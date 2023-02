Comic sau obscen?

Un antreprenor local care are o firmă ce oferă asistență 24 de ore din 24 pentru avarii la canalizare, decolmatări, vidanjare, service instalații sanitare etc. s-a gândit să atragă clienții printr-o imagine cu impact vizual imprimată pe mașina de intervenții.

Ideea de marketing este ca trecătorul să fie atras de imagine și să se uite la mașină. Concret, în dreptul șoferului, pe portieră, apare o imagine cu un bărbat aflat pe WC, imaginea fiind ca o continuare haioasă a celui de la volan.

Dacă strategia de marketing a mers, mașina atrăgând multe priviri și claxoane în trafic, Viorel Grigoroșcuță s-a trezit și cu o surpriză neplăcută.

”Un cetățean s-a oprit în dreptul mașinii și i-a spus șoferului că este deranjat de imagine, că ne va face reclamație la poliție și ne va da în judecată. Ulterior, respectivul domn, care s-a recomandat ca fiind avocat, mi-a trimis și mai multe paragrafe de lege, prin care încerca să mă convingă că am comis un act obscen. Inițial am fost și eu un pic pus pe gânduri, dar am luat și eu legătura cu un avocat care m-a asigurat că totul este în regulă. Este doar o idee de marketing care se pare că a atras”, ne-a relatat managerul firmei Total Service Instal AVG.

Deși amenințarea cu procesul rămâne (de altfel orice persoană având dreptul de a da în judecată pe cale civilă pe oricine), managerul este hotărât să păstreze reclama cu puternic impact vizual. Asta și în condițiile în care imaginea are legătură cu activitatea pe care o desfășoară, cu tematica societății sale.

”Ideea acestei reclame am preluat-o din Italia, de la un tip care lucrează pe același sistem. Oamenii se amuză la semafor, fac poze, ne claxonează, cu o singură excepție reacțiile au fost pozitive”, a povestit Viorel Grigoroșcuță.

Ideea de marketing este că potențialul client este atras de imagine și apoi se uită și la mesajul firmei și cu ce se ocupă aceasta.

În acest fel, serviciile firmei, în parte exclusive pentru Suceava spune managerul, ajung la mai mulți suceveni.

Total Service Instal AVG oferă intervenții prompte pentru probleme la instalații sanitare, vidanjare, localizare avarii, inspecții video canalizare, desfundare canalizări, decolmatare canalizări sau carotări planșee beton armat.

Autoutilitara din imagine este dotată cu un bazin de 600 de litri de apă pentru intervenții prompte și eficiente la canalizare. Trebuie știut că societatea ACET se ocupă în general de problemele la instalațiile de canalizare principale, la coloanele mari, în timp ce pentru problemele care apar înainte de coloana principală avariile trebuie rezolvate de proprietarii afectați, agenți economici sau persoane fizice.

Total Service Instal AVG se axează pe acest segment al localizării imediate a avariilor la canalizare și pe intervenția promptă pentru remedierea problemelor.