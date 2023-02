Alei cu gropi și noroaie

Locuitorii din zona străzilor Aleea Saturn și Aleea Venus, din apropierea Pieței George Enescu, vor beneficia anul acesta de reabilitarea și modernizarea căilor de acces rutier și pietonal, inclusiv a intrărilor către scările de bloc, amenajarea unei parcări de reședință, dar și a unor spații de recreere. Demersul a stârnit numeroase discuții în ședința de Consiliu Local Suceava de joi și a fost la un pas de a fi blocat, după ce proiectul de hotărâre care viza amenajarea parcării de reședință din zona Aleea Saturn a fost „boicotat” de către reprezentanții USR și PSD, care au protestat contra scoaterii unei porțiuni de 916 metri pătrați din Registrul Spațiilor Verzi.

Discuțiile aprinse, cu argumente și acuzații fel de fel, vizează un teren mocirlit, ocupat de mașini, care pentru că mai are câteva fire de iarbă este considerat „spațiul verde”.

În vreme ce reprezentanții PSD s-au folosit de ocazie pentru a lansa remarci populiste și acuzații de „genocid” al spațiilor verzi, condamnând amenajarea parcărilor de reședință prin cartiere, proiect pe care l-au blocat timp de mai bine de doi ani, motivând că nu asta e soluția potrivită, ci realizarea de parcări supraterane și subterane (foarte costisitoare), reprezentanții USR s-au zbătut să blocheze proiectul inclusiv prin prezentarea unei liste cu semnături contra amenajării parcării și solicitarea unei consultări publice pe această temă.

„Am primit și acea listă de semnături, dar ce nu spuneți este că a fost strânsă de către consilierul personal al viceprimarului Teodora Munteanu, care are cunoștințe în zonă și a umblat din ușă în ușă pe la o parte din cei care locuiesc în zona Pieței. Eu am fost în teren, mereu fac asta, am vorbit cu oamenii și cu reprezentanții lor, din asociația de proprietari, iar amenajarea parcării este dorită de toți cei care locuiesc acolo. Locuitorii din zona Pieței George Enescu au pătimit destul așteptând să refacem zona, ceea ce nu era posibil înainte de modernizarea pieței, apoi cât au durat lucrările și s-a intervenit cu utilaje grele, care au distrus și mai mult străzile, trotuarele și terenul. Vrem să facem o modernizare, o zonă frumoasă, nu doar o aducere a terenului la starea inițială, ceea ce ar fi mai simplu. Până în toamnă vor fi gata lucrările și vor avea străzi asfaltate, trotuare noi, alei refăcute și locuri de parcare amenajate”, a replicat viceprimarul Lucian Harșovschi.

În cele din urmă, după discuții îndelungate și vorbe grele aruncate între cele două tabere combatante, proiectul a fost aprobat, nefiind motive legale de respingere, mai ales că schimbarea destinației acestuia se face pentru lucrări de utilitate publică.