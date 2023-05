Cioburi de metaforă

Am scris acest articol în calitate de cadru didactic implicat în educarea tinerei generații cu privire la protejarea mediului înconjurător, precum și în calitate de mare iubitor de natură. A fost ,,Săptămâna verde’’ la Școala Gimnazială ,,Krystyna Bochenek’’ din loc. Poiana Micului, județul Suceava, o săptămână plină de activități interesante care au scos în evidență necesitatea păstrării unui mediu curat, promovând dragostea față de natură în rândul elevilor de vârste diferite. S-au vizionat filme motivaționale, s-au purtat discuții cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor, s-au făcut activități de grădinărit în curtea școlii, însă acțiunea cea mai apreciată de către elevi a fost excursia întreprinsă în aria protejată, de interes național, ,,Codrul secular Slătioara’’ - rezervație naturală de tip forestier situată pe raza comunei Stulpicani - acolo unde ne-a fost ghid domnul inginer Nicolae Plaiu.

„Faptul că, în data de 07 iulie 2017, cu prilejul celei de-a 41-a sesiuni care a avut loc la Cracovia - Polonia, Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO a adoptat înscrierea în patrimoniu a proprietății «Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe - România, Păduri Virgine din Carpați», reprezintă un moment marcant pentru protecția pădurilor virgine din județul Suceava” au precizat, la vremea respectivă, reprezentanții Direcției Silvice Suceava.

Noi spunem doar atât: frumos, interesant, educativ!

Foarte apreciată a fost și acțiunea de plantare puieți molid și brad pe raza cantonului silvic ,,Hașca’’ - pădurar domnul Todirică Gheață - având sprijinul domnului inginer Țuca Ionel și al domnului șef de district Ioan Boca, precum și al lucrătorilor silvici care i-au însoțit. Le mulțumim tuturor, fără să-l uităm pe domnul inginer Marius Răgușitu - șeful Ocolului Silvic Gura Humorului - căruia îi datorăm organizarea acestei activități deosebite pentru elevii și profesorii școlii noastre. Putem spune, în concluzie, că am învățat cu toții lucruri noi în legătură cu tot ceea ce ne înconjoară, înțelegând mai bine spusele celebrului Albert Einstein: ,,Privește adânc natura. Și apoi vei înțelege totul mai bine.’’

Și pentru că, pe 22 aprilie, tocmai am sărbătorit Ziua Pământului, închei cu această poezie pe care am scris-o ca un omagiu adus planetei albastre…

URARE!

Vreau, azi, să-i fac Pământului urare

De viață lungă, -așa, prin poezie,

Rugându-l, totodată, de iertare

Pentru cumplita noastră nerozie

De-a nu-l păstra curat și plin de viață,

De-a-l chinui, mereu, fără rușine,

Brăzdând, cu mii de riduri, blânda-i față,

În loc să-i mulțumim cum se cuvine.

Desigur, îi suntem datori cu toţii:

Deștepții, proștii, hâzii și frumoşii;

Pe el sperăm să crească strănepoții,

În el se odihnesc, dormind, strămoşii.

Deasupra lui sunt soarele şi norii

Şi luna, peste noapte-mpărăteasă;

Pământ suntem şi noi, toţi muritorii…

Vom reveni sub glie, ca acasă!

(Constantin MOLDOVAN)

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!