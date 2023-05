În Texas

Elevul sucevean Adrian Hănțăscu s-a întors victorios din arena celei mai importante competiții de robotică din lume, Campionatul Mondial din Houston, Texas, SUA, care a reunit 190 de echipe de tineri de pe tot mapamondul, între 19 și 22 aprilie.

Robotul dezvoltat de AutoVortex, echipa națională de robotică a României, din care face parte și Adrian, s-a întors din Statele Unite ale Americii cu două titluri cucerite.

Liceenii români și-au adjudecat premiul “Finalist Alliance Award”, pentru accederea în runda finală, și “Control Award”, pentru programarea inovativă a robotului.

Sunt două premii remarcabile, mai ales că tinerii români au concurat împotriva unor echipaje puternice, cu roboți dezvoltați și programați după cele mai inovatoare standarde.

”E al doilea an în care participăm cu echipa și ne-am simțim mai bine pregătiți, am îmbunătățit multe aspecte ce țin de robot, de echipă, organizare. A mers chiar bine anul acesta, am avut 11 meciuri de calificări, reușind să ajungem în semifinale și apoi finale. Din păcate, am pierdut finala deoarece în timpul meciului a murit un motor al robotului, am avut un ghinion imens. Calificările, semifinalele au mers perfect, dar s-a întâmplat asta în finală”, a povestit Adrian.

Echipa României a fost alcătuită din 22 de elevi, aceștia fiind însoțiți de trei mentori, unul dintre mentorii echipei fiind fratele lui Adrian, Alex Hănțăscu, student la Universitatea Politehnică București.

Munca în echipă, orele de pregătire și pasiunea pentru programare și-au spus cuvântul pentru echipa României și de aceasta dată, echipă care și-a adunat în portofoliu numeroase distincții internaționale de-a lungul timpului.

„Este o competiție de foarte mare anvergură. Clădirea care a găzduit competiția avea trei etaje, toate ocupate de întreceri. A fost un pic stresant, scene imense, mulți spectatori, antrenori, competitori, dar ne-am concentrat. Eu am condus robotul, am fost driver și programator, alături de un coleg”, a mai spus elevul.

Pentru deplasarea în Statele Unite ale Americii, tânărul a fost sprijinit de trei sponsori – Assist, Egger, Killer.

Luna viitoare pleacă la Washington

Luna viitoare, echipa AutoVortex vrea să adauge în palmaresul său și alte titluri internaționale.

Tinerii s-au calificat la o competiție de robotică din Washington, Statele Unite, de luna viitoare, de unde speră să se întoarcă cu un rezultat bun.

„Este un concurs organizat în afara sezonului. Fiecare echipă care a dorit calificarea a trimis un clip cu robotul pe care l-a pregătit, performanțele acestuia. Au fost peste 200 de echipaje care au trimis filmări, dintre care au fost acceptate în jur de 40, și noi fiind anunțați că am fost calificați”, a mai povestit Adrian.

De altfel, sezonul competițional din acest an a fost unul foarte rodnic pentru tinerii din echipa națională de robotică – în februarie au fost medaliați în Coreea de Sud, în India - în martie, la campionatul național de la București - luna trecută.

Face parte de un an și jumătate din AutoVortex

Adrian Hănțăscu este în clasa a X-a, la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, iar de aproximativ un an și jumătate face parte din echipa națională de robotică AutoVortex, coordonată de Ionuț Panea, de la Academia de Studii Economice. Hub-ul lor de pregătire este la Politehnică, acolo unde se întâlnesc săptămânal. Aproape toți colegii săi din AutoVortex sunt din București, de la colegiile de top, iar pentru a se pregăti alături de aceștia, adolescentul sucevean face săptămânal drumul Suceava – București și retur.

Adrian este din Zamostea, iar microbul roboticii l-a luat de la fratele lui mai mare, Alex, cu preocupări temeinice în acest domeniu.