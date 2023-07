UMOR LA… HUMOR!

Cioburi de metaforă

Au apărut, rând pe rând, unii dintre ei abia descoperind Bucovina, alții regăsind-o parcă mai frumoasă, mai primitoare și mai plină de zâmbet ca niciodată, scopul fiind, însă, același: să participe și să se bucure în calitate de invitați ai organizatorilor prestigiosului Festival Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică ,,Umor la… Gura Humorului’’, tema de anul acesta fiind „Trei culori”. Minunata pensiune ,,Andreea’’ din pitoreasca localitate Mănăstirea Humorului s-a dovedit - și de această dată - primitoare și ospitalieră, poeții, epigramiștii și caricaturiștii prezenți fiind cazați în această locație deosebită, cu gazde recunoscute pentru amabilitatea și prietenia de care dau dovadă în orice împrejurare.

Vineri, 7 iulie 2023, la ora 11, manifestările au început cu slujba de sfințire a noului Centru Cultural din Gura Humorului, oficiată de un sobor de preoți în frunte cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul - Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților - în prezența oficialităților locale, județene și a humorenilor care au ținut să nu lipsească de la inaugurarea acestui minunat spațiu destinat creatorilor de artă și iubitorilor de cultură. Festivitatea s-a încheiat cu recitalul și premierea grupului ,,Humoreanca Folcloric’’ de la Clubul Copiilor - profesor coordonator Luminița Croitoru.

Au urmat, începând cu ora 15, la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, expoziția de artă plastică intitulată ,,Contraste’’ a prolificului și mereu tânărului artist humorean Radu Bercea, iar de la ora 16, la Biblioteca Orășenească, lansarea volumului ,,Oameni Mici și Bere’’ al poetului Sorin Poclitaru, cu participarea talentatului Florin Georgescu, medicul bănățean care vindecă bolile sufletului printr-un stand-up comedy de calitate.

Au fost premiate cu această ocazie și performanțele elevilor de la Clubul Copiilor din Gura Humorului.

În sfârșit, la ora 17, a venit și momentul mult așteptat: Deschiderea oficială a celei de a XXXIII-a ediții a Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică ,,Umor la… Gura Humorului’’, moment încheiat printr-un… altfel de spectacol muzical susținut de tenorul și caricaturistul sucevean Sorin Ursan Delaclit.

Lăsându-i să-și facă treaba pe cei care munceau în cadrul atelierelor de grafică satirică organizate pe Aleea Artiștilor din fața Centrului Cultural, mulţi dintre cei prezenți s-au deplasat în sala mare a Casei de Cultură, unde au asistat la premierea performanțelor sportivilor humoreni, la un reușit recital de epigramă și poezie umoristică, urmat de stand-up comedy cu Gabriel Gherghe, Edi Vacariu, Paul Szabo și Nonic Bogdan.

A fost o zi plină pentru toți, povestită și apreciată ulterior, la un pahar de vorbă, până seara târziu, de către vremelnicii locatari ai Casei ,,Andreea’’.

Sâmbătă, după micul dejun, ne-am deplasat la Sfânta Mănăstire Humor, superba ctitorie a logofătului Toader Bubuiog, cu minunata pictură a lui Toma de la Suceava - zugravul voievodului Petru Rareș - în care predomină roșul cărămiziu.

De asemenea, am urcat în celebrul turn de apărare ridicat la 1641 din porunca domnitorului Vasile Lupu, admirând priveliștea de vis care se înfățișează ochilor din gangul construit la ultimul nivel al acestei adevărate fortărețe.

Am plecat apoi spre Gura Humorului, îmbarcați într-un microbuz ,,Smiling City’’ cu destinația ,,Ariniș’’, parcul de poveste al orașului, acolo unde ne-am plimbat fascinați de peisaj, descoperind posibilitățile de distracție existente, după care am urcat cu telescaunul până în vârful pârtiei ,,Șoimul’’, unde ne-a întâmpinat turnul cu șase niveluri, având o înălțime de 30 m, din vârful căruia ți se oferă o panoramă care îți taie respirația. După obișnuita poză de grup am coborât, încântați de cele văzute, pe sub vestita megatiroliană ,,Bucovina’’, cea mai lungă din Europa (cca. 2,2 km).

A urmat masa de prânz la pensiune și - după un scurt moment de respiro - ne-am pornit din nou spre oraș, la Centrul Cultural, unde au avut loc vernisajul expoziției de grafică din cadrul proiectului ,,Humorul - cu Carte, Arte și Imagini’’, coordonator prof. Florin Batâr (Biblioteca Orășenească) și vernisajul expoziției de artă grafică ,,Smiling City’’ (sala ,,George Gavrilean’’).

În tot acest timp caricaturiștii au desenat, neobosiți, în cadrul atelierelor de grafică satirică din parcul ,,Ariniș’’ și din fața Centrului Cultural.

Manifestările zilei au fost încheiate de colectivul Teatrului Național Botoșani care, începând cu ora 18, în sala mare a Casei de Cultură, a prezentat piesa lui A.P. Cehov ,,Cerere în căsătorie’’.

Seara am petrecut-o la Pensiunea ,,Andreea’’, între prieteni, cu tradiționalul concurs ad-hoc de epigramă și cu momente artistice susținute de Sorin Ursan Delaclit și Daniel Bratu, asta în timp ce caricaturiștii au scos în evidență diferite caracteristici ale unora dintre cei prezenți, care li s-au părut a fi ceva mai… obraznici sau mai… melancolici.

Duminică ne-am revăzut la micul dejun, la o cafea povestită, nevenindu-ne a crede cât de repede s-a scurs timpul petrecut împreună, glumind și făcându-ne diverse… complimente!

Spectacolul de Gală (cu Festivitatea de Premiere) a început la ora 12 și a cuprins premierea elevilor olimpici din Gura Humorului, premierea câștigătorilor celor două secțiuni ale Festivalului (Grafică Satirică și Literatură Umoristică), cu un recital prezentat de către aceștia, manifestarea fiind încheiată de cunoscutul caricaturist Costel Pătrășcan (omul ce a inaugurat podul peste Dunăre de la Brăila înaintea autorităților!), care a susținut un show de caricatură comentată, și de îndrăgitul cantautor Daniel Iancu, ce a prezentat un program de folkumor.

Au fost adresate mulțumiri organizatorilor, în special domnului Marius Ioan Ursaciuc - primarul orașului Gura Humorului, echipei sale de oameni pricepuți și inimoși, tuturor celor care au contribuit la reușita celei de a XXXIII-a ediții a Festivalului Internațional de Grafică Satirică și Literatură Umoristică ,,Umor la… Gura Humorului’’.

Cărți, îmbrățișări, pupături, promisiuni și zâmbete s-au împărțit cu generozitate între participanți, despărțirile fiind - ca mai întotdeauna - partea cea mai sensibilă a acestor întâlniri de suflet.

În ediția de săptămâna viitoare a rubricii ,,Cioburi de metaforă’’ voi reveni cu numele invitaților (poeți, epigramiști și caricaturiști), ale membrilor juriilor şi ale câștigătorilor, precum și cu mostre din creațiile premiate…

Până atunci vă doresc să fiți iubiți, iubind!