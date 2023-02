Am citit deunăzi părerea lui Pițurcă despre echipele care se bat la titlu în campionatul nostru cel de toate etapele. Acestea ar fi doar 4, Rapidul fiind exclus din ecuație. Nu pot spune că îi împărtășesc părerea, dar alta e problema aici. Bine că domnul Piți nu prea frecventează arenele de sport, căci dacă s-ar fi intersectat cu galeria giuleșteană i s-ar fi servit ”înjurături frumoase”. Sau astea au reprezentat un tratament special pentru Cristina Neagu, domnilor li se servesc de-ale urâte, precum lui Mititelu senior? Din pricina unui imbecil care, mai nou, ține să și comunice, mi s-a cam dus pe apa Sâmbetei toată dorința pe care o aveam, în calitate de iubitor de fotbal, ca Rapidul să câștige campionatul în anul centenarului. Ipochimenul cu pricina a emis niște aberații crase, cum ar fi: ”ce mare lucru a făcut Cristina Neagu pentru România, o fi câștigat vreun trofeu și eu nu știu”. Păi pe criteriul ăsta nici și Hagi sau Năstase nu stau prea bine. Sau: ”au fost înjurături frumoase, o s-o înjurăm în continuare”. Dar asta nu e nimic, nu poți avea pretenții de la un neted pe creier. Lovitura sub centură a fost servită de un comunicat oficial al clubului Rapid. Auziți aici, dragi semeni: cică nu marea handbalistă Cristina Neagu a fost înjurată, ci persoana Cristina Neagu! Asta e scuză? Adică, în opinia OFICIALĂ a unui club de sport din România, e imputabil dacă spurci o personalitate, dar dacă spurci o persoană oarecare nu e așa mare chestie? Iar ca să nu existe niciun dubiu în privința pervertirii totale a reperelor din lumea asta, autorul comunicatului face o comparație aiuritoare, cu fiscul spaniol care l-a amendat pe Messi contribuabilul, nu pe Messi fotbalistul!!! Înțelegeți cum stă treaba? Facțiunea dură a unei galerii e o instituție, ca fiscul, ea poate decide că X a greșit și... îl execută! Îl execută silit, că asta face fiscul. Eu nu cred că scriitorul ăsta de comunicate e analfabet funcțional, ci că este un slujbaș care a acceptat să folosească polonicul în locul pixului. A îmbrăcat în rahat poleit lașitatea aia a șefilor și șefuților, care fac pe ei în fața mărețului ”lider” de galerie, nu cumva să-l supere, că altfel se vor trezi și ei cu potop de înjurături frumoase foc. Dar de ce i-ar afecta, dacă pe persoană fizică sunt acceptabile?