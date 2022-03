Luni, 21 Martie 2022 (15:13:39)

Au mai rămas câteva zile în care puteți dona sânge în cadrul campaniei organizate de ASCOR Suceava și asociațiile partenere de la USV, 14 - 24 martie, campanie intitulată „Uniți pentru viață - Din inima ASCOR, pentru inima tuturor!”. Această campanie are un caracter național, fiind organizată în toate filialele ASCOR din țară. Ca în fiecare an, spun reprezentanții ASCOR Suceava, parteneri activi ai campaniei au fost asociațiile studențești din Universitatea ,,Ştefan cel Mare" Suceava, printre care: Asociația Studenților din Universitatea Suceava - ASUS, Grupul de Inițiativă al Românilor din Basarabia - GIRB, Asociația Europeană a Studenților la Drept (ELSA), ATOS - Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni, Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC Romania), Erasmus Student Network (ESN). Se poate dona sânge la Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Suceava (Bulevardul 1 Mai, nr. 11), în intervalul orar 08:00-13:30. Persoană de contact: Marian Tartus, telefon 0752 774 998. ASCOR Suceava vă invită să vă alăturați acestei campanii de donare de sânge. Cu bonurile de masă primite în urma campaniei, organizatorii vor cumpăra alimente peroanelor nevoiașe aflate în evidența ASCOR Suceava.