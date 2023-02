La Colegiul de Artă

69 de elevi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava și-au etalat calitățile muzicale, talentul în arta interpretării instrumentale, în cadrul Concursului „Cel mai bun interpret”, competiție inițiată în urmă cu 24 de ani de regretata profesoară Cătălina Hapurne.

Gala laureaţilor s-a desfăşurat joi, 23 februarie, merituoşii artişti fiind recompensaţi cu premii şi diplome din partea organizatorilor. Cristian Dascălu, din clasa a VIII-a, clarinet, și-a adjudecat trofeul ediției din acest an. Elevul este pregătit de prof. Ciprian Baicu. „Nu mă așteptam să câștig marele premiu, pentru că a fost concurență mare. Știam că am cântat bine, am fost mulțumit, dar tot a fost o surpriză acest trofeu”, a mărturisit elevul după primirea distincției. De asemenea, Alexandra Bejinaru, directoarea colegiului sucevean, a apreciat că evoluția concursului, din punct de vedere al prestației competitorilor, este una notabilă. Președinte al juriului a fost Daniel Paicu, de la Universitatea de Arte Iași, acesta menționând că participarea la astfel de concursuri este un câștig pentru elevi, un exercițiu, un plus pentru evoluția lor. Premianții

Festivitatea de premiere a debutat cu un moment artistic la chitară al elevului Alexandru Dragomirescu, laureatul ediției de anul trecut al evenimentului. Adolescentul este pregătit de prof. Ilie Aurelian Zugravu, fiind apreciat de întreg auditoriul din sală, elevi și dascăli. Apreciați, încurajați cu aplauze, ba cu urale pe alocuri, au fost și laureații ediției din acest an.

Cu Premiul „Cătălina Hapurne” a fost recompensată Griga Ana-Maria, din clasa a VII-a, pian, pregătită de prof. Johannes Onesciuc.

Semian Eduard Marian, clasa a VI-a, trompetă, a obținut Premiul Asociației de Părinți, elevul fiind îndrumat de prof. Cristi Ruscior.

Premiul Juriului a fost adjudecat de Zugrav Matei Ștefan, clasa II-a, pian, și de Damian Cozma, clasa a III-a, pian, ambii pregătiți de prof. Johannes Onesciuc.

Monitorul de Suceava a oferit două premii speciale elevilor Daria Xenia Ciubotari, clasa a VIII-a, flaut, prof. coordonator Mihaiela Săveanu, și elevei Irina Griga, clasa a II-a, vioară, îndrumată de prof. Ciprian Constandache.

Toți elevii laureați cu premii speciale au primit și premiul I.

Tot premiul I au mai primit elevii: Costache Elena Alis, clasa a III-a, vioară, prof. Cristina Ungureanu; Onesciuc Eric, clasa VIII-a, percuție, prof. Lucian Rusu; Bordeianu Daniel, clasa a VI-a, clarinet, prof. Daniel Paicu; Bejinariu Matei, clasa V-a, clarinet, prof. Ciprian Baicu; Stoenescu Ștefan, clasa a VI-a, pian, Laura Hreniuc; Meșinschi Melina, clasa a VIII-a, vioară, prof. Cristina Ungureanu; Ciubotariu Marina, clasa a IV-a, percuție, Lucian Rusu; Hîrceag Sofia, clasa a II-a, pian, prof. Johannes Onesciuc; Croitoru Gabriel – Tiberiu, clasa a VI-a, corn, prof. Petru Tabarcea; Domșa Delia, clasa a VII-a, flaut, prof. Mihaiela Săveanu; Munteanu Alexandra, clasa a II-a, vioară, prof. Svetlana Gheorghe; Olari Matei, clasa a VIII-a, chitară, prof. Ilie Aurelian Zugrav.

Sponsorii ediției din acest an a concursului „Cel mai bun interpret” au fost - Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, Tipografia Celestin SRL, cu mulțumiri speciale lui Cătălin Avasiloaie; Monitorul de Suceava, Hotel Alpin Rarău și Hotel Toaca-Bellvue prin Petrică Negrea; Formația „Verony Team” – reprezentată de absolventa colegiului prof. Cosmina Mandiuc-Palade și Sempre Pizza.

Coordonatoarea proiectului este prof. Elena Istrate, director adjunct al colegiului.