Marţi, 18 Iulie 2023 (14:42:12)

Peste 1.000 de alergători, din 23 de țări, vor fi prezenți, în perioada 27-30 iulie 2023, la Câmpulung Moldovenesc, la Bucovina Ultra Rocks, unul dintre cele mai mari concursuri de alergare montană din România. Competiția este organizată cu susținerea Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Bucovina Ultra Rocks oferă alergătorilor și ocazia deosebită de a explora frumusețea Bucovinei.În acest an, spun organizatorii, imaginea concursului se învârte în jurul conceptului de întoarcere la rădăcini. Comunitatea de alergători este invitată să își redescopere valorile și să se inspire din frumusețea naturii care o înconjoară. Sunt organizate întâlniri cu alergători de elită, alergări de grup în parteneriat cu HOKA Runners România, iar Platoul Central din Câmpulung Moldovenesc oferă furnizorilor de produse și servicii locale ocazia de a se promova. „Întregul oraș prinde viață. Localurile, muzeele și magazinele zumzăie a entuziasm, localnicii își întâmpină și îndrumă vizitatorii, oamenii își fac poze și se încurajează pentru cursele din zilele care urmează. Evenimentul ne oferă prilejul de a ne uni și de a promova cultura Bucovinei în mai multe colțuri ale țării, respectiv ale lumii”, a declarat Paul Smereciuc, organizator Bucovina Ultra Rocks.

•Paul Capell, atlet de distanță lungă The North Face, vine la Câmpulung

Startul fiecărei curse va fi marcat de o atmosferă de sărbătoare. Muzica energică, emoțiile alergătorilor, zgomotele de susținere ale localnicilor și startul semnalat de sunetul de bucium conferă concursului un caracter atotcuprinzător, în care fiecare individ, de la alergător la localnic, face parte dintr-o comunitate cu valori și obiective comune, mai spun organizatorii competiției.Atmosfera unică și „frumusețea brutală specifică regiunii” au reușit să atragă un sportiv de calibrul lui Paul Capell, atlet de distanță lungă The North Face, care a spus că a ales Bucovina Ultra Rocks „pentru că am auzit lucruri minunate despre zonă și despre munți”. „Obiectivele mele pentru acest concurs sunt simple: vreau să mă simt bine și să mă bucur de România. Am văzut imagini din Bucovina și știu că alergarea îmi va face plăcere. Vreau apoi să profit de această ocazie și să mă antrenez serios, fiind ultima cursă pe care o voi alerga înainte de UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc). Aștept să încep cursa, să vin cu energia mea și să fac o treabă bună”, a completat Paul Capell.

•Alergare montană pentru toate categoriile

Concursul va începe vineri, 28 iulie 2023, cu „RUNC Challenge”, o probă de 5 km care are startul în zona Platoului Central din Câmpulung Moldovenesc, urmat de cursa destinată copiilor, „Kids Race”. La ora 23:00, „entuziasmul răsună din centrul orașului odată cu startul cursei regină, Ultra Rocks, de 110 km”. Sâmbătă, 29 iulie 2023, la ora 6:00, ia startul cursa „4 Summits” de 88 de km, o cursă care anul trecut a fost Campionat Național de Ultra Alergare Montană. Aceasta, precum și cursele de 48 de km și 33 de km au ca punct de pornire centrul municipiului Câmpulung Moldovenesc, gazda oficială Bucovina Ultra Rocks pentru a patra oară.Duminică, 30 iulie 2023, are loc startul ultimei curse de 15 km de la Cabana Alpin Rarău, o probă ideală amatorilor de coborâri. Prin diversitatea curselor puse la dispoziție, Bucovina Ultra Rocks se adresează alergătorilor de toate nivelurile de pregătire, oferind fiecărui participant ocazia de a se autodepăși și de a explora frumusețea pitorească a regiunii. „Fiecare alergător montan din România trebuie să ajungă în Bucovina, o zonă recunoscută pentru relieful muntos și urcările lungi și abrupte pe vârfuri precum Rarău (1.650 m), Pietrosu Bistriței (1.793 m) și Giumalău (1.857 m)”, spune Paul Smereciuc, completând: „Natura neatinsă și relieful specific te provoacă să te decuplezi și să apreciezi adevărata valoare a zonei. Prin eforturile noastre din acest an ne dorim ca regiunea, cultura bucovineană și ospitalitatea localnicilor să atragă oameni din toate colțurile lumii”.

•Apel către comunitatea locală

Bucovina Ultra Rocks lansează un apel către comunitatea locală de a participa la ediția din acest an, atât prin susținerea alergătorilor la start și finiș, cât și pe întreaga perioadă a evenimentului, luând parte la activitățile care au loc pe Platoul Central. Programul evenimentului: Trail Expo - Platoul Central: 27.07 - 12:00-19:00, 28.07 - 08:00-19:00, 29.07 - 08:00-19:00, 30.07 - 09:00-11:00; Curse Bucovina Ultra Rocks: 28.07 - Platoul Central: RUNC Challenge 5 km - Start 09:00, Kids Races - Start 11:00, Ultra Rocks 110 km - Start 23:00; 29.07 - Platoul Central: „4 Summits” 88 km - Start 06:00, Lady’s Rocks 48 km - Start 07:00, Rocky 33 km - Start 09:00, 12:00 - sosirea primilor participanți; 30.07 - Cabana Alpin Rarău: Rumble Rock 15 km - 09:00.