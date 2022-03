Monitorul diplomatic

După o lungă perioadă de pauză, marcată de măsurile de prevenție și restricțiile de deplasare impuse de pandemia de coronavirus, continuăm seria de interviuri a rubricii „Monitorul diplomatic”, îndreptându-ne atenția către un stat care, deși se întinde pe o suprafață mai mică decât cea a județului Suceava, reprezintă „motorul” financiar al Uniunii Europene: Marele Ducat de Luxemburg.

După ce a studiat istoria și relațiile internaționale, Doamna Elisabeth Cardoso Jordão, Ambasador acreditat al Marelui Ducat de Luxemburg în România, s-a alăturat Ministerului Afacerilor Externe al Marelui Ducat de Luxemburg în calitate de diplomat de carieră. Activează în cadrul Departamentelor de Cooperare pentru Dezvoltarea și de Apărare. A ocupat posturi la Paris, Bruxelles și Abu Dhabi. În prezent, este Ambasador al Marelui Ducat de Luxemburg în Republica Elenă, cu acreditare în România și Republica Cipru.

Așadar, vă invit să citiți un interviu cu acorduri francofone, despre diplomație, relații internaționale și leadership la feminin, primul acordat de către Excelența Sa unui cotidian din România.

1. Excelența Voastră, vă propun să începem acest interviu cu o întrebare al cărei răspuns le va permite cititorilor noștri să va cunoască mai bine. Vă rog să ne vorbiți puțin despre parcursul dumneavoastră profesional și să ne spuneți dacă, la un moment dat, a existat vreun obstacol dificil pe care l-ați întâlnit de-a lungul carierei și cum ați reușit să-l depășiți.

Activez ca diplomat în serviciul Marelui Ducat de Luxemburg de aproape 21 de ani. O carieră în diplomație presupune schimbări constante, experiențe inedite dar și provocări continue. N-aș putea spune că există obstacole care, în sine, să fie dificil de depășit întrucât obiectivul nostru principal îl reprezintă crearea de oportunități și evitarea sau soluționarea potențialelor probleme într-un mediu aflat în continuă mișcare.

Una dintre cele mai semnificative perioade din cadrul profesiei diplomatice este cea referitoare la preluarea de către Marele Ducat de Luxemburg a Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene. Asemenea fiecărui stat membru al Uniunii Europene, Marele Ducat de Luxemburg își asumă responsabilități sporite în tot acest interval de 6 luni în care deține președinția, prin gestionarea tuturor dosarelor europene. Desigur, acest lucru reprezintă totdeauna o provocare, în mod particular pentru un stat ca Marele Ducat de Luxemburg care deține un număr restrâns de agenți diplomatici și funcționari consulari. Consider însă și pot afirma că noi am reușit întotdeauna să facem față acestui demers printr-o cunoaștere excelentă a problematicii dosarelor europene, printr-o abordare orizontală și pragmatică precum și prin cultura solidă europeană din cadrul diplomației luxemburgheze.

Prima Președinție a Consiliului UE la care am participat, în anul 2005, a reprezentat un moment foarte intens pentru mine, tânărul diplomat de la acea vreme, implicând multe ore de muncă, o mulțime de sarcini noi de îndeplinit și o presiune resimțită constant, dar mai presus de toate a reprezentat o experiență foarte bogată și o perioadă de învățare foarte intensă.

2. Ce ne puteți spune despre principalele priorități pentru mandatul în curs?

Având în vedere ca Ambasada Marelui Ducat de Luxemburg în România își are reședința la Atena, mă preocupă ca, în perioada actualului mandat diplomatic, să mă deplasez în mod regulat în România pentru a întâlni și a cunoaște principalii participanți și parteneri activând în diverse domenii cu care Marele Ducat de Luxemburg ar putea colabora în viitor. De asemenea, intenționez să lucrez la intensificarea dialogului dintre cele două țări în materie de probleme europene și internaționale, să susțin în continuare excelenta colaborare culturală care există între România și Marele Ducat de Luxemburg, în special cu orașul Sibiu, și să dezvolt relații economice și comerciale propice, oferind reprezentanților marilor companii luxemburgheze o imagine de ansamblu privind potențialul țării dumneavoastră și a oportunităților pe care le pot găsi aici dar și invers, prin prezentarea Marelui Ducat de Luxemburg către principalii participanți economici din regiune ca fiind un centru european, un „hub” în diverse domenii de activitate precum: finanțe, logistică, inginerie aerospațială, tehnologie ecologică etc.

