Elevi și profesori de la Școala Gimnazială Pojorâta au participat recent la un schimb de experiență în Spania. După întâlnirea profesorilor din noiembrie 2021, la Școala 16 din Retimno (Creta), Proiectului Erasmus+ ”Reading is my passion and new fashion” a ajuns la Mobilitatea (C2). De aceasta dată, şcoala gazdă a fost Ceipso Príncipe Don Felipe, din Boadilla del Monte, aproape de capitala Madrid. Timp de 5 zile (perioada 7-11 martie 2022), 7 elevi, însoțiți de 4 profesori, au participat la activitățile planificate de gazde, au socializat cu colegi din alte 5 țări și au simțit pulsul unei mari capitale europene.

În prima zi, copiii au fost integrați în clase, unde au prezentat țara, școala și principalii scriitori români. În ziua a doua, timp de 4 ore, s-a realizat un tur al Madridului, care a început din Plaza de Espana și s-a terminat în parcul din apropierea Grădinii Botanice. Următoarea zi s-a vizitat orașul Alcala, unde s-a născut Cervantes. „Aici, copiii din fiecare țară au citit, în propria limbă, un text din Don Quijote. Ziua de joi a fost plină, fiecare țară având de pregătit un stand, unde au expus gadgeturi, postere, broșuri, semne de carte, realizând schimburi cu copiii școlii gazdă, dar și cu ceilalți din proiect. Tot în această zi s-a vizionat filmul Hugo. Vineri, o parte din participanți au vizitat Boadilla del Monte, iar o parte au vizitat diverse obiective din Madrid”, ne-a spus prof. dr. Cătălin Mihăilescu, de la Școala Gimnazială Pojorâta.