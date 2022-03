Luni, 21 Martie 2022 (14:14:27)

Un leu și o lupoaică de la Grădina Zoologică din orașul ucrainean Zaporoje au fost aduși și predați luni dimineața la Grădina Zoologică din Rădăuți. Au călătorit aproape 4 zile, iar pentru a intra în România au trecut granița pe la Halmeu, singurul loc pe unde se permite accesul animalelor mari. Pentru a intra efectiv în România a fost nevoie de o așteptare de 9 ore, dar cu sprijinul Poliției care a preluat transportul, animalele au fost aduse rapid la Rădăuți. Leul se numește Simba și are 10 ani, în timp ce lupoaica a fost botezată Wally și are 12 ani.

Pentru a realiza transferul acestor ”refugiați” pe patru picioare a fost nevoie de implicarea a doi britanici, care au transportat animalele într-un minibus.

”Uneori drumurile nu au fost așa de bune. Dar în final totul a fost bine. Unul dintre noi dormea, unul conducea. Și am ajuns la timp. Situația nu e bună acolo, cred că 30% din populație a plecat. Magazinele sunt închise, nu este mâncare pe rafturi. E o prezență militară masivă. Luptele se dau la o distanță de 20 de kilometri de unde am luat leul. Tot ce am văzut în grădina zoologică de acolo au fost un leu, un lup și câteva păsări într-o cușcă. Toate celelalte au plecat. Cred că pe unele le-au eliberat în natură, dar nu știu altceva despre ele. Leul a fost puțin stresat, a fost în cușcă de mult timp. Și a fost nevoie de mult efort și energie să punem cușca în spatele busului. Am avut un ghid local bun, care s-a ocupat de traducere și de hârtii pentru a organiza transportul leului și el a discutat la toate filtrele. A fost și distractiv pentru că atunci când cineva ne întreba ce avem în spate el spunea că un leu și un lup și ei ne întrebau să le spunem serios ce transportăm. Au vrut să vadă, le deschideam ușa și constatau că aveam un leu și un lup și ne spuneau să continuăm drumul”, a povestit Tim, unul din britanicii care a adus cele două animale.

Johnny, celălalt britanic, a spus și el că drumurile au fost mai rele în Ucraina, dar în cele din urmă au ajuns cu bine. ”Am descărcat animalele, facem un duș, încărcăm niște provizii și ne întoarcem. Suntem plecați de patru zile și vrem să ne întoarcem să spălăm mașina. Miroase și în fața mașinii și miroase tare în spate”, a arătat Johnny.

· Leul și lupoaica vor sta doar temporar la Rădăuți

Imediat ce au ajuns la Zoo Rădăuți, ”refugiații” au fost preluați de personalul acestei grădini. ”Sper să se simtă bine la noi pentru că am înțeles că e doar un popas de câteva luni, după care vor fi duși într-o locație mai mare. Sunt bine, dar încercăm să le facem condiții cât mai bune. Eu fiind tehnician veterinar o să văd cu ce probleme se confruntă, mai ales că după trei zile de stat în vamă nu arată chiar minunat, dar vom face tot ce ține de noi pentru a le oferi cele mai bune condiții în Parcul Zoologic Rădăuți”, a precizat Angelica Olenici, responsabil Parc Zoo Rădăuți.

O implicare intensă în finalizarea acestui transfer a avut Roxana Ciornei, reprezentantul Asociației Casa lui Patrocle. ”Avem prieteni care se ocupă cu protecția animalelor prin mai toate țările Europei, suntem în contact cu câteva ONG-uri din Ucraina și am luat legătura cu această grădină zoologică de la lângă Zaporoje. Au avut nevoie de ajutor pentru a transfera un leu și o lupoaică”, a arătat reprezentantul Asociației Casa lui Patrocle.

· Nemulțumiri vizavi de birocrația din Vama Halmeu

Roxana Ciornei s-a arătat nemulțumită de birocrația din Vama Halmeu, singurul loc prin care animalele mari pot fi introduse în România dinspre Ucraina. ”Prin Ucraina au circulat două zile și un pic, dar mai problematic a fost ce s-a întâmplat la Halmeu. Nu a fost în regulă, chiar dacă am anunțat acest transport din timp și erau în regulă aproape toate actele. Au stat în vamă nepermis de mult timp, în condițiile în care aceste animale de aproape trei zile sunt pe drum. Nu știu dacă le-au dat apă pentru că în cușca unui leu nu intri ca în cușca unui câine să-i pui un castron cu apă, nepermis de mult s-a stat în Vama Halmeu pentru procedurile de intrare în România. Am intrat și cu doi cai prin Vama Siret, dar s-a făcut o derogare cu sprijinul celor de la Direcția Sanitar Veterinară Suceava și sper ca în viitor să se poată intra și pe la Siret cu animale mari, nu doar cu cele de companie”, a mai spus Roxana Ciornei. Aceasta i-a mulțumit personal purtătorului de cuvânt al IPJ Suceava, comisar-șef Ionuț Epureanu pentru implicarea în acest transfer de animale, mai exact pentru modul în care Poliția Rutieră a reacționat și a făcut posibil ca drumul de la Halmeu la Rădăuți să fie unul cât mai scurt.