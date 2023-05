Exemplu de îndârjire

Activistul de mediu Daniel Bodnar și restrânsa lui echipă de colaboratori reușesc să livreze foarte des poliției cazuri de transporturi mari de lemn ilegale, fapt evident de apreciat și care reprezintă și o palmă pentru autoritățile de control, chiar dacă activiștii sunt în general mulțumiți de colaborarea cu poliția ca structură, cu unele excepții de rigoare din teren.

Ultimul caz este cel de acum două zile, de la Vatra Moldoviței, când Daniel Bodnar a sesizat poliția cu privire la un camion cu bușteni care nu avea niciun aviz de transport. Despre acest caz am detaliat într-un alt articol de astăzi din Monitorul de Suceava, dar ce vrem să subliniem în acest articol este că Daniel Bodnar are deja o activitate susținută în acest an.

Acest fapt este confirmat și de Poliția Județeană, care a precizat de fiecare dată când a descoperit un transport ilegal de lemn în urma sesizării activiștilor de mediu.

Daniel Bodnar este fără îndoială un luptător

La doi ani și patru luni de zile de când a fost implicat într-un groaznic accident rutier (tot în timpul unei acțiuni de urmărire a unor afaceriști cu lemn), în urma căruia a suferit leziuni la coloană și și-a pierdut mobilitatea picioarelor, Daniel Bodnar demonstrează că și-a făcut un crez din activismul de mediu pe linia mafiei lemnului.

Deși la momentul actual se deplasează încă în scaun cu rotile și cu un cadru, Daniel Bodnar conduce o mașină adaptată nevoilor sale și face dese acțiuni în trafic, pentru verificarea camioanelor cu lemne. Are nevoie tot timpul de ajutor pentru a coborî din mașină sau pentru alte activități simple, dar chiar și așa nu a renunțat și nici nu s-a lăsat doborât.

De ce sunt greu de prins infractorii din mafia lemnului

Contactat de Monitorul de Suceava, Daniel Bodnar ne-a relatat că în acest an, în urma sesizărilor sale și ale colegilor cu care acționează, șapte cazuri s-au soldat cu dosare penale și confiscarea camioanelor. A fost vorba de transporturi ilegale mai mari de 10 mc lemn, 5 în județul Suceava, unul la Neamț și unul în Harghita. În alte cazuri, destul de multe, au fost transporturi ilegale sub 10 mc (unele de 7,97 mc sau chiar fix 10 mc lemn) în care poliția a dat amenzi și a confiscat lemnul, fără a se face încadrarea la infracțiune.

”Avem și informații de la oamenii care aleg să se implice, dar evident că trebuie să mergem când putem în teren, în zonele unde știm că se taie mult ilegal, cum a fost acum și la Vatra Moldoviței. Acești infractori sunt greu de prins, studiază traseele de deplasare, au escorte, de multe ori fac transporturi pe distanțe scurte, au un plan destul de bine pus la punct. Încercăm și noi să le facem față, mai schimbăm mașinile de exemplu, dar ideea este că cei din mafia lemnului tot caută metode noi de a fura”, a relatat Daniel Bodnar.

Cei patru din echipa scurtă a lui Daniel Bodnar

Acesta ne-a mai spus că echipa cu care lucrează este formată din cinci oameni cu tot cu el. Este vorba de Dănuț Ghinghiloschi (cel care conducea mașina implicată în groaznicul accident în care Daniel Bodnar a fost rănit grav), Mihai Ghinghiloschi, Casian Iliuț și ”Ghiță”, ultimul alegând deocamdată să își protejeze identitatea.

Daniel Bodnar, despre metoda cea mai eficientă de a limita fenomenul

În mod evident, cea mai eficientă metodă de a limita fenomenul ar fi schimbarea legislației, iar Daniel Bodnar spune că are semnale pozitive în acest sens.

Există un proiect trecut prin comisii și prin Senat care, dacă va trece și de Camera Deputaților și va fi promulgat de Președintele României, va schimba încadrarea penală a transporturilor ilegale de lemn, la 5 mc în cazul lemnului rotund și 3 mc la cherestea. Acum, indiferent de esența lemnului, se întocmește dosar penal și să ridică mijlocul de transport doar când este vorba de peste 10 mc lemn transportat ilegal.

”Asta ar fi metoda cea mai eficientă de prevenire, afaceriștii nu ar mai avea curaj să riște să rămână fără camioane pentru aceste cantități mici de lemn. Împreună și cu ajutorul autorităților și al Statului Român putem limita cu adevărat fenomenul. Noi acum acționăm punctual, uneori avem dovezi clare ale ilegalităților, dar pentru rezultate mai vizibile este nevoie de schimbarea legislației și suntem încrezători că această schimbare se va face curând”, a transmis Daniel Bodnar.

Daniel are ca obiectiv personal să ajungă să se poată deplasa cu cârje

Cu privire la starea sa de sănătate, Daniel Bodnar a mărturisit că se poate deplasa doar cu cadrul, iar următorul său vis este de a ajunge la deplasarea cu cârje. Optimist, credincios, Daniel speră la o minune și la o revenire măcar apropiată de o deplasare cât de cât normală.

Sunt deja doi ani și patru luni de zile de la accidentul din ianuarie 2021 de la Sucevița, iar recuperarea este evident extrem de anevoioasă. Având în vedere șansele date de medici după accident, Daniel este mulțumit și cu aceste progrese și rămâne optimist că va fi și mai bine.