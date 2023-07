Digitaliada

Mihaela Gogu, învățătoare în cadrul școlii Gimnaziale „Nicolae Stoleru” Baia, a fost desemnată câștigătoare a ediției din acest an a concursului național de resurse educaționale digitale „Digitaliada”, secțiunea Aplicații.

„Am primit cu mare bucurie vestea câștigării Premiului <Digitaliada>, la categoria <Aplicații>. După ce anul trecut am fost declarată câștigătoare a aceluiași concurs, la categoria <Proiectare didactică>, bucuria mea este cu atât mai mare cu cât mi-a fost apreciată acum munca de aproape un an de zile, în crearea de conținuturi digitale inedite. Mulțumesc Fundației Orange și juriului, care mi-au valorizat materialul înscris în concurs!”, a mărturisit prof. Gogu.

De peste 35 de ani la catedră, învățătoarea Mihaela Gogu s-a concentrat în ultimii ani pe crearea de materiale educaționale digitale, originale și captivante pentru elevi, punându-și semnătura pe zeci, poate sute de astfel de resurse valoroase.

Resurse care, spune aceasta, fac orele mult mai atractive și interactive, elevii percepând și interiorizând informațiile mai facil, mai plăcut, mai profund.

„Preocuparea pentru aceste resurse educaționale digitale a început dinainte de pandemie, din 2018, când am avut o întâlnire de bun augur cu reprezentanți ai Asociației Techsoup, în cadrul unui curs de formare, despre aplicații, instrumente și platforme digitale, simple inițial. Apoi am dezvoltat o pasiune pentru acest domeniu, am antrenat și elevii, am creat împreună cu ei teste, jocuri, am concurat împreună cu ei în competiții. (...)

Astfel, am abordat, încă dinainte de pandemie, modalități noi de abordare a conținuturilor din Programa școlară, în care introduc, în anumite momente, bine alese, tehnologia digitalizată, care îi pasionează și captează pe elevi. O informație, prezentată colorat, ludic, interactiv, va fi mult mai ușor de accesat de către elevi, care, se știe, nativi digital fiind, o descoperă și o integrează mult mai ușor în actul didactic, comparativ cu una prezentată teoretic, descriptiv. Elevii se joacă, învățând și învață, jucându-se”, a mai punctat prof. Gogu.

„Lecții digitale inedite, care formează și dezvoltă elevilor procesele psihice, gândirea logică, raționamentul deductiv”

Premiul din acest an, de la Digitaliada, de la secțiunea Aplicații (cea mai complexă, mai dificilă din competiție), l-a obținut pentru site-ul intitulat ,,Universul Științelor - Activități formale și nonformale”, o platformă cu 84 de materiale digitale care pot fi valorificate în lecții de către profesori, elevi sau chiar părinți care doresc dezvoltarea plenară a personalității copiilor. Sunt materiale deschise, pot fi accesate de oricine își dorește acest lucru.

„Ideea realizării site-ului a venit din necesitatea găsirii și utilizării, la clasă, a unor materiale de calitate, complete și complexe, pentru disciplina Științe. Site-ul este conceput pe două componente: prima conține 11 lecții interactive, <acoperind> programa școlară a clasei a III-a, la toate temele legate de Mediu și Natură.

Sunt creații inedite, care formează și dezvoltă elevilor procesele psihice, gândirea logică, raționamentul deductiv, comportamentele, vizavi de actul învățării, dar și abilitățile digitale. Pot fi utilizate la clasă, de către profesori, în predarea - învățarea conținuturilor, dar și acasă, de către elevi, chiar și în lipsa unor adulți care să îi dirijeze. De asemenea, aceste lecții, complexe, pot fi valorificate în cadrul unor activități extracurriculare, cum ar fi proiectele educaționale sau concursurile. (...) Două dintre aceste lecții - <Apa, aerul, solul> și <Resursele naturale - tipuri, folosire rațională> - au fost omologate de Ministerul Educației, în anul școlar 2022-2023.

A doua componentă a site-ului a fost creată din experiența de căutare îndelungată a unor materiale anume, pentru realizarea activităților dedicate sărbătorilor naturii și mediului înconjurător, existente în Calendarul internațional al acestor sărbători, pe care noi, ca dascăli, trebuie să le proiectăm și desfășurăm, an de an, cu elevii. (...) Gama activităților nonformale este completată de alte materiale dedicate studiului Științelor, dar și naturii și ecologiei: planșe, fișe de lucru, teste, hărți mentale, maniere/sfaturi eco etc.”, a mai explicat Mihaela Gogu.

Site-ul poate fi accesat la https://sites.google.com/view/universul-stiintelor/pagina-de-pornire.