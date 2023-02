Progres vizibil

Nu este în apropierea unui mare oraș, ci chiar în apropierea unuia foarte mic, dar totuși a înregistrat o creștere a populației de 46% în doar 10 ani. Doar comuna Ipotești a înregistrat o creștere procentuală mai mare a populației, dar la Ipotești motivul este bine cunoscut.

La Iaslovăț creșterea populației se datorează în mare măsură unor factori locali, după cum am constatat și în teren, după o zi petrecută în comuna aflată lângă Milișăuți, de altfel desprinsă din Milișăuți acum 20 de ani.

Foarte relevant și vizibil este faptul că sunt cartiere noi de case care s-au extins de la an la an în Iaslovăț, astfel că intravilanul trebuie din nou extins.

Primarul de 20 de ani de la Iaslovăț și cifrele creșterii incontestabile

Conform datelor oficiale de la recensământ, populația din Iaslovăț a crescut în zece ani de zile de la 3.163 locuitori la 4.624. În realitate, populația este chiar ușor mai mare, spre 4.900 de locuitori, spune primarul Ion Cotoară. Se știe că la recensământ a existat o tendință a oamenilor de a declara mai puține date decât cele reale, astfel că argumentele primarului sunt logice.

Ion Cotoară este primar din anul 2004, iar din 2002 a fost viceprimar. Așadar, are peste 20 de ani de primărie, iar la anul va avea 20 de ani de când este în fotoliul de primar.

Datele sunt un pic obositoare, dar relevante. În 2002, la Iaslovăț erau 950 de locuințe, iar la finele anului trecut erau înregistrate 1.565.

Din 2012 și până în 2022 s-au eliberat 306 autorizații de construcții pentru locuințe noi. Numai anul trecut au fost peste 100 autorizații, din care 47 numai pentru construire locuințe.

Dallasul de la Iaslovăț

”Intenționăm să mai mărim intravilanul localității pentru că mai sunt cerințe, dar nu prea mai avem loc de case în intravilan. Sunt mai multe zone de case noi, cea mai cunoscută este Dallas, noi nu am dat această denumire, dar așa îi zice lumea, e mândria comunității”, spune primarul Ion Cotoară.

”Dallas” este un cartier nou de case, undeva la peste 150 de locuințe noi, după cum am văzut cu ochii noștri la fața locului.

Acum 20 de ani, pe terenul unde este acum ”Dallasul” de la Iaslovăț era doar teren agricole pe care se cultiva grâu, cartof și porumb.

Localnicii s-au întrecut în a-și ridica vile. E drept, a constatat și primarul, în ultima perioadă s-a mai renunțat la grandomanie. Oamenii își ridică locuințe noi, bine protejate termic, dar nu atât de mari ca acum 10-20 de ani. Asta pentru că cei mai mulți au realizat că este o investiție proastă să bagi sume mari în case mari. Valoarea terenului la Iaslovăț a crescut până la 1.500-2.000 de euro arul pentru terenul construibil.

Cei doi factori principali ai creșterii naturale a populației

Ajungem și la factorii principali ai creșterii evidente a populației.

Pe de o parte, sunt mulți tineri și mai puțin tineri din Iaslovăț care după ani munciți prin străinătate s-au întors acasă. Dacă acum 10-15 ani tinerii erau plecați majoritar la muncă în străinătate, acum o parte s-au întors. Unii definitiv, în timp ce alții și-au ridicat casele și se pregătesc să revină.

Îmbucurător este că unii și-au deschis afaceri locale.

”Tot timpul i-am încurajat pe tineri să își deschidă mici afaceri, o activitate care să le asigure un trai decent lor și familiilor lor, dar și prin care să ofere locuri de muncă și altora. Unii au luat amploare cu societăți de capacitate mare, în sectorul de transport marfă, zootehnie, creștere bovine și suine, în timp ce alții, mai mici, au ateliere mecanice, de reparații mașini, mulți lucrează în construcții, au echipe de lucru foarte căutate, dacă există calitate și seriozitate lumea te caută”, ne-a spus primarul din Iaslovăț.

O altă explicație a creșterii populației este legată de familiile numeroase cu mulți copii de la Iaslovăț. Astfel, o familie care acum 20 de ani stătea într-o singură casă este acum mutată în patru-cinci case cel puțin, copiii construindu-și și ei propriile locuințe.

