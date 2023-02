Bani în vânt

Deși lucrările la șantierul Casei Corpului Didactic Suceava, din comuna Şcheia, dealul Florinta, sunt lăsate în „stand-by” din 2016, investiția înghite anual sume colosale doar pentru asigurarea pazei șantierului.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, cheltuielile din ultimii ani pentru plata unei firme de pază, care asigură supravegherea permanentă a obiectivului, se ridică la 500.000 de lei. Sunt peste 100.000 de euro pe care Ministerul Educației i-a alocat, prin IȘJ, pentru paza acestei investiții controversate, din 2016, de când lucrările bat pasul pe loc.

Până în prezent, la sediul din Şcheia, un mastodont din beton situat în câmp, fără niciun fel de acces sau utilităţi,s-au realizat structura de rezistenţă, zidăria, acoperişul corpului principal şi infrastructura sălii de conferinţe, însă trecerea timpului afectează deja investițiile făcute.

Inspectoratul Școlar vrea să renunțe la investiție

Pentru că banii așteptați pentru resuscitarea șantierului de pe dealul Florinta nu au mai venit, Inspectoratul Școlar vrea să se delimiteze de această investiție, în condițiile în care a fost blocat și drumul de acces până la șantier.

Toate terenurile care înconjoară în prezent șantierul au devenit proprietate privată.

„În anul școlar 2022-2023 nu a fost prevăzut un buget pentru această investiție, în afară de pază. Ne dorim să o preia alt minister, poate Ministerul Sănătății, să îi dea altă destinație, facem demersuri pentru asta. Este o amplasarea proastă, acesta e adevărul. S-au investit 20 de miliarde de lei (n.r. vechi), iar în ultimii ani am cheltuit doar cu paza 5 miliarde de lei (n.r. vechi). Facem demersuri să o preia altcineva. Nu este drum de acces, clădirea se degradează, este supusă ploilor, se infiltrează apa acolo, o să avem probleme de structură. S-ar putea să fie și infiltrații dedesubt”, a menționat inspectorul școlar adjunct Petru Crăciun.

Lăsând la o parte clădirea în sine, provocarea proiectului CCD o reprezintă racordurile la apă, canal şi energie electrică, pentru care nici Primăria Șcheia, nici Inspectoratul Școlar Suceava nu vor să-și asume responsabilitatea din cauza costurilor foarte ridicate.

„Am înaintat o adresă către Primăria Șcheia cu privire la aspectul utilităților, dar nu am primit răspuns. Am vrut să facem un studiu de fezabilitate să vedem cât ar costa să o luăm de la capăt, de câți bani mai are nevoie investiția, având în vedere că s-au scumpit materialele și manopera. Fiind pornită de atâția ani, trebuia refăcut tot proiectul.

Doar studiul de fezabilitate pentru evaluare era undeva la 1,8-2 miliarde de lei vechi. E o valoare foarte mare și nu am mers mai departe cu studiul de fezabilitate”, a spus Grigore Bocanci, inspectorul școlar general.

Lucrările la CCD au demarat în 2012. Reamintim că, potrivit proiectului, viitorul sediu al Casei Corpului Didactic Suceava are demisol, parter şi două etaje. Clădirea este prevăzută cu o bibliotecă, depozite de carte şi o sală de lectură de 90 de metri pătraţi.