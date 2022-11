Să lăsăm fotbalul mai la urmă, că avem și de ce. Nu mai urmăresc îndeaproape handbalul feminin de pe vremea când Cristina Neagu era Messi, fiindcă finalurile de meci mă găseau cu inima în piuneze. La Europeanul ăsta naționala noastră nu era cotată printre favorite, dar schimbul de generații fusese făcut, veteranele fiind în minoritate. Deci, măcar din acest punct de vedere, era interesant de văzut cum se descurcă tricolorele. Se poate spune că până la meciul de vineri au respectat calculele hârtiei, au bătut când era de așteptat, au pierdut la fel. Asta până la meciul de miercuri, la care s-a întâmplat ceva ce ne-a adus iarăși în atenția întregii lumi handbalistice. Iar de data asta n-a mai fost protagonistă Cristina Neagu, ci Bianca Bazaliu, o fată din generația nouă (chiar dacă are 25 de ani). Aruncarea sa din ultima secundă a înnebunit comentatorii de pretutindeni. Spania ne egalase și se părea că vom merge înainte, în competiție, la număr. Doar că portărița noastră repune repede, mingea ajunge la Bazaliu, abia trecută de mijlocul terenului, iar aceasta iscă o aruncare numită pe bună dreptate aruncarea carierei. Mingea catapultată se duce aproximativ pe direcția unei adversare, care maschează astfel prima parte a traiectoriei, dar nu se interpune, ea continuându-și mișcarea de repliere. Astfel, portărița adversă vede târziu mingea și nu izbutește s-o deturneze în afara porții... Golul acesta al victoriei a devenit evident viral. Ca să vă faceți o idee, pe canalul de YouTube The Home of Handball, secvența cu Bazaliu este cea mai vizionată de la Europeanul feminin, având mai mult decât dublul vizualizărilor față de videoclipul de pe locul următor în acest clasament! Culmea, și acesta are legătură cu Spania, este vorba de faza în care a facilitat calificarea Germaniei în grupa principală. Dacă există justiție divină în sport, atunci se poate spune că România, prin Bianca Bazaliu, a fost aleasă pentru a face dreptate, aruncând în derizoriu șansele Spaniei la calificare.