„Dialogul, cooperarea și apărarea susținută a multilateralismului reprezintă principalii piloni ai politicii externe a Marelui Ducat de Luxemburg, iar diplomația luxemburgheză susține valorile libertății, păcii și securității.”

3. Marele Ducat de Luxemburg este un stat din cuprinsul Europei de Vest, fără ieșire la mare, învecinându-se cu Belgia și cu cei doi „giganți” ai Uniunii Europene, Franța și Germania. Ținând cont de așezarea geografică a țării dumneavoastră, ați putea să ne explicați care sunt principalele aspecte ale politicii externe ale acesteia?

Date fiind istoria și poziționarea sa geografică, politica externă a Marelui Ducat de Luxemburg s-a bazat întotdeauna pe o cooperare armonioasă, mai întâi cu țările vecine, iar apoi cu statele membre ale Uniunii Europene și din cadrul altor organizații internaționale. Izolarea nu a fost niciodată o opțiune pentru Marele Ducat. De altfel, Luxemburg este membru fondator al principalelor organizații internaționale (ONU, NATO, Consiliul Europei, OSCE etc.) și, bineînțeles, al Uniunii Europene. Dialogul, cooperarea și apărarea susținută a multilateralismului reprezintă principalii piloni ai politicii noastre externe. Uniunea Europeană este principalul instrument prin care Marele Ducat de Luxemburg se face remarcat pe scena internațională. Diplomația luxemburgheză apără valorile libertății, păcii și securității.

Apărarea dreptului internațional și a valorilor europene constituie un alt pilon semnificativ în desfășurarea activității noastre diplomatice în străinătate. Drepturile omului și statul de drept reprezintă două aspecte esențiale pentru Marele Ducat de Luxemburg care, în prezent, este implicat ca membru în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite de la Geneva (2022-2024). În plus, Marele Ducat de Luxemburg promovează o politică externă feministă al cărei scop îl reprezintă promovarea egalității de șanse și emanciparea femeilor în toate domeniile de activitate.

De altfel, Marele Ducat de Luxemburg se numără printre puținele țări ale lumii care alocă 1% din PIB în sprijinul dezvoltării și al acțiunilor umanitare. Acesta reprezintă un alt element esențial al politicii noastre externe care urmărește să fie solidară și să acorde sprijinul nostru în dezvoltare statelor partenere, și în special, a celor slab dezvoltate.

Dezvoltarea durabilă și demersurile împotriva schimbărilor climatice reprezintă alte aspecte definitorii privind orizonturile politicii externe luxemburgheze.

În ansamblu, politica externă a Marelui Ducat de Luxemburg se încadrează într-o abordare de tip integrat - o abordare 3D: diplomație, dezvoltare, apărare(n.r. termenul „apărare” se traduce „défense” în limba franceză).

4. În continuare, vă rog să ne prezentați, pe scurt, istoria Zilei Naționale a Marelui Ducat de Luxemburg.

Pe scurt, la sfârșitul secolului al XX-lea, Ziua Națională a Marelui Ducat de Luxemburg era sărbătorită pe 23 ianuarie, cu ocazia aniversării Excelenței Sale Charlotte, Mare Ducesă de Luxemburg. Dat fiind faptul că această dată coincide cu perioada sezonului rece, s-a convenit asupra zilei de 23 iunie ca dată fixă de celebrare a suveranului aflat la conducere, întrucât vremea este mai favorabilă în această perioadă a anului.

Festivitățile se deschid întotdeauna în seara zilei de 22 iunie printr-o procesiune cu torțe, artificii și festivaluri organizate în toată țara, urmând ca la data de 23 iunie să aibă loc ceremoniile oficiale, urmate de o paradă militară și de un Te Deum.

„Marele Ducat de Luxemburg este un centru financiar renumit care evoluează într-o manieră pro activă, constantă și în conformitate cu toate reglementările internaționale. Bursa de Valori din Luxembourg a devenit prima bursă de valori din Europa care a emis obligațiuni verzi.”

5. Când vine vorba despre țara dumneavoastră, inevitabil ne ducem cu gândul la finanțe. Încă din anii 1970, multe instituții financiare și bancare au ales să se stabilească în Marele Ducat de Luxemburg. Ce rol joacă sectorul financiar-bancar în economia acestui stat?

