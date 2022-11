Luni, 14 Noiembrie 2022 (14:03:48)

Parlamentarii AUR de Suceava, deputații Dorel Acatrinei, Florin Pușcașu și senatorul Mircea Dăneasa, îi solicită premierului Nicolae Ciucă să majoreze pensia și salariul minim pentru a fi corelate cu valoarea coșului minim de consum. Dorel Acatrinei, Florin Pușcașu și Mircea Dăneasa i-au transmis lui Nicolae Ciucă să stopeze concursul „Nicule, mai dă-le 100 de lei” început de Nicolae Ceaușescu în decembrie ’89 pe care ministrul Muncii dorește să îl reinventeze prin majorarea pensiilor cu un procent sub rata inflației. Cei trei au arătat că Uniunea Europeană impune calcularea unui „coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim. Aceștia au precizat că în Planul Național de Redresare și Reziliență este stabilit un mecanism pentru stabilirea salariului minim în acord cu un coș minim de consum pentru un trai decent calculat pentru bunuri și servicii, la prețuri reale.

„Pensionarii au și ei dreptul la un coș de bunuri și servicii la prețuri reale ca pensie minimă. Ar putea fi primul pas pentru un trai decent după o viață de muncă”, au precizat Acatrinei, Pușcașu și Dăneasa.

Aceștia au amintit că au depus două proiecte de lege care prevăd armonizarea salariului minim și a pensiei minime cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent prevăzut în anexa 1 a OUG 217/2000 care este exact norma adoptată recent Parlamentul European, respectiv calcularea unui ”coș de bunuri și servicii la prețuri reale” pentru salariul minim.

Ei au explicat că sursa de finanțare este prevăzută a fi impozitarea drastică a părții necontributive a pensiilor speciale și eliminarea finanțării de la bugetul de stat a partidelor politice parlamentare. „Acceptăm ca propunerile noastre legislative să devină inițiativa dumneavoastră, domnule Prim-Ministru, dacă nu puteți trece peste faptul că partidul AUR este conectat la traiul de zi cu zi al românilor dar, vă rugăm, scoateți românii din sărăcie”, au transmis parlamentarii AUR de Suceava, care au adăugat că prețul bunurilor și serviciilor a crescut enorm, rata inflației pentru luna august 2022 a fost stabilită la 15,3%, motiv pentru care o indexare a tuturor pensiilor cu 10% nu este corectă pentru pensionarii care au o pensie sub coșul minim de consum, pentru că îi menține sub pragul sărăciei. Ei au mai declarat că în aceeași situație sunt toți românii care au veniturile sub coșul minim de consum.

Dorel Acatrinei, Florin Pușcași și Mircea Dăneasa au spus că scoaterea românilor din sărăcie, cu bani de la bugetul de stat și cu sprijinul Uniunii Europene, este posibilă dacă Institutul Național de Statistică va calcula, de îndată, valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent, actualizat conform OUG 217/2000, iar Guvernul va corela salariul minim și pensia minimă cu valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent conform unui raport al Avocatului Poporului.

„Coșul minim de consum reprezintă <pragul sărăciei>, or dacă măsurile pe care le luați, domnule prim-ministru, nu au ca obiectiv scoaterea românilor din sărăcie, asta denotă șubrezenia cu care vă urmați crezul de a conduce Guvernul României”, au încheiat parlamentarii AUR de Suceava, aceștia solicitând și precizarea datei la care pensionarii și salariații vor primi măcar valoarea coșului minim de consum.