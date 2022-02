Cockteil (36). Alibi

Declarație.Cea mai frumoasă declarație de dragoste: ”Într-o zi, chiloții mei și ai tăi vor sta pe aceeași sârmă!” Întrebare. – Ioane, nu știi unde e papagalul nostru? – Nu știu, dar am observat că pisica noastră a început să vorbească! Apăiii!? Nu vă mai plângeți atâta de restricții, dragi bărbați. Oricum, pe cei mai mulți dintre voi nu vă lăsau nevestele să ieșiți după ora 22:00! Dentist. La stomatolog, în trei pași: 1 – pus plombe. 2 – văzut factura. 3 – căzut plombele! Dietă. Ciocolata e făcută din cacao, care e produsul unui arbore. Arborele este o plantă. Deci, ciocolata nu-i nimic altceva decât un fel de salată. Și cu asta, cred că am încheiat discuția! Glicemie (cerebrală). Ea: – Dacă treci diseară pe la mine, primești ceva dulce. El: – Sunt diabetic. Ea: – Văd că ești și prost! News. Pfizer a anunțat că va finaliza și un vaccin împotriva AstraZeneca! Electro. Un electrician își găsește băiețașul bandajat la un deget. – Ce-ai pățit? – Am prins o albină care avea un capăt neizolat. Sintagmă. ”Tu-ți mama ta de copil!”, este dorință intimă sau o simplă înjurătură?! Înțelepciune. Vechi proverb, de la mine din sat: Banii…dacă nu-i bei, îi cheltui aiurea! Îngeri. Faptul că toți îngerii sunt bărbați spune multe…Făcăleț. – Vecină, îmi împrumuți, te rog, făcălețul? – Nu pot! Și io îl aștept pe bărbatu-mio acasă! Telefoane. Am trăit în vremuri periculoase. Când eram tânăr, nu știam cine mă sună până nu răspundeam la telefon. Stratagemă. – Tati, de ce ai cumpărat bomboane învelite în staniol? – S-o auzi pe mă-ta cum – zice ea - ține dietă! Vaslui. Un magician a fost snopit în bătaie la un spectacol organizat în Vaslui, după ce a făcut să dispară o sticlă de țuică! Gastronomică. Un cuplu, într-o discuție: – Hai, dragă, te rog încearcă! – Nu, nu vreau s-o fac! – De ce? -Uită-te și tu cât de urât arată și, pe deasupra, nici nu miroase frumos! – Hai că nu pățești nimic, măcar cu limba, închizi ochii, deschizi gura…și gata. Îți promit că după asta o să-ți placă și n-o să te mai saturi de ea. – Nu… nu pot! – Femeie, află că eu altă ciorbă de burtă nu mai fac! Alint. Un polițist încearcă să afle de la un copil rătăcit prin Mall cum îi cheamă pe mama și pe tatăl băiețelului de 4 ani: – Iepuraș și Iubițel…Smurdău (s.m.): Bărbat care bea și mănâncă până îl ia SMURD-ul. Ideal. Bărbatul ideal există, dar apare la momentul nepotrivit… După ce vă măritați! Accident. Undeva, pe autostradă, accident grav, vine poliția, ambulanța, se salvează răniții, se iau declarații…Vin la unu’ care rămase încremenit la volan, după ce femeia de lângă el zburase prin parbriz și era în comă. Ăsta rămăsese perplex, fiind complet șocat. – Domnule, înțelegem că sunteți bulversat, dar să știți că soția dumneavoastră nu a murit, o să scape! – Nu era soția mea. – Mda… Oricum, văd că sunteți tulburat, înseamnă că era fiica dumneavoastră…– Nu era fiica mea. – Atunci era o rudă apropiată, o prietenă bună, de vreme ce sunteți atât de afectat…– Nu…– Atunci, cine era, domnule? – O prostituată. Am luat-o cu vreo 2 kilometri mai înainte. – Aaaa… Păi, atunci, nu e nicio tragedie. Sunteți un norocos! – Noroc d-ăsta să ai tu! Te-ai uitat să vezi ce are în gură?! Senzori. Două prietene stau la taifas. – Auzi, fată, iubitul meu mi-a pus în dormitor un bec cu senzori… Aseară, când am început să gem, s-a aprins singur. Nu-i romantic? – Eh, mare lucru, în zona mea toată lumea are becuri cu senzori. – De unde știi, fată? – Aseară, când am început eu să gem, s-au aprins luminile la toți din bloc…Alibi. Un ginecolog care avea cabinetul la domiciliu așteaptă ultima pacientă la ora 19, dar ea nu se mai prezintă. Așteaptă încă un sfert de oră, apoi, considerând ziua de lucru terminată, își toarnă un whisky și se destinde într-un fotoliu. După ceva timp, sună cineva la ușă și apare pacienta gâfâind: – Scuzați-mă, vă rog, am întârziat foarte mult, dar circulația era infernală…– Prea târziu, zice doctorul. Mi-am aranjat instrumentele, sunt un pic băut, lăsăm pentru data viitoare. Dar, dacă tot ați venit, vă ofer un păhărel. Tipa se așează în fotoliu și amândoi încep să discute la un pahar de whisky. La un moment dat, se aude ușa de la intrare. – Aoleau, nevastă-mea, zice doctorul. Repede, dați-vă jos chiloții și desfaceți picioarele! Ani. – Câţi ani îmi dai, Ioane? – Ce să-ţi mai dau, Mărie, că şi aşa ai destui… Soacră. După trecerea doliului, un văduv se recăsătoreşte cu sora soţiei sale decedate. – Chiar o iubeşti sau de ce te-ai însurat cu ea? îl întreabă un prieten. – Păi, la vârsta mea, nu puteam să mă obişnuiesc cu o soacră nouă. Pudoare. O tipă se căsătoreşte. Mumă-sa îi spune: – Fata mea, atunci când vei merge la culcare cu soţul, să nu-ţi scoţi toate hainele, în fiecare femeie trebuie să fie un pic de mister. După câteva zile de la nuntă proaspătul soţ îşi întreabă soacra: – Mamă soacră, fiică-ta este nebună? – De ce crezi asta? – Păi, de ce se culcă în fiecare seară cu pălăria pe cap? Tâmpit. Îmi amintesc, copil fiind, cât așteptam să cresc mare, să am un serviciu, responsabilități… Acum mi-e clar…, de mic am fost tâmpit! Numere. La intrarea în ascensor: Bărbatul: – Mergeți la 4? Tipa: – Doamne ferește! Drept cine mă iei!? Eu merg doar la Costică! Deosebiri. "În timp ce germanii ne-au luat toate ouăle de la găini, rușii au mâncat mai întâi găinile și acum insistă să le dăm ouă." (Constantin I.C. Brătianu). Femeia. ”Chiar în mijlocul oricărui rău generat de bărbați ori de natură, apare femeia, adunând ceea ce mai poate fi salvat, copiii răniți, singuri și triști, cei rămași fără nimic, fragmente împrăștiate ale unei societăți distruse. Ele se opresc pe fiecare câmp de bătălie, căutându-și morții și suferinzii, răscolesc printre dărâmăturile înnegrite de foc ale cutremurelor. Sunt cele care aduc la viață și livezile de portocali...și nisipul deșertului: mama-curaj!” (Pam Brown). P.S. Minunat...nu-i așa!? Cadou. Mâine merg să-mi cer iubita în căsătorie…Inel i-am luat, flori am luat, dar nu știu ce cadou să-i cumpăr soțului ei.