Organizația Federația de Karate Joshinkan Isshinryu Seiryukai Sfântul Ștefan (FKJISSȘ), prin cele trei asociații ale sale: Club Sportiv Ryukay, Club Sportiv Megamikan Isshin și Seiryukan Bucovina, a desfășurat două campionate, unul de kata karate și kata kobudo, în data de 19 martie 2022, și unul de kumite, în data de 20 martie 2022. Evenimentele au avut loc în sala de sport a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava și au participat circa 80 de sportivi, practicanți ai stilului de karate Isshinryu, care se antrenează în 6 dojo-uri din județul Suceava: municipiul Suceava (Burdujeni și Ițcani), orașul Dolhasca, orașul Liteni, orașul Siret și comuna Udești. Sportivii sunt antrenați de sensei George Ciprian Ghe. Crăciunescu și sempaii Sebastian Botezat, Florentina Sinchievici, Florin Sinchievici, Andreea Diaconu și Gabriela Mleșniță. Pe parcursul desfășurării campionatelor s-au ținut demonstrații de măiestrie, kata- karate, kata-kobudo, kumite, spargeri plăci, curs de prim ajutor cu personal UPU, dar și prezentarea unei cărți.

Organizatorii au schimbat formatul concursului de kumite, pentru a pune în valoare mai bine aptitudinile fiecărui sportiv, astfel încât lupta a fost de 3 minute, respectiv 1 minut Isshinryu Jutsu (luptă la sol-grapling), 1 minut reguli de semi-contact și 1 minut reguli de full contact.

”Rezultatele obținute demonstrează că s-a muncit și există interes pentru practicarea artelor marțiale, iar din cei mai buni sportivi se va forma lotul care va reprezenta regiunea Bucovina și România la campionatul inter-țări Shingoryu 7 mai 2022, din Danemarca. Între membrii organizației noastre sunt și persoane cu nevoi speciale, dizabilități care restrâng capacitatea de mișcare, și de manifestare în general, iar momentul cel mai special a fost adus în fața spectatorilor de către instructorul Botezat Sebastian, care a lucrat cu elevul Centrului Școlar de Incluziune, Ursu Mihai (15-16 ani), diagnosticat cu autism, și care a reușit să-l antreneze și să ne prezinte împreună cu elevul său, kata Seisan. Ursu Mihai are o inteligență peste medie, uneori dând răspunsuri care uimesc, are probleme de coordonare, și reacționează mai greu la stimuli, îi place să alerge, zâmbește mai tot timpul, are o smerenie proprie, specială, și își dorește să fie tratat normal de către semenii săi. În final, rog să aveți în vedere că după anul 2019, care a fost un an de vârf în sportul românesc, organizația noastră obținând rezultate deosebite atât la nivel național, cât și internațional, anii 2020 și 2021 au redus activitatea noastră, am pierdut câțiva sportivi buni, unii au început să se reîntoarcă motivaţi de faptul că în afară de mișcare se fac și exerciții pentru vindecarea organismului și eliminarea oricărei stări de depresie, anxietate sau alte stări care duc la dezechilibre și îmbolnăvesc organismul, noi recuperând în urma măsurilor care au fost luate pe perioada pandemiei mai multe persoane, copii, tineri, adulți, și i-am reintegrat în ritmul normal al vieții”, a arătat sensei George Crăciunescu.

· Sprijin pentru oamenii din Ucraina

Sportivii și antrenorii acestei ramuri nu i-au uitat nici pe vecinii din Ucraina, mai ales că printre cei care au practicat acest sport s-au numărat și copii cu origini românești, dar care trăiesc în țara cuprinsă de război. ”Ne rugăm pentru ei și am înțeles să ajutăm cu ce se poate, motiv pentru care am strâns un fond din care am achiziționat alimente ce au fost donate către centrul de colectare care strânge ajutoare ce sunt transportate și distribuite cetățenilor din țara greu încercată de un război absurd și nedrept. În calitate de avocat, lucrez din anul 2008 cu refugiați, și m-am implicat în mai multe acțiuni de a acorda asistență, reprezentare, protecție cetățenilor din diferite state din Africa, Asia, și rog prin acest mesaj să continuăm lupta de susținere a semenilor noștri, și de a ne păstra cele mai bune gânduri îndepărtând acea neliniște, acel zbucium creat de situații care nu sunt o cale spre binele omenirii, și oferind, dacă nu se poate un ajutor material, un zâmbet, o vorbă bună, o vindecare a sufletului care poate îmblânzi acea stare de deznădejde”, a mai arătat sensei George Crăciunescu.

