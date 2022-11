O nouă destinație

Perla comerțului sucevean de odinioară – magazinul Bucovina, emblematic pentru municipiul Suceava - are un nou proprietar.

De la finele săptămânii trecute, complexul comercial din inima orașului a devenit proprietatea omului de afaceri Andrei Mandachi, fratele geamăn al cunoscutului antreprenor Ștefan Mandachi.

Spațiile comerciale deținute pe vremuri de acționarii majoritari ai Cometex, care au fost cumpărate de Altex cu mai mult de 15 ani în urmă, au fost dorite și de alți oameni de afaceri, dar negocierile s-au blocat în diverse stadii.

Conform surselor noastre, tranzacția perfectată recent, după luni și luni de tatonări, negocieri și vrafuri de acte, ar fi una de ordinul milioanelor de euro. Mai exact, valoarea imobilului s-ar situa undeva la 7 milioane de euro, fiind cu siguranță cea mai mare tranzacție imobiliară perfectată anul acesta la Suceava.

Viitorul magazinului Bucovina

Ce se va întâmpla mai departe cu magazinul Bucovina, dat în folosinţă în 1971, cu spațiile comerciale de acolo, dar și cu cei care lucrează acum acolo, este de asemenea foarte important.

„Magazinul Bucovina este un simbol pentru Suceava și pentru suceveni. De aceea tratez cu respect acest complex comercial, care este parte a istoriei recente a Sucevei și se identifică atât cu Suceava, cât și cu sucevenii. Vreau să-iredauacestui magazin faima de altă dată, dar la nivelul cerințelor actuale. Imobilul are un potențial enorm, este în zona ultracentrală a Sucevei, este un reper pentru întregul județ, iar dacă voi implementa tot ce mi-am propus, noul Bucovina Mall va avea un succes fulminant. O transformare radicală, în bine, pentru comunitatea suceveană”, spune Andrei Mandachi, noul proprietar al cunoscutului complex comercial de la bulevardul principal, amplasat între Palatul Administrativ și Primăria Suceava, chiar lângă Palatul de Justiție.

Geamănul „din umbră”, afacerist de succes

Chiar dacă nu se bucură de notorietatea lui Ștefan Mandachi, proprietarul lanțului de restaurante Spartan, fratele său geamăn, Andrei, este de asemenea un om de afaceri de succes, care a acționat pe mai multe planuri.

Antreprenorul Andrei Mandachi are 36 de ani, este de profesie avocat și a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Andrei Mandachi este fondatorul și administratorul companiei Mandachi Imobiliare și este unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din Suceava la ora actuală, având în derulare în oraș mai multe proiecte rezidențiale, precum Ansamblul Mandachi Twins și Mandachi Tower.

El este și proprietarul unora dintre cele mai bine cotate saloane de evenimente din Suceava - Jeni Palace, Alexander Palace, The Queen, The Man, The Gold, Alexanderman.

Transformarea prin care va trece magazinul Bucovina

Ce-și propune Andrei Mandachi să facă cu magazinul Bucovina? Nici mai mult, nici mai puțin decât să-l transforme aproape complet, de la aspectul exterior, cel interior, până la funcționalitatea spațiilor și destinația acestora, astfel încât să-l transforme într-un mall modern, de succes, care să fie căutat de sucevenii de toate vârstele, pentru relaxare, petrecere a timpului liber și cumpărături.

„Îmi doresc și cu siguranță vom reuși să transformăm Bucovina Mall într-un motiv de mândrie nu doar pentru Suceava, ci pentru întreaga Bucovină. Nu concep ca acest centru comercial să nu fie un reper pentru toți bucovinenii. Suceava merită o clădire ancorată funcțional și arhitectural în realitatea și cotidianul zilelor noastre. Bucovina este și va fi un simbol pentru suceveni. Deși acest complex comercial a fost un reper în perioada comunistă și în perioada anilor 90, el a picat din multe perspective testul timpului, de la arhitectură până la funcțiuni. Este absolut necesar ca Bucovina să devină un brand puternic, bine poziționat, atractiv și deschis către clienți”.

Principala provocare pe care o vede noul proprietar este să transforme Bucovina Mall într-un spațiu frecventabil de către publicul tânăr, care nu prea se regăsește în rândul clienților actualului complex comercial.

„Pe lângă lipsa unui brand și absența din online, sunt și alte cauze pentru care Bucovina a devenit nefrecventabilă publicului tânăr: orarul de funcționare atipic pentru un mall, lipsa unui food-court modern, arhitectura veche a fațadei, lipsa brandurilor celebre etc. Noul Bucovina Mall trebuie să devină atractiv pentru brandurile de calibru, pe care ne dorim să le atragem”, a precizat Andrei Mandachi.

În perioada următoare, acesta va veni cu echipele de designeri și arhitecți, pentru a pregăti o nouă arhitectură pentru Bucovina Mall, una care să transforme în amintire imaginea pe care o are încă din vremea comunismului, transformând imobilul într-unul cu aer ultramodern, atractiv, care să respecte și cerințele modernismului, dar și specificul zonei.

În privința contractelor de locațiune care se derulează în prezent, noul proprietar a precizat că vor rămâne în vigoare.

„Nu intenționăm să reziliem niciun contract, și toți angajații complexului vor fi păstrați în echipa noastră, întrucât ne dorim o continuitate”, a spus Andrei Mandachi, care vrea o transformare totală a magazinului Bucovina, care păstrează încă imaginea anilor ‘70, într-un mall de succes, al cărui renume să devină o atracție turistică în zona Moldovei.