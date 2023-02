Finalizare

Un amplu proiect finanțat prin intermediul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, desfășurat în parteneriat între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea Națională Politehnică din Odesa, a ajuns joi la bilanț, în cadrul întâlnirii protagoniștilor având loc o discuție despre rezultatele obținute de-a lungul lunilor de derulare a acestuia. Proiectul transfrontalier intitulat ”Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation – UNIV.E.R.-U” și-a propus și a realizat pregătirea a peste 120 de studenți pentru adaptarea la noile realități de pe piața muncii, în cadrul unor școli de vară/iarnă, informare și asistență privind noile programe de cooperare bilaterală, mobilități, strategii de cercetare pentru 10.000 de studenți, precum și implicarea a 30 de cadre didactice universitare sau de cercetare în elaborarea unor mecanisme, metodologii, curriculă, prin schimburi de experiență și transfer de bune practici.

Implementarea proiectului de cooperare transfrontalieră

Coordonatorul proiectului, lector univ. dr. Marcela Șlusarciuc, a vorbit despre derularea acestuia: ”Valoarea proiectului a fost în jur de 300.000 de euro, iar obiectivul principal s-a conturat în jurul colaborării instituționale dintre cele două universități, pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ. Poate că perioada de pandemie a fost încurajatoare în ceea ce privește imboldul dat comunicării dintre noi, pentru că ne-am întâlnit foarte mult online. Ceea ce am gândit și planificat undeva în 2018-2019, când s-a scris proiectul, a conținut ca repere principale școlile de iarnă și de vară, derulând două școli de iarnă în sistem duplex, între Gura Humorului și Odesa. S-a lucrat în echipe în sistem online, urmând apoi două școli de vară în septembrie 2021 organizate de partenerii din Odesa. Aici ne-am văzut fizic, adunându-se învățături și amintiri plăcute, s-a lucrat pe management și au conturat idei de proiect împreună. În cadrul proiectului au fost demarate două centre de cooperare transfrontalieră care funcționează, fiind câte unul găzduit de cele două universități. Diverse proiecte derulate în domeniul educațional, în spiritul colaborării transfrontaliere, au fost adunate într-o colecție de bune practice prezentate în buletinele de informare și conferința finală desfășurată în luna ianuarie a acestui an. Existând deja legăturile create între studenții din ambele state, în momentul în care acum un an a izbucnit războiul, studenții s-au mobilizat foarte bine, iar unii și-au găsit locuri în slujbe din diferite entități care în continuare oferă servicii de suport refugiaților. Un alt punct câștigat îl reprezintă achiziția și distribuirea unui număr de peste 300 de kituri de supraviețuire care au fost transmise la Odesa.”

Responsabil cu imaginea Universității ”Ștefan cel Mare”, prorectorul dar și managerul de proiect din partea USV, prof. univ. dr. ing. Ștefan Purici, a vorbit la rândul său despre performanțele instituției: ”Universitatea suceveană este implicată în cooperarea transfrontalieră de peste două decenii și pe parcursul acestor ani a realizat numeroase proiecte în domenii diverse, precum turistic, de afaceri, protecția mediului, patrimoniu istoric și cultural, toate aceste proiecte implicând potențial uman al corpului didactic, cât și numeroși studenți. Ca și acest proiect încheiat astăzi, au fost orientate pe cooperare interumană sau interinstituțională, implicând un număr mare de studenți și profesori, alte proiecte fiind axate pe cercetare, pe introducerea unor noi abordări ale provocărilor cu care se confruntă comunitățile locale de ambele părți ale graniței din punct de vedere al protecției mediului, al securității alimentare sau energetice.”

Un asemenea tip de proiect, care s-a dezvoltat în context nefavorabil din cauza pandemiei sau a condițiilor de război, contribuie la dezvoltarea unui învățământ modern, el din start obligându-te să apelezi la procedee, mijloace și metode noi, să le aplici sau să le înveți dacă nu le cunoști foarte bine. Datorită acestor proiecte transfrontaliere pot fi cunoscute astăzi mult mai bine lucrurile și felul în care privim lumea, noile relații stabilite constituind o premiză pentru viitoarele colaborări și proiecte în noua perioadă de cooperare.