· Cartea ”Gardianul răsăritului de soare”

Cu prilejul acestor evenimente, sensei George Ciprian Ghe. Crăciunescu, în calitate de președinte al organizației FKJISSȘ, a luat cuvântul și și-a prezentat cartea intitulată ”Joshinkan Isshinryu Seiryukai – Gardianul răsăritului de soare”, o carte ce vine în ajutorul practicanților stilului de karate Isshinryu, cât și al celor care aspiră la această calitate. ”Cartea dă câteva explicații legate de ceea ce a urmărit să transmită prin acest mesaj de sintetizare a parcursului activității sale în practicarea artelor marțiale începând cu anul 1996, în promovarea stilului de karate și bineînțeles s-a înclinat asupra a ceea ce înseamnă împlinirea misiunii de a demonstra că această școală prezenta un element de noutate pentru practicanții altor stiluri de arte marțiale din România. Este mai mult decât o paradigmă, este o realitate a unei vieți dedicate Școlii Inimilor Unite și instruirii și pregătirii persoanelor de orice vârstă”, a mai precizat sensei George Crăciunescu.”,

Iată rezultatele obținute la aceste concursuri:

Campionatul de kata 19 martie 2022:

1) Secțiunea Kata-kobudo (arme baston, sai și tonfă):

Categ C.N. 1 DAN: Locul I Sinchievici Florentina, Locul II Poinaru Rareș, Locul III Godroman Alessio; sportivi din Dojo Școala de Incluziune Suceava

Categ 3 - 2 KYU: Locul I Bârleanu Cosmina (dojo Dolhasca), Locul II Mleșniță Gabriela (Dojo Udești); Locul III Nimigean Elisa (Dojo Școala de Incluziune Suceava);

2) Secțiunea Kata individual – karate (mâini goale):

Locul I: Poinaru Rareș CN 1 DAN (14-15 ani) dojo Școala de Incluziune SV; Godroman Alessio 2Kyu – Shodan Ho (12-13 ani); dojo Școala de Incluziune Suceava; Tîmpescu Bianca 8 Kyu (11-12 ani) Dojo Liteni; Sinchievici Florentina 2 Kyu-1 Dan (15-16 ani) dojo Școala de Incluziune Suceava; Moroșan Mirela, 8 Kyu Open (18-50 ani) dojo Școala de Incluziune Suceava; Harip Amalia 6-5 Kyu (12-13 ani) dojo Școala de Incluziune Suceava; Croitor Alexandru 8-9 kyu (8-9 ani); Amariei Roxana 7 Kyu (7ani) dojo Siret; Ruxandra Matei (6-7 Kyu) 8-9 ani dojo Liteni; Neamțu Nadine 8-9 Kyu (9-10 ani) dojo Școala de Incluziune Suceava; Ursu Radu 7-6 Kyu (9-10 ani), dojo Ițcani; Lupașcu George (8-9 Kyu) 10 ani, dojo Siret; Șutac Anastasia 4-3 Kyu (10-11 ani), dojo Suceava - Școala de Incluziune; Guraliuc Diana Ioana, 9 ani, (9Kyu) Dojo Udești.

3) Secțiunea kata sincron (echipe de 3 sportivi):

Locul I:

- Țibichi Alexandra; Oprea Adina; Artenie Cosmina 3Kyu (11-12 ani) Liteni;

- Poinaru Rareș; Dumitriu Sebastian; Godroman Alessio C.N. 1Dan (14-15 ani);

- Croitor Alexandru; Bădăluța Mateo; Ursu Radu Nicolae 8-6 Kyu (9-10);

- Marian Alicia; Larion Andreea; Bîrleanu Cosmina 4-3 Kyu (14-15 ani);

- Sofronie Ștefania, Neamțu Nadine, Pandelea Ema 9-8 Kyu (10-11 ani);

- Țurcanu David; Gontariu Florin; Ruxandra Cosmin 6-3 Kyu (9-10 ani).

Sportivii care au obținut locul I au fost premiați de către organizația FKJISSȘ, prin club Sportiv Ryukay, cu diplome, medalii, cupe și li s-a recunoscut următorul grad.