Viagra.Viagra e un produs profund patriotic: este un simbol al luptei pentru neatârnare! (Cornel Udrea)

Statistici.Un ziarist este chemat în biroul șefului. – Cum poți să scrii, zevzecule, că 75% dintre parlamentarii români sunt hoți? zbiară șeful la el. Ori uiți cine ne sponsorizează... e drept, cam prea discret, adică, zgârcit. Modifică imediat articolul! A doua zi, în ziar apare o știre cu următorul titlu: „25% din parlamentarii români sunt cinstiți”. Așa da!

Sâmbătă. ”Ce grea e sâmbăta de azi, aș vrea / Să mă înec în ceașca de cafea, / Și dânsa să-mi ridice cu piciorul / Ei alb și lung, din zațuri, viitorul! / O, să mă lase să m-agăț de pulpe / Sau chiar de gleznele-i calde și suple / Și să mă tragă-n sus, mai spre azur, / Spre-a-i povesti ce am mai sfânt și pur / În roura ce-o port cu sufletul, / În visele de care-s veșnic nesătul / Și-n zidurile prăbușite-ntr-o lumină / Cărămizie, când mari îngeri se înclină / În fața unui Dumnezeu numai de ei văzut. / Căci eu orbesc. Nu-l văd! N-am glas. Și-s mut!” (Emil Brumaru)

Vin.Producția de vin a Republicii Moldova este estimată la 1,3 milioane de hectolitri, cu 7% mai puțin în 2022 față de anul 2021, transmite Știri.md. Italia rămâne cel mai mare producător de vinuri din UE după menținerea la nivelul de 50,3 milioane de hectolitri, Franța își consolidează poziția a doua după o creștere de 17% la 44,2 milioane de hectolitri, iar Spania închide topul trei al producătorilor europeni de vinuri cu 33 de milioane de hectolitri, după o scădere de 6% în 2022.

Frunze.”Ce-am să-i aduc iubitei? Vai, ajunse / În mine, umbra ei să se sculpteze / Cu dulci firide și conture treze: / I-aduc o pernă, plină ochi... cu frunze. // Trezorier al toamnei, înc-o dată / În lume fug, cu merele (și-o fată?) / Cu ultima, din veacuri, diligență / Vă las, se pare, palida-mi absență... // Țin frunzele cu disparate serii, / Bancnote mari, când ronde, când alonge / Cu care-n Rai noi am putea ajunge! / Republici am corupe, și imperii / Dar, făr-de veste iarna ne străpunge / Cu, sângerând, nervurile tăcerii...” (Gheorghe Tomozei)

Alergătură.Sultanul are chef să-şi iubească haremul. Se îmbăiază, se dă cu uleiuri aromatice şi strigă: – Eunuc! Adu-mi prima nevastă! Fuge eunucul şi o aduce. Apoi, se răzgândește: – Eunuc! Adu-mi a doua nevastă! Aleargă eunucul şi o aduce şi pe asta. Mdaa... – Eunuc! A treia nevastă! Iar aleargă eunucul, îi aduce sultanului nevasta cerută şi tot aşa… Pe la a 20-a nevastă, îl strigă sultanul pe eunuc. Tăcere. Îl strigă iarăși. Nimic. Se ridică sultanul furios și plecă să-l caute. Îl găseşte în iatacul nevestelor, mort. Morala: Nu sexul te omoară, ci alergatul după femei.

Generații. Bunica ta purta fuste mini foarte scurte, pantaloni subțiri, cizme înalte, pantaloni mulați și fără sutien. Ea a ascultat Led Zepplin, The Beatles, Janis Joplin și Rolling Stones. Mergea pe motociclete, a fumat tutun și alte lucruri, a băut gin tonic, whisky și orice altceva, iar la nevoie chiar dădea cu pumnul. Tu de ce naiba crezi că-ți trebuie botox și litri de silicon și două grame de drog, pentru a impresiona un bărbat? De ce crezi, fătuco, că ești sexy când dai din fund pe manele în fața unui bou cu opt clase... dar cu bani și BMW? P.S. E o întrebare retorică...

Neamț.Tocmise Neamțul cu o țigancă, pentru o îndrăgostire ascunsă, de o seară. Grăbit, poate nepriceput, Neamțul n-a intrat în dragoste cu țiganca. El îi tot da, tot da... dar tot pe dinafară... Țiganca (o femeie onestă, în fond – n.a.), ca să nu-l păgubească de bani fără ca el să-și facă pofta naturală, îi agrăiește: ”O, tu nu vezi, Neamțule, că o faci cu ”treaba” afară..!? Neamțul: ”Cum o fi, o fi... dar eu plătit la tine, nu?” (Emilian Novacoviciu, „Folclor Pornografic Bănăţan (Partea Hazlie)”, 1930)

Cash.Intră o tipă complet goală într-un bar și comandă un whisky. Vine barmanul și o privește atent, de sus până jos. Tipa îl vede și-l întreabă: – Ce te holbezi, așa!? Nu ai mai văzut o femeie goală până acum?! La care barmanul răspunde: – Nu e asta problema. Mă întrebam, doar... de unde o să scoți bani pentru băutură!

Orgasme.- Un moșulică se însoară cu o puştoaică, naivă. Ea, după noaptea nunţii: – A fost minunat! Se face des treaba asta? – Da, copila mea. Unii, mai depravați - o fac chiar şi de patru ori pe an.

Fete.Doi bătrâni pe o bancă-n parc. Zice unul:– Mai ţii tu minte ce mai fugeam noi după fete?– Da… Dar de ce, oare, fugeam?

Logoree.– Nevastă-mea vorbeşte întruna. – Despre ce? – Parcă-mi spune!?

Vise.– Pe nevastă-mea a apucat-o, de la un timp, altă pandalie: în fiecare noapte visează că s-a măritat cu un milionar! – Asta nu-i nimic, a mea visează ziua!

Kafka.Este anunțat în curs de apariție volumul „Kafka și tinerele fete” de Daniel Desmarquest. „În faţa fetelor tinere”, îi mărturiseşte Kafka Milenei, „mă simt mereu descumpănit”. Prezența lor fizică îl dezarmează. E înspăimântat să găsească în ochii lor propria sa anxietate. Apariţia unei tinere fete e un hazard, o şansă şi o amenințare. O fereastră către necunoscut: se iveşte o posibilitate. Încrederea pe care o acordă calităţilor ei de mesageră nu are egal decât în teroarea sexului ei. Să n-o atingi, să amâni acest moment fatal, dar, cumva, s-o ții captivă. Prin toate mijloacele. Tânăra fată visată de Kafka, gânditoare, cu capul uşor înclinat şi lăsând să se vadă goliciunea gâtului, e destinată să fie astfel posedată. Contează nu „puritatea”, ci puterea de atracţie, magnetismul ei. El îi cere să-l ajute să pătrundă în ţara făgăduită a scriiturii, să-i dea forţa de-a scrie. Dorinţa, teama și emoția pe care ea o trezeşte sunt, pentru el, cheia scriiturii lui.”

Nud.“În pat se etalează superba-mi nuditate. / Tu mă dezmierzi, iubite, eu te aţâţ cât pot. / Nu-s zone să-mi rămână pe corp nesărutate, / Leşin la tine-n braţe şi mă topesc de tot. / Dorinţa mea plesneşte ca fructele prea coapte. / Nu-mi mai ascunde corpul nicio intimidate. / Oceanul voluptăţii cu tine-l trec înot / Iubirea este sieşi pârjol şi antidot. // Tu stingi în mine duhul câmpiei însetate / În pat se etalează superba-mi nuditate.” (Anne Archet)