Marile centre financiare luxemburgheze au luat avânt în anii 1970, înlocuind încetul cu încetul industria siderurgică care, la acea vreme, reprezenta forța motrice a economiei naționale. Sectorul financiar-bancar luxemburghez se definește prin dimensiunea lui internațională, printr-un know-how excelent, prin gradul ridicat de diversificare, prin capacitatea sa de inovare și prin stabilitate. De câțiva ani, Marele Ducat de Luxemburg s-a specializat și în domeniul finanțelor sustenabile. De altfel, Bursa de Valori din Luxembourg a devenit prima bursă de valori din Europa care a emis obligațiuni verzi.

Marele Ducat de Luxemburg este un centru financiar renumit care evoluează într-o manieră pro activă, constantă și în conformitate cu toate reglementările internaționale. Finanțele reprezintă un sector esențial al economiei luxemburgheze, care s-a diversificat totodată în multe sectoare noi economice precum domeniul logistic, comunicațiile, tehnologia ecologică, medicina sau chiar ingineria aerospațială.

6. Relațiile diplomatice dintre Marele Ducat de Luxemburg și România sunt foarte bune, acestea bazându-se în mare parte pe cooperarea fructuoasă dintre cele două țări în cadrul legislativului european. În opinia dumneavoastră, care sunt domeniile pe care ar trebui să se concentreze cele două țări? Unde vedeți poziționate relațiile româno-luxemburgheze in următorii 10 ani, de exemplu?

Într-adevăr, relațiile diplomatice dintre țările noastre sunt excelente.

România și Marele Ducat de Luxemburg dialoghează în mod regulat pe subiecte europene și internaționale. Acest dialog este important nu doar pentru o mai bună înțelegere a punctelor noastre de vedere, ci și pentru a identifica domeniile în care țările noastre își pot uni forțele pentru a promova proiecte și politici europene de interes reciproc.

În ceea ce privește cooperarea bilaterală, important este clădim dialoguri constructive pe domenii multiple.

De exemplu, în domeniul cultural au loc multe schimburi de experiență, în special cu orașul Sibiu, ale cărui legături istorice cu Marele Ducat de Luxemburg datează de foarte mult timp. La Sibiu se desfășoară în mod regulat coproducții cinematografice și spectacole cu artiști luxemburghezi și români deopotrivă. De asemenea, au fost inițiate contacte între organizatorii proiectului cultural Esch2022 (*Esch-sur-Alzette este al doilea oraș ca mărime din cadrul Marelui Ducat de Luxemburg care deține titlul de Capitală Europeană a Culturii în anul 2022), una dintre cele trei capitale europene ale culturii (alături de Kaunas, din Lituania și Novi Sad, din Serbia) și Timișoara, care va deține acest rol în anul 2023.

În materie economică și comercială, fiecare dintre țările noastre deține competențe și expertiză în domenii specifice, care se completează armonios. Un exemplu semnificativ este domeniul tehnologiei informației. Digitalizarea, securitatea cibernetică și a datelor, telecomunicațiile sunt domenii prioritare pentru Marele Ducat de Luxemburg, domenii în care noi, ca stat, am dezvoltat o anumita expertiză și în care promovăm inovația. România deține, de asemenea, expertiză în aceste domenii, iar companiile și firmele nou înființate din țările noastre ar putea dezvolta parteneriate avantajoase.

7. Așadar, sunteți de părere că Marele Ducat de Luxemburg și România se pot asocia în proiecte digitale comune care privesc inteligența artificială și securitatea cibernetică?

Da, așa cum tocmai am indicat, cred cu tărie că există potențial comun în aceste domenii. Și pentru că tot abordăm acest subiect, permiteți-mi să menționez faptul că luxemburghezul Pascal STEICHEN, fondatorul platformei SECURITYMADEIN.LU, a fost numit recent, la data de 16 februarie 2022, pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire, Președinte al Consiliului de Administrație al „Centrului european de competențe în materie de securitate cibernetică” (ECCC), o instituție creată în 2021, având ca scop investiții comune în cercetare, tehnologie și dezvoltare industrială în materie de securitate cibernetică și al cărui sediu se află în București.

SECURITYMADEIN.LU este Agenția de Securitate Cibernetică care deservește economia și municipalitățile luxemburgheze și, de asemenea, reprezintă Marele Ducat de Luxemburg în cadrul rețelei europene a Centrelor Naționale de Coordonare (NCC), care, împreună cu ECCC, constituie noul cadru european de sprijinire a inovării și a politicii industriale în domeniul securității cibernetice.

