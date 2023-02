Supă. ”Femeia e ca supa. Nu trebuie lăsată să se răcească.” (Jean Anouilh).

Trei.”Există trei lucruri pe care nu pot să le suport în viață: cafeaua fierbinte, șampania răsuflată și femeia rece.” (Orson Wells).

Sosuri.”Dumnezeu a făcut alimentele. Diavolul – sosurile englezești.” (James Joyce).

Afrodiziac(minune! și ieftin...). Toata lumea cunoaște beneficiile sexului: cimentează relația, face bine la inimă, te scapă de hormonii stresului și de durere etc. Dar nu tot timpul ai și dispoziția necesară pentru relații intime. Pentru aceasta problemă s-a „inventat” afrodiziacul minune. Nu e nici costisitor, îl găsești la orice supermarket (ca să nu mai spunem că, oricum, toată lumea îl are în casă). În plus, poate fi folosit și la treburile gospodărești. Doamnelor și domnilor, psihologul Joshua Coleman vă recomandă cel mai surprinzător produs care vă îmbunătățește libidoul – mopul! O femeie cu standarde înalte urăște să aibă casa în dezordine. Cum să se poată gândi la sex când jucăriile copilului sunt peste tot, soțul și-a lăsat rufele murdare pe lângă coș, vasele stau în chiuvetă precum turnul din Pisa. „Dacă soțul își ajută partenera la curățenie, la dat cu mopul, spălatul vaselor, nu numai că femeia va economisi din energia pe care și-ar fi consumat-o făcând toate aceste lucruri, dar ea va primi și semnale clare de afecțiune din partea acestuia. Ceea ce va reduce stresul și va lăsa loc de dorințe sexuale” arată Coleman, autorul cărții „Soțul leneș”. Produsul funcționează atât pentru femei, dar și pentru bărbați. Soții știu că la final vor primi și recompensa binemeritată. (Health.com).

Sinceritate.”Important, la vârsta-a treia,/Când problema e mai grea,/Nu-i cum cucerești femeia,/Ci cum poți să scapi de ea!” (Elis Râpeanu). Degeaba. „În ciuda unei vieți întregi de luptă ”pro eliberare sexuală”, eu, ca femeie, nu am contractat niciodată o boală venerică, ceea ce mă face să mă simt inutilă, cumva... cam ca un explorator la Polul Nord care nu a avut nicio degerătură.” (Germaine Greer).

Drujbă. O tânără de 27 de ani din Maryland (S.U.A.) a fost internată la urgență pentru că a folosit, împreună cu prietenul ei, o jucărie erotică insolită: a atașat un penis artificial pe lanțul unei drujbe (mă rog… un motofierăstrău, asta pentru inginerii forestieri), cu lamă îngustă. Când motounealta a fost pornită, partea tăietoare a spintecat… și a provocat tăieturi adânci în zona pubiană a fetei. A face sex cu o drujbă, iată o experiență de care nu mai auzisem. În fine, unica legătură logică mi-o oferă dicționarul rus-român: „drujba” înseamnă „prietenie”. Iar de la prietenie la sex nu-i decât un pas.

Parametri. E. Liebig, autorul curajosului ghid „Îndrăznește… să dai din fund ca să reușești” (tradusă și la noi, de House of Guides) face o interesantă paralelă între parametrii minimali necesari pentru a avea șanse reale de succes profesional la modul clasic, general pe de o parte și – pe de alta – virtuțile obligatorii ale celui ori celei care ambiționează să parvină prin intermediul așternutului. Astfel, calitățile absolut necesare oricui vrea să urce – „asexual”, să zic așa – în ierarhia firmei sunt: gradul de ambiție, limita sacrificiilor puse în slujba companiei, diplomele (calificarea), hotărârea și moralitatea, competențele obiective, capacitatea de a stabili și întreține relații, originile sociale. Pentru cei dornici să încerce „promovarea pe canapea” se cere, în schimb un „set” de cinci criterii: capacitatea de seducție, hotărârea și imoralitatea, competențele sexuale, limita sacrificiilor făcute și – evident – sexapilul! E lesne de observat, comparativ, că unele „virtuți” necesare sunt comune în ambele cazuri: hotărârea și imoralitatea (mai pe șleau, cât ești de decis să mergi până la capăt, cu orice preț?) și care anume e limita sacrificiilor de tot soiul pe care ți-o propui, o poți accepta. În schimb, la strategia ce trece prin așternut (mă rog… măcar pe sub biroul șefului), majoritare numeric, dar desigur și ca importanță, ca premisă a reușitei, sunt acele calități și abilități personale care ar putea fi grupate în categoria „farmec personal”: capacitatea de a seduce, competențele sexuale, sexapilul. Așa crede autorul citat: e libertatea fiecărui cititor – bărbat sau femeie, șef sau „pălmaș” – să decidă în care categorie preferă să se încadreze. Cele două „strategii” nefiind, în fond, deloc opuse, incompatibile; dimpotrivă!

Cârciumărire.Sintagmă inedită, găsită la D. Drăghicescu („Din psihologia poporului român”, 1907), care deplânge nocivitatea influenței „lăcomiei fără margini a grecilor sărăciți din Fanar care se năpăstui pe avutul țărilor române. În cel mai scurt timp ei cârciumăriră mănăstirile, monopolizară moșiile cele mai bogate din țarina strămoșească și despoiară cu totul pe vechii locuitori...”. Același autor constată aspecte valabile și azi, în contextul „europenizării” noastre pripite: starea de plâns a instituțiilor și a codurilor de legi, copiate întotdeauna: „Noi n-am avut nicio istorie și o viață proprie. Noi am împrumutat, în toată vremea noastră, lucrările și instituțiile celor cu care am fost în atingere. Noi n-am trăit viața noastră, ci pe a altora, potrivit vremurilor sub care ne-am plecat. Viața noastră istorică și socială, sub toate raporturile, fu înstrăinată, atârnătoare și mărginită de voința altora. Această lipsă a unei vieți proprii e legată de lipsa unității și omogenității trecutului nostru”.

Alternativă.”Ori măriți ciolanul, ori răriți câinii!” (Fănuș Neagu). Dangerous. „La 50 de ani, bărbatul este mai periculos decât la orice altă vârstă, deoarece posedă o experiență de neprețuit, iar foarte des... și avere.” (Balzac).

Dans.1. Viața e un dans, un balans adesea amețitor între a face să se întâmple și a lăsa să se întâmple. 2. În viață nu trebuie să aștepți să treacă furtuna, ci să înveți să dansezi în ploaie. 3. Un tânăr invită o domnișoară la dans, întrebând-o, ceremonios: se poate? Da, zice fata, dar întâi hai să dansăm puțin, de ochii lumii...