În alte vremuri, când parcă vremea n-o luase razna caîn ziua de azi, iar anotimpurile se succedau aşa cum învăţaserăm noi că trebuie să o facă în climatul temperat continental, campionatele de fotbal luau sfârşit pe la început de iunie, iar următoarea ediţie debuta cândva prin august, prin a doua jumătate a lunii. Iulie era trecut cu roşu nu doar pe prognozele meteo (deşi, repet, nu se pomeneau căldurile demenţiale de acum, însă luna era tot "a lui cuptor"), ci şi în calendarul competiţional al fotbalului, fiindcă nimănui nu i-ar fi trecut prin cap să-i pună pe fotbalişti să-şi dea duhul prin caniculă. În ultimii ani, din motive pe care nu ni le-a expus nimeni vreodată (de fapt, nici nu prea ar avea cine, întrucât Superliga este dirijată de LPF, instituţie condusă doar ipotetic de un personaj mai degrabă fictiv, Iorgulescu, din moment ce nici dracu' nu l-a mai văzut de la alegeri încoace!),pauzadintre campionate s-a tot comprimat, iar o ediţie nouă începe în toiul celor mai cumplite călduri imaginabile, aşa cum se întâmplă acum, în 2023, când startul s-a dat fix la jumătatea lunii lui cuptor, pe temperaturi în jur de 40 de grade. Explicaţia că preliminariile cupelor europene încep tot acum n-are mare relevanță, fiindcăai noştri le tratează cu obişnuitul sictir, nefăcând absolut nimic pentru a deveni cât de cât competitivi. În plus, din cauza căldurii de nedescris, se produc în continuare tâlhării prin intermediul VAR, derbedeii de la butoane şi golanul cu fluier din teren având acum şi scuzacă i-a bătut soarele-n cap! Cea mai recentă fraudă s-a comis în meciul Rapid - Sepsi, când inepuizabilul tâlhar Colțescu i-a furat pe covăsneni de un gol şi curat, şi frumos, sub pretextul unui ofsaid care însă n-a influenţat cu absolut nimic faza. Concluzia ar fi una singură: că dacă vi se pare că a început ceva nou, vă înşelaţi: am rămas tot în baltaaia împuţită, plină de mâl, în care ne place să ne bălăcim cahipopotamii, elefanţii, urşii, dar cel mai mult ca porcii.