„Diversitatea este, probabil, cuvântul care caracterizează în cel mai bun mod cu putință Marele Ducat de Luxemburg.”

8. Marele Ducat de Luxemburg este un stat cu trei limbi oficiale: franceza, germana și luxemburgheza. Care sunt avantajele de a locui într-o țară trilingvă? Cât de importantă este menținerea acestui echilibru lingvistic?

Diversitatea este probabil cuvântul care caracterizează în cel mai bun mod cu putință Marele Ducat de Luxemburg. Această diversitate include multilingvismul și caracterul sau multicultural. Conform statisticilor, aproape 48% dintre rezidenții Marelui Ducat nu sunt de naționalitate luxemburgheză iar această diversitate reprezintă, de fapt, unul dintre cele mai mari atuuri ale țării noastre.

Cele trei limbi oficiale au puternice rădăcini istorice și reflectă deschiderea noastră către lumea exterioară. A dispune de o populație plurilingvă, cu origini diverse, reprezintă un real avantaj competitiv pe piața muncii. Companiile care aleg să se stabilească pe teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg pot beneficia, prin urmare, de angajați care sunt capabili să se exprime în diverse limbi străine și care provin din culturi diferite. De asemenea, ca și vorbitori de limbă franceză și germană, acest lucru ne permite să comunicăm eficient cu țările cu care ne învecinăm și să avem o mai bună cunoaștere a culturii și mentalității locuitorilor lor.

9. Orașul-capitală, Luxembourg, este recunoscut la nivel internațional ca fiind primul oraș din lume care a introdus, în 2020, transportul în comun gratuit. Este acesta un lucru bun? În ce măsură?

Fără îndoială! Decizia de a acorda transportul public gratuit în toată țara se înscrie în prioritățile guvernului pentru apărarea dezvoltării durabile. Promovarea utilizării transportului în comun este un element esențial în limitarea deplasărilor cu autovehiculele care nu doar că poluează, ci creează și ambuteiaje. Transportul public gratuit s-a bucurat de un real succes încă de la început și a încurajat numeroși luxemburghezi să utilizeze acest serviciu și mai mult pe distanțe scurte, în detrimentul autoturismelor personale.

10. Doamnă Ambasador, iată-ne ajunși aproape de final. O întrebare ne mai desparte, de fapt, de finalul maratonului celor 10 întrebări, una care îmi este atât de dragă încât a devenit o tradiție cu care încheiem fiecare astfel de întâlnire. Ce sfaturi aveți pentru tinerii care citesc acest interviu? Dacă v-ați putea întoarce în timp, ce v-ați recomanda dumneavoastră la vârsta de 20 de ani?

Consider că unul dintre cele mai importante lucruri în viață este să ai o minte deschisă și să-ți dorești să influențezi în bine, să contribui la schimbările cu impact pozitiv care se întâmplă în lume, să ai o viziune complexă, multiplă, bazată pe certitudini, fără limitări intrinseci. Tinerii de astăzi consider ca sunt bine pregătiți în acest sens, dar, cu toate acestea, trebuie să ne asigurăm întotdeauna ca deschiderea și flexibilitatea de care dau dovadă să fie puse în slujba evoluției, a progresului, a drepturilor umane, a dezvoltării durabile, a democrației și a toleranței. Diplomația a evoluat în ultimii 20 de ani, la fel ca tehnologia și lumea în care trăim. Se pare însă că problemele și conflictele din lumea întreagă nu vor dispărea curând și de aceea trebuie să încurajăm tânăra generație să dezvolte și să utilizeze tehnologia spre folosul umanității. Dacă ne fixăm în minte acest deziderat la 20 de ani și reușim să îl urmăm pe tot parcursul vieții, vom putea spera că vom rămâne cetățeni implicați, activi și utili peste tot în societate.

Excelența Voastră, vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru amabilitatea de a răspunde tuturor întrebărilor mele! Dacă pașii vă vor purta din nou în țara noastră, vă invităm cu drag și în nordul țării, la Suceava, pentru a descoperi ospitalitatea bucovinenilor și frumusețile locului.

Cu mare drag! La rândul meu, vă mulțumesc și vă urez succes în continuare cu această inițiativă!

Octavian-Eusebiu HALICI