După cum confirmă și primarul, destul de puțini sunt cei care s-au mutat din alte localități și și-au făcut case la Iaslovăț fără ca măcar unul dintre soți să fi avut vreo legătură cu localitatea.

Momentul decisiv pentru Iaslovăț, satul natal al liderului comunist Emil Bodnăraș

Primarul crede că momentul decisiv pentru dezvoltarea comunității a fost în anul 2002, când Iaslovățul a devenit comună. Anterior, făcea parte din comuna Milișăuți de atunci. Înainte de 2002, povestește Ion Cotoară, toate investițiile au fost concentrate la Milișăuți. Iar Iaslovățul, aflat totuși la câțiva kilometri distanță, nu era o prioritate.

După ce a devenit comună, încet-încet Iaslovățul a început să se dezvolte. Anterior, satul Iaslovăț era cunoscut doar ca localitate natală a cunoscutului lider comunist Emil Bodnăraș.

Multe afaceri locale, rețea de drumuri dezvoltată și puțini asistați social

La Iaslovăț există salon de cosmetică, frizerie, patiserie, restaurant, cafenele, spălătorie auto, magazine de alimentație publică, marea majoritate deschise relativ recent.

Firmele mari sunt cele care au camioane de transport marfă, dar și cele două ferme de bovine.

Foarte important, cele peste 1.800 de hectare de teren agricol din Iaslovăț sunt lucrate în totalitate.

Primarul Ion Cotoară își expune și meritele sale, pentru care a tot fost ales de 80-90% dintre cei care au mers la vot.

Rețeaua de drumuri din Iaslovăț este de peste 60 de kilometri de drum comunal, din care 45-50% modernizate.

Sunt două școli și două grădinițe cu peste 750 de elevi.

S-a ajuns la 22 de kilometri de rețea de apă și canal, cu stație de tratare. Rețeaua electrică a fost extinsă și ea.

Există dispensar medical, farmacie, iar primăria va avea sediu nou.

Primarul nu poate să susțină că totul este lapte și miere, știe că tinerii ar vrea mai mult sprijin și să achite impozite și dări mai mici, dar spune că îi sprijină în totalitate pe cei care muncesc, care vor să facă ceva în primul rând pentru ei și apoi pentru comunitate.

Puținele familii care cer să fie sprijinite cu ajutoare sociale de primărie sunt încurajate să se apuce de lucru. Ar mai fi acum 7 familii în Iaslovăț care au statut de asistate social.

Întors din străinătate, a deschis local de alimentație publică, dar și salon de cosmetică

Afacerile locale din Iaslovăț înseamnă 20-30 de locuri de muncă în cazul a două firme mai mari, plus firme mici cu 2-3 angajați și altele care au trecut de acest prag și intră în categoria societăților de mărime medie.

În centrul comunei l-am găsit pe Mircea Daniel Botușan, un tânăr care a revenit acasă după mulți ani de muncă în Italia și Anglia și care a deschis mai multe mici afaceri.

”Am decis să mă întorc în România, acasă, și să deschid ceva pentru comunitate, să oferim și locuri de muncă. Avem un local de alimentație publică, terasă, patiserie, simigerie, încercăm să creștem ușor-ușor. Am deschis și un salon pentru îngrijire corporală și pentru bărbați, dar și pentru femei. Momentan sunt mulțumit de decizia de a reveni acasă, am fost ajutat și de primărie, au fost comunicativi și mi-au dat sprijin. Oamenii din sat sunt în general receptivi la idee pentru că ce am deschis noi nu era în comunitate, era nevoie de așa ceva”, ne-a spus tânărul antreprenor.

Firmele de transport marfă sunt bine reprezentate la Iaslovăț

La intrarea în Iaslovăț dinspre Milișăuți se află firma de transport marfă Mihai Luca Trans. Este o companie cu 16 camioane, care face curse în general prin Italia și care are 26 de angajați, mulți dintre ei localnici.

Administratorul firmei crede că munca și seriozitatea sunt o caracteristică a oamenilor din Iaslovăț și astfel se explică și nivelul de trai bun, peste medie.