefectului Sinescu, scopul acestei ședințe de lucru este „identificarea unor situații particulare care nu sunt acoperite la acest moment de legislație” și stabilirea unui mod de control integrat asupra tuturor formelor de asistență socială a persoanelor vulnerabile. „Să fie făcute vizite la persoanele care au asistenți personali, să se vadă cum sunt acestea îngrijite, la asistenții maternali care au în grijă copii, astfel ca în orice moment să avem o radiografie a modului în care sunt îngrijite aceste persoane vulnerabile”, a spus Florin Sinescu.

În județul Suceava sunt, la această dată, 423 de asistenți maternali profesioniști, care sunt angajați ai DGASPC Suceava și sunt monitorizați de managerii de caz ai instituției, potrivit purtătorului de cuvânt Nicoleta Daneliuc. De asemenea, la data de 30 iunie a.c., angajați la primăriile din județ erau 2.413 asistenți personali ai persoanelor cu handicap.

Conform legislației, în cazul în care într-o familie există una, două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal. Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoana care îndeplinește următoarele condiții: are vârstă minimă de 18 ani împliniți; nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate; a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz.

Pentru a fi încadrat că asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav şi va depune documentele prevăzute de lege.

Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele cerute. În această perioadă, primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze că asistent personal.

Indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav este în cuantum de 1.898 lei net sau există posibilitatea angajării unui asistent personal pe salariul de 3.000 lei brut, respectiv 1.898 lei net.

Asistenţii maternali beneficiază de un salariu de încadrare între 3.000 lei și 3.287 lei (în funcție de vechimea în muncă), de sporuri specifice conform legislației muncii (15% - spor pentru condiții de stres, 25% - spor pentru fiecare copil cu handicap, 15% - spor pentru 2 copii), inclusiv indemnizație de hrană lunară în sumă de 347 lei și vouchere de vacanță. Pentru copiii din plasament se acordă lunar alocația de plasament în cuantum de 950/1.425 lei și alocația de stat.